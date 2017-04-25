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25 апреля 2017, 14:34

Рынок авто с пробегом "просыпается" после зимы

Эксперты связывают тенденцию с сезонными факторами – рост продаж автомобилей традиционно высок весной и осенью. В другие времена года число сделок, как правило, снижается.
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По информации аналитического агентства «Автостат», в марте объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 458 400 ед., что на 4,9 % больше, чем годом ранее. По итогам же первого квартала 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 130 000 ед., рост несущественный, но он есть - 1,4 %.
 
Наиболее популярны на вторичном рынке автомобили Lada, каждая четвертая продаваемая машина – данной линейки. В количественном отношении это 28 % от общего объема или 127 500 ед. – на 1,2 % больше, чем год назад. Первенство по продажам на вторичном рынке среди иномарок держит Toyota, чей показатель достиг 51 400 экземпляров. В тройке лидеров присутствует и Nissan, его результат – 24 800 проданных машин.
 
Среди моделей лидерство сохраняет Lada 2114, объем вторичного рынка которого в марте составил 13 800 ед., что на 2,5 % выше результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Lada 2107 с 12 600 проданными экземплярами. Третья строчка - у Ford Focus, продано 11 000 ед. этой модели.

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Рынок авто с пробегом "просыпается" после зимы
По информации аналитического агентства «Автостат», в марте объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 458 400 ед., что на 4,9 % больше, чем годом ранее. По итогам же первого квартала 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 130 000 ед., рост несущественный, но он есть - 1,4 %. Наиболее популярны на вторичном рынке автомобили Lada, каждая четвертая продаваемая машина – данной линейки. В количественном отношении это 28 % от общего объема или 127 500 ед. – на 1,2 % больше, чем год назад. Первенство по продажам на вторичном рынке среди иномарок держит Toyota, чей показатель достиг 51 400 экземпляров. В тройке лидеров присутствует и Nissan, его результат – 24 800 проданных машин. Среди моделей лидерство сохраняет Lada 2114, объем вторичного рынка которого в марте составил 13 800 ед., что на 2,5 % выше результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Lada 2107 с 12 600 проданными экземплярами. Третья строчка - у Ford Focus, продано 11 000 ед. этой модели.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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