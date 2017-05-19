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19 мая 2017, 09:51

Руперт Штадлер останется председателем совета директоров Audi AG

Наблюдательный совет Audi AG продлил полномочия Руперта Штадлера в качестве председателя совета директоров на следующие5 лет. Также в компании было принято решение об изменении и расширении сферы ответственности в области корпоративной этики.
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Наблюдательный совет принял решение передать сферу полномочий правления в области корпоративной этики Акселю Штротбеку, ответственному за финансы и организацию. Объединенная сфера ответственности г-на Штротбека теперь включает финансы, информационные технологии и корпоративную этику. С учетом реорганизации концерна директор по комплаенс-контролю будет непосредственно подчиняться Акселю Штротбеку как члену правления.

Что касается продления контракта Руперта Штадлера, то он должен поддерживать в долгосрочной перспективе оптимальную систему трудовых отношений на  предприятиях Audi в Германии, обеспечивать эффективную эксплуатацию наших мощностей и постоянно внедрять технологии, которые обеспечат успешное развитие компании в будущем.

Top Manager Ауди

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Руперт Штадлер останется председателем совета директоров Audi AG
Наблюдательный совет принял решение передать сферу полномочий правления в области корпоративной этики Акселю Штротбеку, ответственному за финансы и организацию. Объединенная сфера ответственности г-на Штротбека теперь включает финансы, информационные технологии и корпоративную этику. С учетом реорганизации концерна директор по комплаенс-контролю будет непосредственно подчиняться Акселю Штротбеку как члену правления.Что касается продления контракта Руперта Штадлера, то он должен поддерживать в долгосрочной перспективе оптимальную систему трудовых отношений на  предприятиях Audi в Германии, обеспечивать эффективную эксплуатацию наших мощностей и постоянно внедрять технологии, которые обеспечат успешное развитие компании в будущем.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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