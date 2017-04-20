43
20 апреля 2017, 09:26
Самый мощный BMW в линейке представлен публике
На автосалоне в Шанхае показано 460-сильное купе M4 CS, являющееся на текущий момент самой мощной моделью линейки. Над динамическими характеристиками новинки производитель работал несколько лет.
BMW M4 CS получил мотор твин-турбо V6 3 литра, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Скорости 100 км/ч новинка достигает за 3,9 сек., максимальная скорость ограничена 280 км/ч.
За счет применения отдельных деталей кузова из углепластика модель удалось сделать легче на 32 кг, нежели планировалось раньше. Этому же способствовало внедрение облегченных панелей в интерьере, отказа от двухзонного климат-контроля, мощной аудиосистемы и стандартных дверных ручек. На их месте установлены тканевые петли.
Как отметили зрители автосалона, внешне M4 CS отличается агрессивным аэродинамическим обвесом с элементами из карбона. Характеристика авто подтверждается спортивными сидениями, также модель отличает контрастная прошивка в цветах триколора подразделения M.
Ожидается, что новинка станет флагманом. Серийное производство M4 CS будет вестись еще год, после чего модель снимут с конвейера.
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное