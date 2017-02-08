8 февраля 2017, 16:39

С главой Volkswagen в Москве встретился Владимир Путин

В рамках встречи обсуждались возможности расширения бизнеса Volkswagen в России. Встреча с председателем правления концерна Volkswagen Маттиасом Мюллером стала первым визитом представителя крупного западного бизнеса в Россию после введения санкций.
«Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией. Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке», - сказал президент России.
 
Он напомнил, что у России с концерном давние отношения. «Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж - это 11 % продаж автомобилей на нашем рынке», - уточнил Владимир Путин. Кроме того, он напомнил, что порядка 10 % от производимой в России продукции Volkswagen идет на внешние рынки за пределы РФ.
 
В свою очередь, Маттиас Мюллер заметил, что объем инвестиций концерна в РФ составляет более 1 850 000 000 евро. «Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в России, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения», - сказал Мюллер.
 
Напомним, что Volkswagen в России имеет собственный завод, расположенный в Калуге, который выпускает автомобили Audi, Skoda и Volkswagen.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Slavyan83
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
Форум Nissan Cabstar
Подскажите, может кто сталкивался остановился километраж, спидометр работает
Виталик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 41 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
С главой Volkswagen в Москве встретился Владимир Путин
«Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией. Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке», - сказал президент России. Он напомнил, что у России с концерном давние отношения. «Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж - это 11 % продаж автомобилей на нашем рынке», - уточнил Владимир Путин. Кроме того, он напомнил, что порядка 10 % от производимой в России продукции Volkswagen идет на внешние рынки за пределы РФ. В свою очередь, Маттиас Мюллер заметил, что объем инвестиций концерна в РФ составляет более 1 850 000 000 евро. «Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в России, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения», - сказал Мюллер. Напомним, что Volkswagen в России имеет собственный завод, расположенный в Калуге, который выпускает автомобили Audi, Skoda и Volkswagen.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG