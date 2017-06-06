6 июня 2017, 09:34

Рынок тяжелых мотоциклов в России упал

Harley-Davidson подвел итоги I квартала 2017 года в России в сегменте тяжелых мотоциклов (более 600 куб.см.). Снижение объема продаваемых мотоциклов за отчетный период составил 1%.
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В соответствии с прогнозами, рынок продолжает демонстрировать падение. BMW и Harley-Davidson по-прежнему занимают ведущие позиции в сегменте мотоциклов с двигателем более 600 куб.см, сократив свои доли рынка на 5,2 и 2,8% соответственно. Тройка лидеров пополнилась маркой Kawasaki, которой удалось увеличить продажи почти в 4 раза, по сравнению с I кварталом прошлого года.

Во второй тройке, которая традиционно полностью принадлежала «японцам», произошли изменения. Honda (доля рынка 6,5%) и Yamaha (доля рынка 5,8%) по-прежнему занимают 4 и 5 места по объему продаж, однако следом за ними теперь идет KTM, увеличивший долю рынка сразу на 3,5%, оттеснив Suzuki в самый конец списка. Со значительным отставанием за ним следуют остальные «европейцы»: Triumph (2%) и Ducati (1,8%).

Негативный тренд продолжается, однако его темпы замедляются. Стало заметно перераспределение спроса в сторону более доступных моделей, о чем свидетельствует и общая статистика «Автостата» по всем сегментам моторынка.

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Saimaa
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Василий
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Рынок тяжелых мотоциклов в России упал
В соответствии с прогнозами, рынок продолжает демонстрировать падение. BMW и Harley-Davidson по-прежнему занимают ведущие позиции в сегменте мотоциклов с двигателем более 600 куб.см, сократив свои доли рынка на 5,2 и 2,8% соответственно. Тройка лидеров пополнилась маркой Kawasaki, которой удалось увеличить продажи почти в 4 раза, по сравнению с I кварталом прошлого года.Во второй тройке, которая традиционно полностью принадлежала «японцам», произошли изменения. Honda (доля рынка 6,5%) и Yamaha (доля рынка 5,8%) по-прежнему занимают 4 и 5 места по объему продаж, однако следом за ними теперь идет KTM, увеличивший долю рынка сразу на 3,5%, оттеснив Suzuki в самый конец списка. Со значительным отставанием за ним следуют остальные «европейцы»: Triumph (2%) и Ducati (1,8%).Негативный тренд продолжается, однако его темпы замедляются. Стало заметно перераспределение спроса в сторону более доступных моделей, о чем свидетельствует и общая статистика «Автостата» по всем сегментам моторынка.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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