Сам себе мастер: кому нужна аренда СТО?
Не так давно в крупных городах России активно стали появляться самостоятельные СТО. Это сервисы, где можно арендовать подъемник, необходимое оборудование и без сторонней помощи устранить неполадку в своем автомобиле. Такая услуга стала пользоваться популярностью в кризисный период, поскольку, по простой формуле расчета, самостоятельный ремонт обходится дешевле, чем на специализированных СТО. К примеру, аренда подъемника стоит 300 руб./час, на замену колодок новичку потребуется 5 часов времени, итого он заплатит 1 500 рублей, сэкономив, по меньшей мере, 3 000 рублей.
Сегодня на рынке существует большое количество автосервисов - как специализированных, занимающихся ремонтом определенных марок, так и мультибрендовых. Стоимость услуг разнится порой в 3-5 раз, поэтому запросто можно найти сервис по карману. Однако самостоятельные СТО берут тем, что автомобилистам будет интереснее и дешевле самостоятельно починить свою «ласточку», нежели томиться в ожидании, пока мастер сделает свое дело. Многие механики даже не хотят рассказывать технологию ремонта, объяснять, как устроен механизм, зачем менять детали, как ездить в дальнейшем, чтобы она прослужила долго. Все это вызывает недоверие со стороны потребителя, и на этом решили сыграть другие участники рынка.
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Мы позиционируем подобные СТО как социально-экономический проект. Регулярно проводим мастер-классы с участием механиков и других специалистов. Рассказываем водителям, как устроена тормозная система, как она влияет на безопасность, а затем на тестовом автомобиле показываем, как менять тормозные колодки. Изначально мы думали, что наш проект рассчитан на владельцев бюджетных автомобилей стоимостью до миллиона рублей. Но в процессе работы к нам стали приезжать обладатели дорогих Lexus, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser. Колодки, диски, масло – все это меняется элементарно, а сэкономить можно много денег. При этом мы не делаем за клиента работу, даже если он предлагает нам деньги. Важно научить его самостоятельно менять расходники и справляться с элементарными сервисными процедурами.
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Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
По мнению специалиста, то, что автомобили с каждым годом становятся более сложными в техническом плане, не является проблемой. Базовые вещи остаются прежними, а более сложные процедуры люди сперва тщательно изучают, а затем под присмотром специалиста пытаются проделать самостоятельно. Помогают в этом и Интернет-ресурсы, где есть много полезной информации для начинающих ремонтником авто по конкретным маркам и моделям.
Сейчас самостоятельные СТО – популярное направление, и число сторонников такого способа обслуживать машину становится все больше. Если раньше подъемники арендовали преимущественно по выходным, когда у людей есть время для того, чтобы неспешно ковыряться под капотом, то теперь все больше автомобилистов чинятся по будням. Из хобби ремонт машины превратился постепенно во вполне жизнеспособную альтернативу.
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Считаю, что это актуальная услуга, так как она создана, основываясь на потребностях автолюбителей. Любой владелец автомобиля желает, чтобы ремонт был быстрый, недорогой и качественный. Но, как показывает опыт, все эти аспекты невозможно совместить ни в одной сфере услуг. Именно поэтому владельцы автомобилей, которые могут сами сделать ремонт или ТО, понимают, что качественно, быстро, недорого можно только самому. Тем более сейчас это можно сделать в чистом теплом боксе, с подъемником и со всеми инструментами.
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Сергей Баранов, руководитель независимой СТО
По данным аналитического агентства «Автостат», владельцы отечественных автомобилей старше 2004 года выпуска предпочитают в большинстве своем обслуживать свою машину самостоятельно или с привлечением друзей и знакомых. Таких насчитывается 62%. Иномарки аналогичного возраста обслуживают самостоятельно 39%. Чем старше становится автомобиль, тем реже его начинают завозить в авторизованные сервисные центры. Так, количество иностранных автомобилей, обслуживаемых у официальных дилеров, с увеличением возраста уменьшается с 89% до 3%. У российских авто показатель сокращается с 65% до 2%.
Правда, сторонники традиционных СТО убеждены: это очередной рекламный ход, чтобы заманить к себе клиентов. Практически всегда в ходе самостоятельного ремонта владелец сталкивается с проблемой, которую он сам решить не сможет. В результате, за некоторую сумму ему помогает дежурный механик. В конечном итоге автовладелец теряет время и экономит при этом не очень большую сумму денег.
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Есть люди, которые получают удовлетворение от смены деятельности, кому-то просто нравится самому менять расходники, поэтому для них подобные сервисы актуальны. Другая категория автомобилистов считает, что разбирается в ремонте даже лучше профессионалов, при этом не имеет собственных инструментов и гаража. Такой тип клиентов пытается спорить с механиками и обучать, как надо сделать. На самом деле рынок автосервиса очень большой, и везде есть свой клиент, поэтому аренда подъемников – вполне нужная услуга, смотря только для кого.
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Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса»
Российские автолюбители подходят к выбору автомобиля осознанно и примерно учитывают дальнейшие ежемесячные затраты. Тем не менее, расходы на беспрестанно растущее топливо, плановые и вынужденные ТО, покупку полиса ОСАГО и прочие атрибуты автомобильной жизни сильно ударяют по кошельку, особенно в нестабильное время. Поэтому автомобилистам советуют экономить на некоторых расходниках. Например, практически у любой оригинальной запчасти есть аналог не худшего качества, но значительно дешевле. Разобраться в тонкостях помогут профильные форумы. А поменять эту запчасть теперь можно самостоятельно, воспользовавшись опять же доступной в просторах Интернета информацией.
|Экономия денег, полезное времяпрепровождения.
|Иногда лучше довериться специалисту...
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