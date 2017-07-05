5 июля 2017, 14:35

С 1 июля начали действовать новые госпрограммы поддержки авторынка

Новые госпрограммы направлены на стимулирование спроса на новые автомобили. Всего их пять: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело».
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Первые две программы имеют четкое кредитное направление и ориентированы на частных лиц, остальные две - для лизинговых покупателей и корпоративных клиентов. Частным покупателям предоставится скидка в размере 10% для приобретения автомобиля, стоимость которого не превышает 1,45 млн рублей.

Коммерческий транспорт можно будет приобрести на других условиях. «Русский тягач» субсидирует покупку грузовиков, «Русский фермер» поможет купить коммерческие автомобили и грузовики для ферм и хозяйств. Для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, введена программа «Свое дело», в рамках которой потребитель получит увеличенный субсидируемый процент до 12,5%.

Эти программы готовились давно, но только сейчас стали известны цифры и суммы, прописанные для укрепления рынка новых автомобилей. На поддержку автопрома государство выделило 62,3 млрд. рублей. По прогнозам Минпромторга, это позволит реализовать 737 тыс. автомобилей. Из этой суммы 17,5 миллиардов рублей пойдёт на обновления парка, по 10 миллиардов - на льготное автокредитование и льготный лизинг, 7,4 миллиарда рублей - на субсидии на компенсацию процентных платежей по инвесткредитам. Планируется, что эти меры станут толчком к экономическому развитию страны в 2017 году.

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С 1 июля начали действовать новые госпрограммы поддержки авторынка
{{material_115851}}Первые две программы имеют четкое кредитное направление и ориентированы на частных лиц, остальные две - для лизинговых покупателей и корпоративных клиентов. Частным покупателям предоставится скидка в размере 10% для приобретения автомобиля, стоимость которого не превышает 1,45 млн рублей.Коммерческий транспорт можно будет приобрести на других условиях. «Русский тягач» субсидирует покупку грузовиков, «Русский фермер» поможет купить коммерческие автомобили и грузовики для ферм и хозяйств. Для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, введена программа «Свое дело», в рамках которой потребитель получит увеличенный субсидируемый процент до 12,5%.Эти программы готовились давно, но только сейчас стали известны цифры и суммы, прописанные для укрепления рынка новых автомобилей. На поддержку автопрома государство выделило 62,3 млрд. рублей. По прогнозам Минпромторга, это позволит реализовать 737 тыс. автомобилей. Из этой суммы 17,5 миллиардов рублей пойдёт на обновления парка, по 10 миллиардов - на льготное автокредитование и льготный лизинг, 7,4 миллиарда рублей - на субсидии на компенсацию процентных платежей по инвесткредитам. Планируется, что эти меры станут толчком к экономическому развитию страны в 2017 году.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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