30 мая 2017, 12:09
Руководитель Tesla занялся тоннелями для беспилотников
Новая компания Илона Маска The Boring Company продемонстрировала прототип электрического беспилотного автобуса, который сможет передвигаться по подземным тоннелям, правда, тем, которые еще не созданы.
По мнению Маска, между городами можно построить сеть подземных тоннелей, по которым в автономном режиме смогут передвигаться специальные тележки с автомобилями. Скорость таких платформ, своеобразного метро для машин, сможет достигать 200 км/ч. Илон Маск считает, что такие путепроводы позволят разгрузить магистрали и уменьшить пробки. Кроме того, их можно объединить с системой ваккумных сверхзвуковых тоннелей Hyperloop, с помощью которых можно будет перемещаться между городами.
К строительству первого такого пилотного тоннеля в Лос-Анджелесе фирма The Boring Company, возглавляемая руководителем Tesla, приступила этой весной.
Впервые о своем намерении открыть компанию по бурению тоннелей руководитель Tesla Илон Маск заявил в конце прошлого года. Что получится из данного проекта, пока неизвестно.
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Комментарии пользователей
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Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
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