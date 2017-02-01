Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
По данным Ассоциации Российских автодилеров, в прошлом году закрылось около 300 автосалонов, в 2017-м прекратят работу еще 100-150 дилеров. Согласно результатам исследования, по состоянию на январь 2017 года в России в общей сложности насчитывается около 3,5 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Крупнейшие сети числятся за брендами Lada (327 салонов), УАЗ (182 дилера, KIA (174), Renault (170 шт.), Hyundai (163 шт.), GM-Avtovaz (154 шт.), Lifan (148 шт.), Nissan (143 шт.), Volkswagen (130 шт.). Кроме них можно еще отметить Mitsubishi, Ford и Toyota, которые имеют более сотни дилеров.
Как говорят эксперты, финансовые возможности многих предприятий исчерпаны, рынок в 2017 году не покажет рост, поэтому на плаву останутся только финансово стабильные автодилеры. Многие монобренды будут закрываться, на плаву останутся только крупные финансово устойчивые группы компаний, которые будут, в том числе, поглощать закрывающиеся монобрендовые и мелкие предприятия. Под удар могут попасть даже и некогда популярные в России марки: Peugeot, Citroen, Mitsubishi. Не исключено, что уже в этом году производители могут начать сокращать свою дилерскую сеть из-за низких продаж.
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Для российского авторынка уход мелких финансово неустойчивых игроков не критичен – это естественные движения рынка. На месте закрывающихся автосалонов будут открываться новые предприятия, что позволит крупным стабильным игрокам удержать свои позиции и развиваться на рынке. Для стимулирования роста продаж автомобилей необходимо повышать качество работы и обслуживания клиентов, прорабатывать клиентскую базу, планировать введение собственных программ лояльности и поощрения клиентов.
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Алексей Потапов, директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр»
Сами потребители гонятся за скидками, получают предложение от одного дилера, затем обращаются в другие автосалоны и выбирают, кто из ритейлеров предложит самые низкие цены. Импортеры пошли на поводу у покупателей и стали проводить больше акций и дополнительно снижать цены. По прогнозам дилеров, продажи в январе 2017-го будут немного выше, чем в прошлом году, поскольку декабрь не оправдал ожиданий, и автосалоны рассчитывают на отложенный спрос. Что касается года в целом, то авторынок, скорее всего, останется на уровне 2016 года, падение продаж замедлится, а, начиная с III квартала, возможен незначительный рост – порядка 5-7% по итогам года.
Также, по мнению экспертов, на сегодняшний день важны более глобальные меры, направленные на улучшение благосостояния и покупательной способности населения, в том числе государственные дотационные программы. К примеру, продление программы утилизации, ваучеры на покупку автомобилей для работников бюджетных организаций, специальные программы кредитования с минимальными процентными ставками и программы взаимозачета для автомобилей старше 10 лет.
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Самое главное, чтобы программы лояльности – льготное автокредитование, лизинг для физических лиц, утилизация – существовали на постоянной основе. В декабре мы столкнулись с проблемным вопросом: будут ли существовать правительственные программы поддержки или нет? От ответа на этот вопрос зависит наша долгосрочная стратегия. А сейчас мы не знаем, какие будут программы через месяц, и будут ли они вообще. Создается впечатление, что государственные лица думают, якобы дилерские центры принадлежат производителям. Они не понимают, что это отдельный бизнес, существующий на договорных условиях. И по итогам прошлого года мы продали машин на сумму 2 трлн рублей. Это 2,5% от ВВП страны.
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Андрей Петренко, вице-президент РОАД
В тоже время специалист уверен: оказывать господдержку дилерам напрямую вряд ли необходимо. Это частный бизнес, который должен существовать за счет конкуренции и нахождения правильных путей развития. Государство же должно наладить стимулирование сбыта продукции. Тогда и заводы найдут деньги, чтобы выпускать продукцию, а дилеры, в свою очередь, будут ее реализовывать. Наиболее разумные шаги – оптимизация расходов, снижение затрат, а также внедрение дополнительных программ по привлечению клиентов, в особенности, нацеленных на продажи автомобилей и сервисное обслуживание постгарантийных машин.
Учитывая, что российский автомобильный рынок за последние 3 года сократился почти в 2 раза, повышение продаж до 2–2,5 млн автомобилей за год в обозримом будущем маловероятно. Рост цен на машины, обусловленный ростом стоимости иностранных валют по отношению к рублю, и наличие автопарка, который можно продолжать эксплуатировать и перепродавать на вторичном рынке, станут теми факторами, которые продолжат негативно влиять на продажи новых автомобилей в России. Поэтому дилерам придется самостоятельно искать пути решения своих финансовых проблем.
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Есть ожидание, что продолжится укрупнение дилерских групп, и конкуренты станут партнерами. Тенденция «слияние-поглощение» еще более усилится в 2017-м. Дело в том, что бизнес-модель дилерского бизнеса предопределена производителем, поэтому в рамках корпоративных стандартов единственный способ удержаться на плату – «резать косты», то есть оптимизировать и сокращать расходы. Совершенно очевидно, что в условиях взросления рынка более и более значимыми становятся такие направления, как сервис и продажи автомобилей с пробегом.
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Дмитрий Царев, генеральный директор Группы Wagner (Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Skoda)
По мнению экспертов авторынка, в этом году покупатели массового сегмента либо переориентируются с новых машин на аналогичные варианты с пробегом, либо будут приобретать авто по выгодному кредиту с низкой процентной ставкой. Учитывая потребительские способности, которые пока еще не слишком сильны, на плаву останутся те дилеры, которые смогут предложить клиентам более комфортные сделки по этим направлениям.
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