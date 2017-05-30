30 мая 2017, 12:09

Руководитель Tesla занялся тоннелями для беспилотников

Новая компания Илона Маска The Boring Company продемонстрировала прототип электрического беспилотного автобуса, который сможет передвигаться по подземным тоннелям, правда, тем, которые еще не созданы.
^
По мнению Маска, между городами можно построить сеть подземных тоннелей, по которым в автономном режиме смогут передвигаться специальные тележки с автомобилями. Скорость таких платформ, своеобразного метро для машин, сможет достигать 200 км/ч. Илон Маск считает, что такие путепроводы позволят разгрузить магистрали и уменьшить пробки. Кроме того, их можно объединить с системой ваккумных сверхзвуковых тоннелей Hyperloop, с помощью которых можно будет перемещаться между городами.
 
К строительству первого такого пилотного тоннеля в Лос-Анджелесе фирма The Boring Company, возглавляемая руководителем Tesla, приступила этой весной.
 
Впервые о своем намерении открыть компанию по бурению тоннелей руководитель Tesla Илон Маск заявил в конце прошлого года. Что получится из данного проекта, пока неизвестно.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Egor_ka
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
«Фронтовой» внедорожник Opel
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Руководитель Tesla занялся тоннелями для беспилотников
По мнению Маска, между городами можно построить сеть подземных тоннелей, по которым в автономном режиме смогут передвигаться специальные тележки с автомобилями. Скорость таких платформ, своеобразного метро для машин, сможет достигать 200 км/ч. Илон Маск считает, что такие путепроводы позволят разгрузить магистрали и уменьшить пробки. Кроме того, их можно объединить с системой ваккумных сверхзвуковых тоннелей Hyperloop, с помощью которых можно будет перемещаться между городами. К строительству первого такого пилотного тоннеля в Лос-Анджелесе фирма The Boring Company, возглавляемая руководителем Tesla, приступила этой весной. Впервые о своем намерении открыть компанию по бурению тоннелей руководитель Tesla Илон Маск заявил в конце прошлого года. Что получится из данного проекта, пока неизвестно.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Самарская область Калининградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG