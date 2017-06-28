28 июня 2017, 08:34
Самое быстрое такси работает в Англии
В Великобритании власти выдали лицензию на работу в такси итальянскому спорткару Lamborghini Huracan. Расценки на услуги водителя, управляющего этим быстрым транспортным средством, уточняются.
Полноприводное 610-сильное купе Lamborghini Huracan пополнило парк таксомоторной компании Handsome Cabs. Учитывая необычную заявку, на обсуждение собрался весь городской совет Линкольна. Рассмотрели заявку вне очереди, и на получение разрешения для работы в такси ушло всего 6 недель – вопрос решен оперативнее, чем обычно, сообщают СМИ.
«Идея превратить спортивный автомобиль в такси у нас появилась около года назад. Нам удалось воплотить ее в реальность, и надеюсь, появление Lamborghini Huracan позволит привлечь клиентов к нашему такси. Сейчас предстоит разобраться с вопросами тарифов на проезд и решить ситуацию со страховкой», — сказал управляющий Handsome Cabs Джон Бишоп.
В таксомоторной компании уверены, что спрос со стороны пассажиров на поездку на Lamborghini будет. Но возможно, что клиенты станут заказывать спорткар только для деловых поездок или по особым случаям — для дней рождений, выпускных или других важных дат.
Конечно, уникальная итальянская модель легендарного бренда в скором времени не заменит известную черную машину такси в стране, но интересно уже то, что практически любой сможет сесть за руль или в кресло пассажира этой высокопроизводительной машины.
Комплектации и технические характеристики
|Lamborghini Huracan 5.2 AMT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|610 / 449 при 8250
|Объем двигателя
|5204
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|17.8
|Загородный цикл
|9.4
|Смешанный цикл
|12.5
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
FGNFGNFGGHMGHJHH
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
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