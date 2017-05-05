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5 мая 2017, 09:00

Сам себе мастер: кому нужна аренда СТО?

Доступность информации приводит к тому, что многие люди зачастую не обращаются за помощью к специалистам. Мы самостоятельно диагностируем и лечим болезни, делаем ремонт в квартире, основываясь на видео на Youtube, а теперь еще и сами чиним машины.
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  Сам себе мастер: кому нужна аренда СТО? Сам себе мастер: кому нужна аренда СТО? Сам себе мастер: кому нужна аренда СТО?
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Не так давно в крупных городах России активно стали появляться самостоятельные СТО. Это сервисы, где можно арендовать подъемник, необходимое оборудование и без сторонней помощи устранить неполадку в своем автомобиле. Такая услуга стала пользоваться популярностью в кризисный период, поскольку, по простой формуле расчета, самостоятельный ремонт обходится дешевле, чем на специализированных СТО. К примеру, аренда подъемника стоит 300 руб./час, на замену колодок новичку потребуется 5 часов времени, итого он заплатит 1 500 рублей, сэкономив, по меньшей мере, 3 000 рублей.

Сегодня на рынке существует большое количество автосервисов - как специализированных, занимающихся ремонтом определенных марок, так и мультибрендовых. Стоимость услуг разнится порой в 3-5 раз, поэтому запросто можно найти сервис по карману. Однако самостоятельные СТО берут тем, что автомобилистам будет интереснее и дешевле самостоятельно починить свою «ласточку», нежели томиться в ожидании, пока мастер сделает свое дело. Многие механики даже не хотят рассказывать технологию ремонта, объяснять, как устроен механизм, зачем менять детали, как ездить в дальнейшем, чтобы она прослужила долго. Все это вызывает недоверие со стороны потребителя, и на этом решили сыграть другие участники рынка.

Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто» « Мы позиционируем подобные СТО  как социально-экономический проект. Регулярно проводим мастер-классы с участием механиков и других специалистов. Рассказываем водителям, как устроена тормозная система, как она влияет на безопасность, а затем на тестовом автомобиле показываем, как менять тормозные колодки. Изначально мы думали, что наш проект рассчитан на владельцев бюджетных автомобилей стоимостью до миллиона рублей. Но в процессе работы к нам стали приезжать обладатели дорогих Lexus, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser. Колодки, диски, масло – все это меняется элементарно, а сэкономить можно много денег. При этом мы не делаем за клиента работу, даже если он предлагает нам деньги. Важно научить его самостоятельно менять расходники и справляться с элементарными сервисными процедурами. »
Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»

По мнению специалиста, то, что автомобили с каждым годом становятся более сложными в техническом плане, не является проблемой. Базовые вещи остаются прежними, а более сложные процедуры люди сперва тщательно изучают, а затем под присмотром специалиста пытаются проделать самостоятельно. Помогают в этом и Интернет-ресурсы, где есть много полезной информации для начинающих ремонтником авто по конкретным маркам и моделям.

Сейчас самостоятельные СТО – популярное направление, и число сторонников такого способа обслуживать машину становится все больше. Если раньше подъемники арендовали преимущественно по выходным, когда у людей есть время для того, чтобы неспешно ковыряться под капотом, то теперь все больше автомобилистов чинятся по будням. Из хобби ремонт машины превратился постепенно во вполне жизнеспособную альтернативу.

Сергей Баранов, руководитель независимой СТО « Считаю, что это актуальная услуга, так как она создана, основываясь на потребностях автолюбителей. Любой владелец автомобиля желает, чтобы ремонт был быстрый, недорогой и качественный. Но, как показывает опыт, все эти аспекты невозможно совместить ни в одной сфере услуг. Именно поэтому владельцы автомобилей, которые могут сами сделать ремонт или ТО, понимают, что качественно, быстро, недорого можно только самому. Тем более сейчас это можно сделать в чистом теплом боксе, с подъемником и со всеми инструментами. »
Сергей Баранов, руководитель независимой СТО

По данным аналитического агентства «Автостат», владельцы отечественных автомобилей старше 2004 года выпуска предпочитают в большинстве своем обслуживать свою машину самостоятельно или с привлечением друзей и знакомых. Таких насчитывается 62%. Иномарки аналогичного возраста обслуживают самостоятельно 39%. Чем старше становится автомобиль, тем реже его начинают завозить в авторизованные сервисные центры. Так, количество иностранных автомобилей, обслуживаемых у официальных дилеров, с увеличением возраста уменьшается с 89% до 3%. У российских авто показатель сокращается с 65% до 2%.

