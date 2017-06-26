26 июня 2017, 07:41

Самосвальная техника КрАЗ с трудом находит сбыт на Украине

Одна из добывающих компаний Украины получила партию самосвалоа КрАЗ-65032 колесной формулы 6х6 грузоподъемностью 16 тонн. Вездеход разработан специально для использования в тяжелых условиях эксплуатации.
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Самосвальная техника КрАЗ с трудом находит сбыт на Украине КрАЗ

КрАЗ-65032 имеет стандартную комплектацию: рядный двигатель «Евро 5» мощностью 375 л.с. с турбонаддувом, агрегатированный с 9-ступенчатой 2-диапазонной механической коробкой передач и однодисковым сухим сцеплением. Тормозная система оснащена АБС. Платформа — 16 куб. метров с задним запирающимся бортом. Ошиновка колес - двухскатная, хотя данный грузовик, как и вся полноприводная техника КрАЗ, может иметь односкатную ошиновку с широкопрофильной шиной.

Пресс-служба «АвтоКрАЗ» информирует, что последние годы самосвалы в общем объеме производства  предприятия составляют 2-3%. Для сравнения: в 2008 году этот показатель составлял 48%, в 2009 году — 30%, в 2010-м — 14%.

Данная статистика свидетельствует о том, что строительная и добывающая отрасли, где в основном задействована самосвальная техника, пребывает в стагнации. «Однако с восстановлением мира в Украине, выходом экономики и банковского сектора из кризиса, самосвалы КрАЗ вновь станут востребованы в народном хозяйстве», - сообщается в релизе предприятия.

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Самосвальная техника КрАЗ с трудом находит сбыт на Украине
КрАЗ-65032 имеет стандартную комплектацию: рядный двигатель «Евро 5» мощностью 375 л.с. с турбонаддувом, агрегатированный с 9-ступенчатой 2-диапазонной механической коробкой передач и однодисковым сухим сцеплением. Тормозная система оснащена АБС. Платформа — 16 куб. метров с задним запирающимся бортом. Ошиновка колес - двухскатная, хотя данный грузовик, как и вся полноприводная техника КрАЗ, может иметь односкатную ошиновку с широкопрофильной шиной.Пресс-служба «АвтоКрАЗ» информирует, что последние годы самосвалы в общем объеме производства  предприятия составляют 2-3%. Для сравнения: в 2008 году этот показатель составлял 48%, в 2009 году — 30%, в 2010-м — 14%.Данная статистика свидетельствует о том, что строительная и добывающая отрасли, где в основном задействована самосвальная техника, пребывает в стагнации. «Однако с восстановлением мира в Украине, выходом экономики и банковского сектора из кризиса, самосвалы КрАЗ вновь станут востребованы в народном хозяйстве», - сообщается в релизе предприятия.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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