22 декабря 2016, 16:51

С конвейера сошла 100-миллионная Honda

Старт производства состоялся в 1963 году. Первой моделью стал небольшой грузовик T360. Выпуск был налажен на заводе в Сайтаме, в Японии. В том же году на предприятии в Хамамацу стартовало производство малогабаритного спортивного автомобиля S500.
Не останавливаясь на достигнутом, в 1964 году компания построила новый завод в городе Саяма, который стал самым современным и вобрал в себя все инновационные на тот момент технологии производства и ноу-хау. На конвейерах начался выпуск модели S600.
 
В 1967 году появился первый компактный автомобиль Honda N360. С тех пор компания ежегодно увеличивает совокупный объем производства и предлагает обширную линейку продуктов, в которой есть как мировые бестселлеры - Civic, Accord, CR-V, Fit, так и модели, созданные специально для локальных рынков и адаптированные под нужды местных клиентов.
 
С момента основания Honda всегда стремилась строить бизнес глобально. В 1969 году налажено производство в Тайване, в рамках соглашения о техническом сотрудничестве с местными компаниями. В дальнейшем, в целях повышения конкурентоспособности на международных рынках, Honda самостоятельно строила производственные мощности. Так, в 1982 году началось производство седана Accord в Огайо, США, что сделало компанию первым автопроизводителем из Японии, наладившим выпуск транспортных средств в Северной Америке.
 
В настоящее время Honda расширяет свое присутствие в Азии, Европе, Южной Америке и Китае. На данный момент у компании имеется 34 производственных комплекса в 18 странах мира. Вследствие данной политики удалось достичь рубежа в 100 миллионов выпущенных автомобилей.
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
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вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
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С конвейера сошла 100-миллионная Honda
Не останавливаясь на достигнутом, в 1964 году компания построила новый завод в городе Саяма, который стал самым современным и вобрал в себя все инновационные на тот момент технологии производства и ноу-хау. На конвейерах начался выпуск модели S600. В 1967 году появился первый компактный автомобиль Honda N360. С тех пор компания ежегодно увеличивает совокупный объем производства и предлагает обширную линейку продуктов, в которой есть как мировые бестселлеры - Civic, Accord, CR-V, Fit, так и модели, созданные специально для локальных рынков и адаптированные под нужды местных клиентов. С момента основания Honda всегда стремилась строить бизнес глобально. В 1969 году налажено производство в Тайване, в рамках соглашения о техническом сотрудничестве с местными компаниями. В дальнейшем, в целях повышения конкурентоспособности на международных рынках, Honda самостоятельно строила производственные мощности. Так, в 1982 году началось производство седана Accord в Огайо, США, что сделало компанию первым автопроизводителем из Японии, наладившим выпуск транспортных средств в Северной Америке. В настоящее время Honda расширяет свое присутствие в Азии, Европе, Южной Америке и Китае. На данный момент у компании имеется 34 производственных комплекса в 18 странах мира. Вследствие данной политики удалось достичь рубежа в 100 миллионов выпущенных автомобилей.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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