С главой Volkswagen в Москве встретился Владимир Путин
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В рамках встречи обсуждались возможности расширения бизнеса Volkswagen в России. Встреча с председателем правления концерна Volkswagen Маттиасом Мюллером стала первым визитом представителя крупного западного бизнеса в Россию после введения санкций.
«Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией. Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке», - сказал президент России.
Он напомнил, что у России с концерном давние отношения. «Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж - это 11 % продаж автомобилей на нашем рынке», - уточнил Владимир Путин. Кроме того, он напомнил, что порядка 10 % от производимой в России продукции Volkswagen идет на внешние рынки за пределы РФ.
В свою очередь, Маттиас Мюллер заметил, что объем инвестиций концерна в РФ составляет более 1 850 000 000 евро. «Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в России, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения», - сказал Мюллер.
Напомним, что Volkswagen в России имеет собственный завод, расположенный в Калуге, который выпускает автомобили Audi, Skoda и Volkswagen.
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С главой Volkswagen в Москве встретился Владимир Путин
«Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией. Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке», - сказал президент России. Он напомнил, что у России с концерном давние отношения. «Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж - это 11 % продаж автомобилей на нашем рынке», - уточнил Владимир Путин. Кроме того, он напомнил, что порядка 10 % от производимой в России продукции Volkswagen идет на внешние рынки за пределы РФ. В свою очередь, Маттиас Мюллер заметил, что объем инвестиций концерна в РФ составляет более 1 850 000 000 евро. «Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в России, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения», - сказал Мюллер. Напомним, что Volkswagen в России имеет собственный завод, расположенный в Калуге, который выпускает автомобили Audi, Skoda и Volkswagen.
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