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17 апреля 2017, 12:00
SAIC выпустит электрический кроссовер
На автосалоне в Шанхае, которые начнет свою работу уже завтра, китайский автопроизводитель SAIC покажет прототип электрического кроссовера Vision-E. Модель отличится роскошным оформлением.
В частности, боковое остекление получит необычную форму. Вместо боковых зеркал будут установлены камеры. Также разработчики отказались от привычных дверных ручек и центральной стойки.
Салон Vision-E рассчитан на 4 пассажиров. Кресла разделены сплошным высоким тоннелем. Спереди установлен большой тачскрин, который выступает в роли экрана мультимедийного комплекса и органа управления различными системами. Также интерьер вседорожника украшен светодиодной подсветкой.
Что китайцы используют в качестве «начинки», пока не уточняется. Известно лишь, что электрический вседорожник Vision-E сможет преодолеть на одном запасе батарей порядка 500 км пути.
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Отзывы по теме
Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
| Кому: Farion Ну она же и не заявлена для села. Да, кроссовер городской. У меня подруга довольна. Но утверждает, что вторую не возьмет такую
| Кому: Людмила первые тысяч 5 нагрузок не давайте, особо
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