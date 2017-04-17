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17 апреля 2017, 12:00

SAIC выпустит электрический кроссовер

На автосалоне в Шанхае, которые начнет свою работу уже завтра, китайский автопроизводитель SAIC покажет прототип электрического кроссовера Vision-E. Модель отличится роскошным оформлением.
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  SAIC выпустит электрический кроссовер SAIC SAIC выпустит электрический кроссовер
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фото
  

В частности, боковое остекление получит необычную форму. Вместо боковых зеркал будут установлены камеры. Также разработчики отказались от привычных дверных ручек и центральной стойки.

Салон Vision-E рассчитан на 4 пассажиров. Кресла разделены сплошным высоким тоннелем. Спереди установлен большой тачскрин, который выступает в роли экрана мультимедийного комплекса и органа управления различными системами. Также интерьер вседорожника украшен светодиодной подсветкой.

Что китайцы используют в качестве «начинки», пока не уточняется. Известно лишь, что электрический вседорожник Vision-E сможет преодолеть на одном запасе батарей порядка 500 км пути.

Новинки и концепт кары САИК

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SAIC выпустит электрический кроссовер
В частности, боковое остекление получит необычную форму. Вместо боковых зеркал будут установлены камеры. Также разработчики отказались от привычных дверных ручек и центральной стойки.Салон Vision-E рассчитан на 4 пассажиров. Кресла разделены сплошным высоким тоннелем. Спереди установлен большой тачскрин, который выступает в роли экрана мультимедийного комплекса и органа управления различными системами. Также интерьер вседорожника украшен светодиодной подсветкой.Что китайцы используют в качестве «начинки», пока не уточняется. Известно лишь, что электрический вседорожник Vision-E сможет преодолеть на одном запасе батарей порядка 500 км пути.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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