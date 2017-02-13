Рынок легкового коммерческого транспорта в России увеличился на треть
Вконтакте
Facebook
В январе текущего года российский рынок новых легких коммерческих автомобилей вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 33,4 %. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Объем продаж LCV-автомобилей достиг 6 100 экземпляров, что на 33,4 % больше, чем годом ранее. Лидером рынка остается «ГАЗ», который занял долю 45 % от всего объема, что соответствует 2 800 автомобилям.
Второе место занял бренд «УАЗ», чем результат составил 1 400 машин, что на 14,6 % больше относительно января 2016 года. Среди иностранных марок лучшие показатели по итогам января имеет Mercedes-Benz (550 ед.; увеличение на 72 %).
Самой популярной моделью стала ГАЗель Next, объем реализации которого превысил прошлогодний результат на 85 % и достиг 1 200 экземпляров. Второе место завоевал УАЗ-3909, благодаря 700 проданным автомобилям (увеличение на 25,7 %). Замыкает «тройку» лидеров ГАЗ-3302, чьи продажи составили 635 ед. (увеличение на 26,2 %).
| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век.
| А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем?
| Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) и менять её на новую ...
Поменяй зазор на клапанах. Если стоял по книжному переставь и впускные и выпускные на 0.25. Замени свечи и броники. Сними карб и внимательно осмотри прилегание верхней части к нижнейю Если там имеется овал поставь чуть толще прокладку, но не две сразу. Прокладку можно сделать из листового паранита по ...
Рынок легкового коммерческого транспорта в России увеличился на треть
Объем продаж LCV-автомобилей достиг 6 100 экземпляров, что на 33,4 % больше, чем годом ранее. Лидером рынка остается «ГАЗ», который занял долю 45 % от всего объема, что соответствует 2 800 автомобилям.Второе место занял бренд «УАЗ», чем результат составил 1 400 машин, что на 14,6 % больше относительно января 2016 года. Среди иностранных марок лучшие показатели по итогам января имеет Mercedes-Benz (550 ед.; увеличение на 72 %). Самой популярной моделью стала ГАЗель Next, объем реализации которого превысил прошлогодний результат на 85 % и достиг 1 200 экземпляров. Второе место завоевал УАЗ-3909, благодаря 700 проданным автомобилям (увеличение на 25,7 %). Замыкает «тройку» лидеров ГАЗ-3302, чьи продажи составили 635 ед. (увеличение на 26,2 %).
В избранное