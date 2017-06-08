8 июня 2017, 12:59
Saab показал беспилотник будущего
В рамках выставки электроники CES в Шанхае компания NEVS презентовала концептуальный автомобиль InMotion. По словам разработчиков, новинка является полностью беспилотным авто.
NEVS InMotion способен работать с системой автопилотирования 5 уровня. Соответственно, у автомобиля нет элементов рулевого управления, то есть он может передвигаться самостоятельно.
Модель отличается особым интерьером, которым можно управлять с помощью приложения InMotion App на смартфоне. Через гаджет можно настраивать мультимедийную систему, управлять подсветкой и климат-контролем.
Автомобиль имеет единственную дверь, открывающуюся вверх, закрытые колеса и настраиваемый интерьер. Единственная дверь сделана в целях безопасности, поскольку покинуть авто можно только выйдя на тротуар.
Прототип оснащен электрической силовой установкой и системой беспроводной подзарядки батарей.
Отметим, что компания NEVS владеет активами Saab с 2012 года, однако не может использовать для производства машин ни логотип шведской марки, ни ее название. Так что новинки будут продавать под брендом NEVS.
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Отзывы по теме
Для сааб9000 продам двигатель вместе с коробкой 79169873626
Купил месяц назад Сааб 9-5 2000г 2лит и начал коптить что может быть, что делать?????
| Saab 9-3.заводится и сразу глохнет , бензина пол бака, подскажите в чем может быть проблема???? Скорее всего в бензине
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