Правда, сторонники традиционных СТО убеждены: это очередной рекламный ход, чтобы заманить к себе клиентов. Практически всегда в ходе самостоятельного ремонта владелец  сталкивается с проблемой, которую он сам решить не сможет. В результате, за некоторую сумму ему помогает дежурный механик. В конечном итоге автовладелец теряет время и экономит при этом не очень большую сумму денег.

Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса» « Есть люди, которые получают удовлетворение от смены деятельности, кому-то просто нравится самому менять расходники, поэтому для них подобные сервисы актуальны. Другая категория автомобилистов считает, что разбирается в ремонте даже лучше профессионалов, при этом не имеет собственных инструментов и гаража. Такой тип клиентов пытается спорить с механиками и обучать, как надо сделать. На самом деле рынок автосервиса очень большой, и везде есть свой клиент, поэтому аренда подъемников – вполне нужная услуга, смотря только для кого. »
Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса»

Российские автолюбители подходят к выбору автомобиля осознанно и примерно учитывают дальнейшие ежемесячные затраты. Тем не менее, расходы на беспрестанно растущее топливо, плановые и вынужденные ТО, покупку полиса ОСАГО и прочие атрибуты автомобильной жизни сильно ударяют по кошельку, особенно в нестабильное время. Поэтому автомобилистам советуют экономить на некоторых расходниках. Например, практически у любой оригинальной запчасти есть аналог не худшего качества, но значительно дешевле. Разобраться в тонкостях помогут профильные форумы. А поменять эту запчасть теперь можно самостоятельно, воспользовавшись опять же доступной в просторах Интернета информацией.

Плюсы и минусы
Экономия денег, полезное времяпрепровождения.Иногда лучше довериться специалисту...
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Арина Милая

