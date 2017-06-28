28 июня 2017, 08:34

Самое быстрое такси работает в Англии

В Великобритании власти выдали лицензию на работу в такси итальянскому спорткару Lamborghini Huracan. Расценки на услуги водителя, управляющего этим быстрым транспортным средством, уточняются.
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Полноприводное 610-сильное купе Lamborghini Huracan пополнило парк таксомоторной компании Handsome Cabs. Учитывая необычную заявку, на обсуждение собрался весь городской совет Линкольна. Рассмотрели заявку вне очереди, и на получение разрешения для работы в такси ушло всего 6 недель – вопрос решен оперативнее, чем обычно, сообщают СМИ.
 
«Идея превратить спортивный автомобиль в такси у нас появилась около года назад. Нам удалось воплотить ее в реальность, и надеюсь, появление Lamborghini Huracan позволит привлечь клиентов к нашему такси. Сейчас предстоит разобраться с вопросами тарифов на проезд и решить ситуацию со страховкой», — сказал управляющий Handsome Cabs Джон Бишоп.
 
В таксомоторной компании уверены, что спрос со стороны пассажиров на поездку на Lamborghini будет. Но возможно, что клиенты станут заказывать спорткар только для деловых поездок или по особым случаям — для дней рождений, выпускных или других важных дат.
 
Конечно, уникальная итальянская модель легендарного бренда в скором времени не заменит известную черную машину такси в стране, но интересно уже то, что практически любой сможет сесть за руль или в кресло пассажира этой высокопроизводительной машины.

Комплектации и технические характеристики

Lamborghini Huracan 5.2 AMT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин610 / 449 при 8250
Объем двигателя5204
Тип трансмисииробот 7
Приводполный
Городской цикл17.8
Загородный цикл9.4
Смешанный цикл12.5
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Самое быстрое такси работает в Англии
Полноприводное 610-сильное купе Lamborghini Huracan пополнило парк таксомоторной компании Handsome Cabs. Учитывая необычную заявку, на обсуждение собрался весь городской совет Линкольна. Рассмотрели заявку вне очереди, и на получение разрешения для работы в такси ушло всего 6 недель – вопрос решен оперативнее, чем обычно, сообщают СМИ. «Идея превратить спортивный автомобиль в такси у нас появилась около года назад. Нам удалось воплотить ее в реальность, и надеюсь, появление Lamborghini Huracan позволит привлечь клиентов к нашему такси. Сейчас предстоит разобраться с вопросами тарифов на проезд и решить ситуацию со страховкой», — сказал управляющий Handsome Cabs Джон Бишоп. В таксомоторной компании уверены, что спрос со стороны пассажиров на поездку на Lamborghini будет. Но возможно, что клиенты станут заказывать спорткар только для деловых поездок или по особым случаям — для дней рождений, выпускных или других важных дат. Конечно, уникальная итальянская модель легендарного бренда в скором времени не заменит известную черную машину такси в стране, но интересно уже то, что практически любой сможет сесть за руль или в кресло пассажира этой высокопроизводительной машины.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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