С 1 июля начали действовать новые госпрограммы поддержки авторынка
Коммерческий транспорт можно будет приобрести на других условиях. «Русский тягач» субсидирует покупку грузовиков, «Русский фермер» поможет купить коммерческие автомобили и грузовики для ферм и хозяйств. Для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, введена программа «Свое дело», в рамках которой потребитель получит увеличенный субсидируемый процент до 12,5%.
Эти программы готовились давно, но только сейчас стали известны цифры и суммы, прописанные для укрепления рынка новых автомобилей. На поддержку автопрома государство выделило 62,3 млрд. рублей. По прогнозам Минпромторга, это позволит реализовать 737 тыс. автомобилей. Из этой суммы 17,5 миллиардов рублей пойдёт на обновления парка, по 10 миллиардов - на льготное автокредитование и льготный лизинг, 7,4 миллиарда рублей - на субсидии на компенсацию процентных платежей по инвесткредитам. Планируется, что эти меры станут толчком к экономическому развитию страны в 2017 году.
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