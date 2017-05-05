Рынок б/у машин вырос на 3,5%
Согласно результатам аналитики CarPrice, средняя цена по России составила 428 431 рублей. Чаще других автовладельцы продают машины 2008 года (15% от общего числа), также на рынок выходят автомобили в возрасте от 5 до 10 лет. Стоит отметить, что в этом году рынок заметно обновляется: старые авто постепенно исчезают, а на их смену приходят машины в возрасте до 7 лет.
По результатам исследований, 20% автомобилей продавались в ценовом диапазоне от 200 до 300 тыс., 16% от 300 до 400 тыс., и 12% – до 500 тыс. Если же говорить о региональных особенностях, то в ценовом диапазоне от 100 до 200 тыс. больше других продавались в Казани (27%) и Краснодаре (25%), от 200 до 300 тыс. – в Москве (20%), а от 300 до 400 тыс. в Екатеринбурге (25%), Самаре (20%) и Волгограде (19%).
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