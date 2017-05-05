27
5 мая 2017, 10:23

Рынок б/у машин вырос на 3,5%

По итогам прошлого месяца продажи автомобилей на вторичном авторынке выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной стала модель Opel Astra, которая сместила сохранявшую лидерство на протяжении прошлого года Ford Focus.
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Согласно результатам аналитики CarPrice, средняя цена по России составила 428 431 рублей. Чаще других автовладельцы продают машины 2008 года (15% от общего числа), также на рынок выходят автомобили в возрасте от 5 до 10 лет. Стоит отметить, что в этом году рынок заметно обновляется: старые авто постепенно исчезают, а на их смену приходят машины в возрасте до 7 лет.

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По результатам исследований, 20% автомобилей продавались в ценовом диапазоне от 200 до 300 тыс., 16% от 300 до 400 тыс., и 12% – до 500 тыс. Если же говорить о региональных особенностях, то в ценовом диапазоне от 100 до 200 тыс. больше других продавались в Казани (27%) и Краснодаре (25%), от 200 до 300 тыс. – в Москве (20%), а от 300 до 400 тыс. в Екатеринбурге (25%), Самаре (20%) и Волгограде (19%).

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ИНКОМ-АВТО | отзывы
Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
Shadept
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
| Кому: Akrobat Akrobat, не согласен с вами, Росинкор нормальная компания, хоть и маленькая. Мы там страхуем не только авто, но даже свою фирму. За время сотрудничества еще ни одной претензии не было.
ventil
Foton везет в Россию «убийцу Lada Largus»
бесценный убийца - это что то новое.
александр
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Рынок б/у машин вырос на 3,5%
Согласно результатам аналитики CarPrice, средняя цена по России составила 428 431 рублей. Чаще других автовладельцы продают машины 2008 года (15% от общего числа), также на рынок выходят автомобили в возрасте от 5 до 10 лет. Стоит отметить, что в этом году рынок заметно обновляется: старые авто постепенно исчезают, а на их смену приходят машины в возрасте до 7 лет. {{material_103631}}По результатам исследований, 20% автомобилей продавались в ценовом диапазоне от 200 до 300 тыс., 16% от 300 до 400 тыс., и 12% – до 500 тыс. Если же говорить о региональных особенностях, то в ценовом диапазоне от 100 до 200 тыс. больше других продавались в Казани (27%) и Краснодаре (25%), от 200 до 300 тыс. – в Москве (20%), а от 300 до 400 тыс. в Екатеринбурге (25%), Самаре (20%) и Волгограде (19%).
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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