С Сапун-горы стартовал автопробег в честь Великой Победы
«Перед каждой годовщиной Великой Победы в нашей стране проходит множество мероприятий, смысл которых один – воздать почести героям и передать эстафету памяти в следующий год, следующему поколению. Каждый год появляются новые инициативы, которые помогают в деле патриотического воспитания. Автопробег «Серебряная стрела» – одна из таких инициатив, которая пронесет память о павших защитниках Севастополя не только через время, но и через расстояния», – заявил Андрей Перла, директор Департамента общественных коммуникаций горадминистрации.
Участникам автоколонны передан венок и капсула с землей одного из героических мест нашего города – Сапун-горы. «Мемориальный венок займет достойное место накануне 9 мая на Поклонной горе в Москве. Это знак того, что все севастопольцы помнят, какой ценой нашим прадедам, дедам, отцам далась победа в Великой Отечественной войне. А капсула с землей Сапун-горы, как любая святыня, сможет оказать духовную помощь всем участникам автопробега», – добавил г-н Перла.
Маршрут автоколонны проложен через 12 городов, общая протяженность в одну сторону – более 2 000 км. По словам организаторов, из столицы Крыма стартовало 10 машин – 30 человек, но в каждом городе к автопробегу будут присоединяться еще несколько автомобилей. Самому маленькому участнику – 5 лет. Завершится автопробег 13 мая на Сапун-горе, в Севастополе.
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