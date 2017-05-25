С владельца Audi A7 взыскали 300 тысяч рублей долга
С начала текущего года на дорогах Санкт-Петербурга выявлено более 6 тыс. водителей-должников, 242 автомобиля арестованы в счет погашения задолженности. Всего с января по текущий месяц судебные приставы мобильной группы «Поток» взыскали более 47 млн рублей.
Последний такой случай, о котором информирует УФССП по СПб и ЛО, произошел на днях. Возбуждено исполнительное производство о взыскании более 300 тыс. рублей в пользу «Петербургской сбытовой компании».
Приставом-исполнителем установлено, что гражданин является владельцем автомобиля Audi A7, регистрационные номера которого были внесены в поисковую базу данных системы «Поток». В ходе одного из совместных рейдов судебных приставов и сотрудников ГИБДД автомобиль должника был остановлен на Загородном проспекте. Мужчине объяснили, что если он не выплатит долг, то его иномарка будет арестована, а впоследствии реализована в счет погашения задолженности.
Такая перспектива петербуржца не привлекла, и он выразил желание немедленно выполнить свои обязательства перед взыскателем. Через несколько часов владелец Audi нашел средства для оплаты долга, а попутно выплатил исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в срок.
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