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Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
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| Кому: Akrobat Akrobat, не согласен с вами, Росинкор нормальная компания, хоть и маленькая. Мы там страхуем не только авто, но даже свою фирму. За время сотрудничества еще ни одной претензии не было.
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Сам себе мастер: кому нужна аренда СТО?
Не так давно в крупных городах России активно стали появляться самостоятельные СТО. Это сервисы, где можно арендовать подъемник, необходимое оборудование и без сторонней помощи устранить неполадку в своем автомобиле. Такая услуга стала пользоваться популярностью в кризисный период, поскольку, по простой формуле расчета, самостоятельный ремонт обходится дешевле, чем на специализированных СТО. К примеру, аренда подъемника стоит 300 руб./час, на замену колодок новичку потребуется 5 часов времени, итого он заплатит 1 500 рублей, сэкономив, по меньшей мере, 3 000 рублей.Сегодня на рынке существует большое количество автосервисов - как специализированных, занимающихся ремонтом определенных марок, так и мультибрендовых. Стоимость услуг разнится порой в 3-5 раз, поэтому запросто можно найти сервис по карману. Однако самостоятельные СТО берут тем, что автомобилистам будет интереснее и дешевле самостоятельно починить свою «ласточку», нежели томиться в ожидании, пока мастер сделает свое дело. Многие механики даже не хотят рассказывать технологию ремонта, объяснять, как устроен механизм, зачем менять детали, как ездить в дальнейшем, чтобы она прослужила долго. Все это вызывает недоверие со стороны потребителя, и на этом решили сыграть другие участники рынка.{{person_3_Мы позиционируем подобные СТО  как социально-экономический проект. Регулярно проводим мастер-классы с участием механиков и других специалистов. Рассказываем водителям, как устроена тормозная система, как она влияет на безопасность, а затем на тестовом автомобиле показываем, как менять тормозные колодки. Изначально мы думали, что наш проект рассчитан на владельцев бюджетных автомобилей стоимостью до миллиона рублей. Но в процессе работы к нам стали приезжать обладатели дорогих Lexus, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser. Колодки, диски, масло – все это меняется элементарно, а сэкономить можно много денег. При этом мы не делаем за клиента работу, даже если он предлагает нам деньги. Важно научить его самостоятельно менять расходники и справляться с элементарными сервисными процедурами.}}По мнению специалиста, то, что автомобили с каждым годом становятся более сложными в техническом плане, не является проблемой. Базовые вещи остаются прежними, а более сложные процедуры люди сперва тщательно изучают, а затем под присмотром специалиста пытаются проделать самостоятельно. Помогают в этом и Интернет-ресурсы, где есть много полезной информации для начинающих ремонтником авто по конкретным маркам и моделям.Сейчас самостоятельные СТО – популярное направление, и число сторонников такого способа обслуживать машину становится все больше. Если раньше подъемники арендовали преимущественно по выходным, когда у людей есть время для того, чтобы неспешно ковыряться под капотом, то теперь все больше автомобилистов чинятся по будням. Из хобби ремонт машины превратился постепенно во вполне жизнеспособную альтернативу.{{person_77_Считаю, что это актуальная услуга, так как она создана, основываясь на потребностях автолюбителей. Любой владелец автомобиля желает, чтобы ремонт был быстрый, недорогой и качественный. Но, как показывает опыт, все эти аспекты невозможно совместить ни в одной сфере услуг. Именно поэтому владельцы автомобилей, которые могут сами сделать ремонт или ТО, понимают, что качественно, быстро, недорого можно только самому. Тем более сейчас это можно сделать в чистом теплом боксе, с подъемником и со всеми инструментами.}}По данным аналитического агентства «Автостат», владельцы отечественных автомобилей старше 2004 года выпуска предпочитают в большинстве своем обслуживать свою машину самостоятельно или с привлечением друзей и знакомых. Таких насчитывается 62%. Иномарки аналогичного возраста обслуживают самостоятельно 39%. Чем старше становится автомобиль, тем реже его начинают завозить в авторизованные сервисные центры. Так, количество иностранных автомобилей, обслуживаемых у официальных дилеров, с увеличением возраста уменьшается с 89% до 3%. У российских авто показатель сокращается с 65% до 2%.Правда, сторонники традиционных СТО убеждены: это очередной рекламный ход, чтобы заманить к себе клиентов. Практически всегда в ходе самостоятельного ремонта владелец  сталкивается с проблемой, которую он сам решить не сможет. В результате, за некоторую сумму ему помогает дежурный механик. В конечном итоге автовладелец теряет время и экономит при этом не очень большую сумму денег.{{person_71_Есть люди, которые получают удовлетворение от смены деятельности, кому-то просто нравится самому менять расходники, поэтому для них подобные сервисы актуальны. Другая категория автомобилистов считает, что разбирается в ремонте даже лучше профессионалов, при этом не имеет собственных инструментов и гаража. Такой тип клиентов пытается спорить с механиками и обучать, как надо сделать. На самом деле рынок автосервиса очень большой, и везде есть свой клиент, поэтому аренда подъемников – вполне нужная услуга, смотря только для кого.}} Российские автолюбители подходят к выбору автомобиля осознанно и примерно учитывают дальнейшие ежемесячные затраты. Тем не менее, расходы на беспрестанно растущее топливо, плановые и вынужденные ТО, покупку полиса ОСАГО и прочие атрибуты автомобильной жизни сильно ударяют по кошельку, особенно в нестабильное время. Поэтому автомобилистам советуют экономить на некоторых расходниках. Например, практически у любой оригинальной запчасти есть аналог не худшего качества, но значительно дешевле. Разобраться в тонкостях помогут профильные форумы. А поменять эту запчасть теперь можно самостоятельно, воспользовавшись опять же доступной в просторах Интернета информацией.
2017-05-05
Автор: Арина Милая
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