5 июля 2017, 12:00

Самой убыточной премиум-маркой для страховщиков стала Bentley

Страховщики составили рейтинг самых убыточных премиальных брендов по итогам минувшего года. На первом месте оказались автомобили Bentley, где нанесенный ущерб после каждой аварии в среднем превышает 530,8 тыс. рублей.
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На второй строчке находятся итальянские Maserati (202,8 тыс. рублей), третье место принадлежит Jaguar, средний убыток по этим авто составил 145,2 тыс. рублей. На четвертой позиции Mercedes-Benz (96,3 тыс. руб.), далее следует BMW (90,7 тыс. руб.) и Infiniti (85,6 тыс. руб.). Замыкают рейтинг немецкие Porsche (79,2 тыс. руб.) и японские Lexus (65,2 тыс. руб.).

Ранее страховые эксперты подсчитали, водители каких авто массовых брендов наносят в компанию самые большие убытки по ОСАГО после аварий. По данным компании «АльфаСтрахование», первое и второе место заняли марки Jaguar и Daewoo. Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143% и 140% соответственно.

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Самой убыточной премиум-маркой для страховщиков стала Bentley
На второй строчке находятся итальянские Maserati (202,8 тыс. рублей), третье место принадлежит Jaguar, средний убыток по этим авто составил 145,2 тыс. рублей. На четвертой позиции Mercedes-Benz (96,3 тыс. руб.), далее следует BMW (90,7 тыс. руб.) и Infiniti (85,6 тыс. руб.). Замыкают рейтинг немецкие Porsche (79,2 тыс. руб.) и японские Lexus (65,2 тыс. руб.).Ранее страховые эксперты подсчитали, водители каких авто массовых брендов наносят в компанию самые большие убытки по ОСАГО после аварий. По данным компании «АльфаСтрахование», первое и второе место заняли марки Jaguar и Daewoo. Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143% и 140% соответственно.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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