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20 апреля 2017, 09:26

Самый мощный BMW в линейке представлен публике

На автосалоне в Шанхае показано 460-сильное купе M4 CS, являющееся на текущий момент самой мощной моделью линейки. Над динамическими характеристиками новинки производитель работал несколько лет.
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BMW M4 CS получил мотор твин-турбо V6 3 литра, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Скорости 100 км/ч новинка достигает за 3,9 сек., максимальная скорость ограничена 280 км/ч.
 
За счет применения отдельных деталей кузова из углепластика модель удалось сделать легче на 32 кг, нежели планировалось раньше. Этому же способствовало внедрение облегченных панелей в интерьере, отказа от двухзонного климат-контроля, мощной аудиосистемы и стандартных дверных ручек. На их месте установлены тканевые петли.
 
Как отметили зрители автосалона, внешне M4 CS отличается агрессивным аэродинамическим обвесом с элементами из карбона. Характеристика авто подтверждается спортивными сидениями, также модель отличает контрастная прошивка в цветах триколора подразделения M.
 
Ожидается, что новинка станет флагманом. Серийное производство M4 CS будет вестись еще год, после чего модель снимут с конвейера.
Новинки и концепт кары БМВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Noname
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AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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Самый мощный BMW в линейке представлен публике
BMW M4 CS получил мотор твин-турбо V6 3 литра, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Скорости 100 км/ч новинка достигает за 3,9 сек., максимальная скорость ограничена 280 км/ч. За счет применения отдельных деталей кузова из углепластика модель удалось сделать легче на 32 кг, нежели планировалось раньше. Этому же способствовало внедрение облегченных панелей в интерьере, отказа от двухзонного климат-контроля, мощной аудиосистемы и стандартных дверных ручек. На их месте установлены тканевые петли. Как отметили зрители автосалона, внешне M4 CS отличается агрессивным аэродинамическим обвесом с элементами из карбона. Характеристика авто подтверждается спортивными сидениями, также модель отличает контрастная прошивка в цветах триколора подразделения M. Ожидается, что новинка станет флагманом. Серийное производство M4 CS будет вестись еще год, после чего модель снимут с конвейера.
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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