5 июля 2017, 12:00
Самой убыточной премиум-маркой для страховщиков стала Bentley
Страховщики составили рейтинг самых убыточных премиальных брендов по итогам минувшего года. На первом месте оказались автомобили Bentley, где нанесенный ущерб после каждой аварии в среднем превышает 530,8 тыс. рублей.
На второй строчке находятся итальянские Maserati (202,8 тыс. рублей), третье место принадлежит Jaguar, средний убыток по этим авто составил 145,2 тыс. рублей. На четвертой позиции Mercedes-Benz (96,3 тыс. руб.), далее следует BMW (90,7 тыс. руб.) и Infiniti (85,6 тыс. руб.). Замыкают рейтинг немецкие Porsche (79,2 тыс. руб.) и японские Lexus (65,2 тыс. руб.).
Ранее страховые эксперты подсчитали, водители каких авто массовых брендов наносят в компанию самые большие убытки по ОСАГО после аварий. По данным компании «АльфаСтрахование», первое и второе место заняли марки Jaguar и Daewoo. Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143% и 140% соответственно.
Ранее страховые эксперты подсчитали, водители каких авто массовых брендов наносят в компанию самые большие убытки по ОСАГО после аварий. По данным компании «АльфаСтрахование», первое и второе место заняли марки Jaguar и Daewoo. Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143% и 140% соответственно.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: Victor77 Ну так и надо. Прям сразу же застраховать. Мало ли что
Сервис хороший
Маловато у нас их еще, но машина интересная, сам смотрел снаружи хорошо выглядит, и сделано как буд-то качественно, внутрь не заглядывал, но вроде красиво все, судя по списку опций даже в базе хорошо зяржены.
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