Самым популярным авто на вторичном рынке стала «девятка»
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Lada 2109 Samara опередила другие модели в С-сегменте по итогам 2016 года. Продажи «девятки» в прошлом году составили 150 883 ед., что на 24 % меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Автостат».
На 2 месте среди авто с пробегом расположилась Lada 2107, которая разошлась на вторичном рынке в количестве 150 865 ед., что на 19,6 % меньше, чем в 2015 году. Тройку лидеров замкнул Ford Focus, продажи на вторичном рынке которого сократились за год на 6,2 % и составили 134 778 ед.
В пятерку в сегменте "С" вошли также Toyota Corolla с показателем 114 450 проданных машин (снижение на 5 %) и седан Lada Priora, годовой объем перепродаж которой увеличился на 0,2 % и составил 102 532 ед.
Всего в 2016 году в России объем рынка подержанных машин С-сегмента составил 1 724 175 автомобилей, что на 10,3 % меньше, по сравнению с предыдущим годом. Данный сегмент занимает самую большую долю на рынке автомобилей с пробегом за 2016 год - 32,24 %, а также заметно опережает по этому показателю сегмент "B" (20,12 %), класс кроссоверов и внедорожников (20,76 %).
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Самым популярным авто на вторичном рынке стала «девятка»
На 2 месте среди авто с пробегом расположилась Lada 2107, которая разошлась на вторичном рынке в количестве 150 865 ед., что на 19,6 % меньше, чем в 2015 году. Тройку лидеров замкнул Ford Focus, продажи на вторичном рынке которого сократились за год на 6,2 % и составили 134 778 ед. В пятерку в сегменте "С" вошли также Toyota Corolla с показателем 114 450 проданных машин (снижение на 5 %) и седан Lada Priora, годовой объем перепродаж которой увеличился на 0,2 % и составил 102 532 ед. Всего в 2016 году в России объем рынка подержанных машин С-сегмента составил 1 724 175 автомобилей, что на 10,3 % меньше, по сравнению с предыдущим годом. Данный сегмент занимает самую большую долю на рынке автомобилей с пробегом за 2016 год - 32,24 %, а также заметно опережает по этому показателю сегмент "B" (20,12 %), класс кроссоверов и внедорожников (20,76 %).
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