«Рождественские гонки» перенесены по причине сильных морозов
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1-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью - ледовый спринт-слалом «Рождественские гонки» пройдет 14 января 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации автомобильного спорта.
Заметим, что указанная дата – перенесенная по причине сильных морозов. Изначально этап должен был пройти сегодня, 6 января. Если погода позволит, то местом проведения соревнований станет центр загородного отдыха «Лукоморье», что на берегу Псковского озера. Окончательное решение о месте проведения будет принято во вторник, 10 января.
Автомногоборье - скоростное маневрирование по территории со сложной трассой, туда входят крутые повороты, змейки, развороты на 180 градусов задним и передним ходом. В любой момент времени на трассе находится только один автомобиль, что исключает возможность контакта между участниками.
Всего в 2017-м планируется провести 9 этапов Чемпионата. Так, 2 этап спринт-слалома под названием «Пушкинские Горы- 2017» намечен на 28 января. Через месяц, 25 февраля, состоится 3 этап серии – «Лукоморье - 2017». Эта гонка также будет носить статус этапа Чемпионата СЗФО по автомногоборью и этапа Первенства СЗФО.
4 этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью – «Изборск – 2017 весна» пройдёт в Печорском районе 11 марта. На 27 мая запланирован 5 этап. Одновременно будет проведен фестиваль автолюбителей «Я уверен на дороге». На 24 июня намечено проведение 6 этапа сессии – «Печоры-2017». Эти соревнования также пройдут в статусе Чемпионата и Первенства СЗФО по автомногоборью
22 июля предполагается организовать 7 этап соревнований, который будет носить название «Рокот-2017». В Опочке 19 августа должен пройти 8 этап, а 16 сентября в Пскове – девятый этап. Финал назначен на 7-8 октября. Он также станет последним в году этапом Чемпионата и Первенства СЗФО по автомногоборью.
Я много езжу по работе - за год убил тормоза на CHEVROLET Lacetti. Не мог найти нормальные. Потом случайно прочитал на городском форуме про запчасти EGT - люди хвалили. А у нас там все свои, врать никто не будет. Купил свой комплект тормозных колодок, дисковый тормоз. Пришли аккуратненькие, упакованные ...
Я много езжу по работе - за год убил тормоза на CHEVROLET Lacetti. Не мог найти нормальные. Потом случайно прочитал на городском форуме про запчасти EGT - люди хвалили. А у нас там все свои, врать никто не будет. Купил свой комплект тормозных колодок, дисковый тормоз. Пришли аккуратненькие, упакованные ...
«Рождественские гонки» перенесены по причине сильных морозов
Заметим, что указанная дата – перенесенная по причине сильных морозов. Изначально этап должен был пройти сегодня, 6 января. Если погода позволит, то местом проведения соревнований станет центр загородного отдыха «Лукоморье», что на берегу Псковского озера. Окончательное решение о месте проведения будет принято во вторник, 10 января. {{photo_text_13}} Всего в 2017-м планируется провести 9 этапов Чемпионата. Так, 2 этап спринт-слалома под названием «Пушкинские Горы- 2017» намечен на 28 января. Через месяц, 25 февраля, состоится 3 этап серии – «Лукоморье - 2017». Эта гонка также будет носить статус этапа Чемпионата СЗФО по автомногоборью и этапа Первенства СЗФО. 4 этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью – «Изборск – 2017 весна» пройдёт в Печорском районе 11 марта. На 27 мая запланирован 5 этап. Одновременно будет проведен фестиваль автолюбителей «Я уверен на дороге». На 24 июня намечено проведение 6 этапа сессии – «Печоры-2017». Эти соревнования также пройдут в статусе Чемпионата и Первенства СЗФО по автомногоборью 22 июля предполагается организовать 7 этап соревнований, который будет носить название «Рокот-2017». В Опочке 19 августа должен пройти 8 этап, а 16 сентября в Пскове – девятый этап. Финал назначен на 7-8 октября. Он также станет последним в году этапом Чемпионата и Первенства СЗФО по автомногоборью.
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