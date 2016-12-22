22 декабря 2016, 18:40

Рынок подержанных авто сократился на 4 %

С января по ноябрь текущего года на «вторичке» продано 1,46 млн отечественных автомобилей с пробегом. Каждый 4-й реализованный экземпляр - продукция LADA.
Всего перепродано 1,33 млн единиц, что на 3,2 % меньше, чем годом ранее. На 2-м месте -  ГАЗ, количество сделок с которым на несколько порядков ниже - 48,1 тыс. штук (- 17,1 %), замыкает тройку УАЗ (40,8 тыс. машин, - 2,6 %).
 
Среди предпочитаемых моделей LADA - 2114, продажи которой выросли на 0,6 %, до 143,3 тыс. единиц. «Серебро» досталось 2107 - 134,5 тыс. машин (- 11,3 %). Эти модели являются лидерами всего вторичного рынка, даже среди иномарок.

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Рынок подержанных авто сократился на 4 %
Всего перепродано 1,33 млн единиц, что на 3,2 % меньше, чем годом ранее. На 2-м месте -  ГАЗ, количество сделок с которым на несколько порядков ниже - 48,1 тыс. штук (- 17,1 %), замыкает тройку УАЗ (40,8 тыс. машин, - 2,6 %). Среди предпочитаемых моделей LADA - 2114, продажи которой выросли на 0,6 %, до 143,3 тыс. единиц. «Серебро» досталось 2107 - 134,5 тыс. машин (- 11,3 %). Эти модели являются лидерами всего вторичного рынка, даже среди иномарок.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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