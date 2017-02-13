13 февраля 2017, 14:34

Рынок легкового коммерческого транспорта в России увеличился на треть

В январе текущего года российский рынок новых легких коммерческих автомобилей вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 33,4 %. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Объем продаж LCV-автомобилей достиг 6 100 экземпляров, что на 33,4 % больше, чем годом ранее. Лидером рынка остается «ГАЗ», который занял долю 45 % от всего объема, что соответствует 2 800 автомобилям.

Второе место занял бренд «УАЗ», чем результат составил 1 400 машин, что на 14,6 % больше относительно января 2016 года. Среди иностранных марок лучшие показатели по итогам января имеет Mercedes-Benz (550 ед.; увеличение на 72 %). 

Самой популярной моделью стала ГАЗель Next, объем реализации которого превысил прошлогодний результат на 85 % и достиг 1 200 экземпляров. Второе место завоевал УАЗ-3909, благодаря 700 проданным автомобилям (увеличение на 25,7 %). Замыкает «тройку» лидеров ГАЗ-3302, чьи продажи составили 635 ед. (увеличение на 26,2 %).

Комплектации и технические характеристики

ГАЗ ГАЗель NEXT 2.8 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовмикроавтобус
Количество дверей/мест3/20
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин121
Объем двигателя2800
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоДТ
Все характеристики
Купить авто GAZ, Газель Газель Некст

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум ГАЗ 3102 Волга
хочу купить волга3102
Вардан Хачатрян
Форум ГАЗ 3302 Газель
| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век. | А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем? | Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) и менять её на новую ...
Денис
Форум ГАЗ 31029
Поменяй зазор на клапанах. Если стоял по книжному переставь и впускные и выпускные на 0.25. Замени свечи и броники. Сними карб и внимательно осмотри прилегание верхней части к нижнейю Если там имеется овал поставь чуть толще прокладку, но не две сразу. Прокладку можно сделать из листового паранита по ...
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ГАЗ Автомудрость ГАЗ АвтоПитер ГАЗ Дизайн и тюнинг ГАЗ Новинки и концепт кары ГАЗ Новости и акции автосалонов ГАЗ Автосалоны и дилеры марки ГАЗ Аренда и прокат авто марки ГАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ГАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ГАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа ГАЗ ГАЗель NEXT
Купить ГАЗ ГАЗель NEXT 2017 в Москве
1 505 000 Р
Купить ГАЗ Газель Next 2013 в Москве
549 000 Р
Купить ГАЗ ГАЗель NEXT 2017 в Москве
1 505 000 Р
Купить ГАЗ Газель Next 2013 в Москве
549 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль ГАЗель NEXT
Рынок легкового коммерческого транспорта в России увеличился на треть
Объем продаж LCV-автомобилей достиг 6 100 экземпляров, что на 33,4 % больше, чем годом ранее. Лидером рынка остается «ГАЗ», который занял долю 45 % от всего объема, что соответствует 2 800 автомобилям.Второе место занял бренд «УАЗ», чем результат составил 1 400 машин, что на 14,6 % больше относительно января 2016 года. Среди иностранных марок лучшие показатели по итогам января имеет Mercedes-Benz (550 ед.; увеличение на 72 %). Самой популярной моделью стала ГАЗель Next, объем реализации которого превысил прошлогодний результат на 85 % и достиг 1 200 экземпляров. Второе место завоевал УАЗ-3909, благодаря 700 проданным автомобилям (увеличение на 25,7 %). Замыкает «тройку» лидеров ГАЗ-3302, чьи продажи составили 635 ед. (увеличение на 26,2 %).
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG