1 февраля 2017, 10:01

Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается

Еще с 2015 года по причине падения продаж новых автомобилей количество дилерских центров в России стало сокращаться. В 2015-м свернули деятельность или перешли исключительно на сервисное обслуживание 7% автосалонов, в 2016-м – 8%.
  Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
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По данным Ассоциации Российских автодилеров, в прошлом году закрылось около 300 автосалонов, в 2017-м прекратят работу еще 100-150 дилеров. Согласно результатам исследования, по состоянию на январь 2017 года в России в общей сложности насчитывается около 3,5 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Крупнейшие сети числятся за брендами Lada (327 салонов), УАЗ (182 дилера, KIA (174), Renault (170 шт.), Hyundai (163 шт.), GM-Avtovaz (154 шт.), Lifan (148 шт.), Nissan (143 шт.), Volkswagen (130 шт.). Кроме них можно еще отметить Mitsubishi, Ford и Toyota, которые имеют более сотни дилеров.

Как говорят эксперты, финансовые возможности многих предприятий исчерпаны, рынок в 2017 году не покажет рост, поэтому на плаву останутся только финансово стабильные автодилеры. Многие монобренды будут закрываться, на плаву останутся только крупные финансово устойчивые группы компаний, которые будут, в том числе, поглощать закрывающиеся монобрендовые и мелкие предприятия. Под удар могут попасть даже и некогда популярные в России марки: Peugeot, Citroen, Mitsubishi. Не исключено, что уже в этом году производители могут начать сокращать свою дилерскую сеть из-за низких продаж.

Алексей Потапов, директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» « Для российского авторынка уход мелких финансово неустойчивых игроков не критичен – это естественные движения рынка. На месте закрывающихся автосалонов будут открываться новые предприятия, что позволит крупным стабильным игрокам удержать свои позиции и развиваться на рынке. Для стимулирования роста продаж автомобилей необходимо повышать качество работы и обслуживания клиентов, прорабатывать клиентскую базу, планировать введение собственных программ лояльности и поощрения клиентов. »
Алексей Потапов, директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр»

Сами потребители гонятся за скидками, получают предложение от одного дилера, затем обращаются в другие автосалоны и выбирают, кто из ритейлеров предложит самые низкие цены. Импортеры пошли на поводу у покупателей и стали проводить больше акций и дополнительно снижать цены. По прогнозам дилеров, продажи в январе 2017-го будут немного выше, чем в прошлом году, поскольку декабрь не оправдал ожиданий, и автосалоны рассчитывают на отложенный спрос. Что касается года в целом, то авторынок, скорее всего, останется на уровне 2016 года, падение продаж замедлится, а, начиная с III квартала, возможен незначительный рост – порядка 5-7% по итогам года.

Также, по мнению экспертов, на сегодняшний день важны более глобальные меры, направленные на улучшение благосостояния и покупательной способности населения, в том числе государственные дотационные программы. К примеру, продление программы утилизации, ваучеры на покупку автомобилей для работников бюджетных организаций, специальные программы кредитования с минимальными процентными ставками и программы взаимозачета для автомобилей старше 10 лет.

Андрей Петренко, вице-президент РОАД « Самое главное, чтобы программы лояльности – льготное автокредитование, лизинг для физических лиц, утилизация – существовали на постоянной основе. В декабре мы столкнулись с проблемным вопросом: будут ли существовать правительственные программы поддержки или нет? От ответа на этот вопрос зависит наша долгосрочная стратегия. А сейчас мы не знаем, какие будут программы через месяц, и будут ли они вообще. Создается впечатление, что государственные лица думают, якобы дилерские центры принадлежат производителям. Они не понимают, что это отдельный бизнес, существующий на договорных условиях. И по итогам прошлого года мы продали машин на сумму 2 трлн рублей. Это 2,5% от ВВП страны. »
Андрей Петренко, вице-президент РОАД

В тоже время специалист уверен: оказывать господдержку дилерам напрямую вряд ли необходимо. Это частный бизнес, который должен существовать за счет конкуренции и нахождения правильных путей развития. Государство же должно наладить стимулирование сбыта продукции. Тогда и заводы найдут деньги, чтобы выпускать продукцию, а дилеры, в свою очередь, будут ее реализовывать. Наиболее разумные шаги  – оптимизация расходов, снижение затрат, а также внедрение дополнительных программ по привлечению клиентов, в особенности, нацеленных на продажи автомобилей и сервисное обслуживание постгарантийных машин.

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Евгений Канарский, генеральный директор «Skoda Авторусь Бутово», считает, что в 2017 году уже не будет такого масштабного сокращения числа дилерских центров. Дело в том, что все, кто хотел свернуть автомобильный бизнес или отказаться от статуса официального дилера, это уже сделали. На рынке остались игроки с взвешенной позицией и грамотной политикой, нацеленные на продолжение ведения бизнеса. Очень позитивно влияют на ситуацию грамотные стимулирующие программы поддержки продаж от Минпромторга, однако верхний порог стоимости авто, попадающего под субсидию, должен быть увеличен до 1,8 млн рублей.

Учитывая, что российский автомобильный рынок за последние 3 года сократился почти в 2 раза, повышение продаж до 2–2,5 млн автомобилей за год в обозримом будущем маловероятно. Рост цен на машины, обусловленный ростом стоимости иностранных валют по отношению к рублю, и наличие автопарка, который можно продолжать эксплуатировать и перепродавать на вторичном рынке, станут теми факторами, которые продолжат негативно влиять на продажи новых автомобилей в России. Поэтому дилерам придется самостоятельно искать пути решения своих финансовых проблем.

Дмитрий Царев, генеральный директор Группы Wagner (Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Skoda) « Есть ожидание, что продолжится укрупнение дилерских групп, и конкуренты станут партнерами. Тенденция «слияние-поглощение» еще более усилится в 2017-м. Дело в том, что бизнес-модель дилерского бизнеса предопределена производителем, поэтому в рамках корпоративных стандартов единственный способ удержаться на плату – «резать косты», то есть оптимизировать и сокращать расходы. Совершенно очевидно, что в условиях взросления рынка более и более значимыми становятся такие направления, как сервис и продажи автомобилей с пробегом. »
Дмитрий Царев, генеральный директор Группы Wagner (Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Skoda)

По мнению экспертов авторынка, в этом году покупатели массового сегмента либо переориентируются с новых машин на аналогичные варианты с пробегом, либо будут приобретать авто по выгодному кредиту с низкой процентной ставкой. Учитывая потребительские способности, которые пока еще не слишком сильны, на плаву останутся те дилеры, которые смогут предложить клиентам более комфортные сделки по этим направлениям.

Арина Милая

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Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
По данным Ассоциации Российских автодилеров, в прошлом году закрылось около 300 автосалонов, в 2017-м прекратят работу еще 100-150 дилеров. Согласно результатам исследования, по состоянию на январь 2017 года в России в общей сложности насчитывается около 3,5 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Крупнейшие сети числятся за брендами Lada (327 салонов), УАЗ (182 дилера, KIA (174), Renault (170 шт.), Hyundai (163 шт.), GM-Avtovaz (154 шт.), Lifan (148 шт.), Nissan (143 шт.), Volkswagen (130 шт.). Кроме них можно еще отметить Mitsubishi, Ford и Toyota, которые имеют более сотни дилеров.Как говорят эксперты, финансовые возможности многих предприятий исчерпаны, рынок в 2017 году не покажет рост, поэтому на плаву останутся только финансово стабильные автодилеры. Многие монобренды будут закрываться, на плаву останутся только крупные финансово устойчивые группы компаний, которые будут, в том числе, поглощать закрывающиеся монобрендовые и мелкие предприятия. Под удар могут попасть даже и некогда популярные в России марки: Peugeot, Citroen, Mitsubishi. Не исключено, что уже в этом году производители могут начать сокращать свою дилерскую сеть из-за низких продаж.{{person_21_Для российского авторынка уход мелких финансово неустойчивых игроков не критичен – это естественные движения рынка. На месте закрывающихся автосалонов будут открываться новые предприятия, что позволит крупным стабильным игрокам удержать свои позиции и развиваться на рынке. Для стимулирования роста продаж автомобилей необходимо повышать качество работы и обслуживания клиентов, прорабатывать клиентскую базу, планировать введение собственных программ лояльности и поощрения клиентов.}}Сами потребители гонятся за скидками, получают предложение от одного дилера, затем обращаются в другие автосалоны и выбирают, кто из ритейлеров предложит самые низкие цены. Импортеры пошли на поводу у покупателей и стали проводить больше акций и дополнительно снижать цены. По прогнозам дилеров, продажи в январе 2017-го будут немного выше, чем в прошлом году, поскольку декабрь не оправдал ожиданий, и автосалоны рассчитывают на отложенный спрос. Что касается года в целом, то авторынок, скорее всего, останется на уровне 2016 года, падение продаж замедлится, а, начиная с III квартала, возможен незначительный рост – порядка 5-7% по итогам года. Также, по мнению экспертов, на сегодняшний день важны более глобальные меры, направленные на улучшение благосостояния и покупательной способности населения, в том числе государственные дотационные программы. К примеру, продление программы утилизации, ваучеры на покупку автомобилей для работников бюджетных организаций, специальные программы кредитования с минимальными процентными ставками и программы взаимозачета для автомобилей старше 10 лет.{{person_20_Самое главное, чтобы программы лояльности – льготное автокредитование, лизинг для физических лиц, утилизация – существовали на постоянной основе. В декабре мы столкнулись с проблемным вопросом: будут ли существовать правительственные программы поддержки или нет? От ответа на этот вопрос зависит наша долгосрочная стратегия. А сейчас мы не знаем, какие будут программы через месяц, и будут ли они вообще. Создается впечатление, что государственные лица думают, якобы дилерские центры принадлежат производителям. Они не понимают, что это отдельный бизнес, существующий на договорных условиях. И по итогам прошлого года мы продали машин на сумму 2 трлн рублей. Это 2,5% от ВВП страны.}}В тоже время специалист уверен: оказывать господдержку дилерам напрямую вряд ли необходимо. Это частный бизнес, который должен существовать за счет конкуренции и нахождения правильных путей развития. Государство же должно наладить стимулирование сбыта продукции. Тогда и заводы найдут деньги, чтобы выпускать продукцию, а дилеры, в свою очередь, будут ее реализовывать. Наиболее разумные шаги  – оптимизация расходов, снижение затрат, а также внедрение дополнительных программ по привлечению клиентов, в особенности, нацеленных на продажи автомобилей и сервисное обслуживание постгарантийных машин.{{material_116287}} Евгений Канарский, генеральный директор «Skoda Авторусь Бутово», считает, что в 2017 году уже не будет такого масштабного сокращения числа дилерских центров. Дело в том, что все, кто хотел свернуть автомобильный бизнес или отказаться от статуса официального дилера, это уже сделали. На рынке остались игроки с взвешенной позицией и грамотной политикой, нацеленные на продолжение ведения бизнеса. Очень позитивно влияют на ситуацию грамотные стимулирующие программы поддержки продаж от Минпромторга, однако верхний порог стоимости авто, попадающего под субсидию, должен быть увеличен до 1,8 млн рублей.Учитывая, что российский автомобильный рынок за последние 3 года сократился почти в 2 раза, повышение продаж до 2–2,5 млн автомобилей за год в обозримом будущем маловероятно. Рост цен на машины, обусловленный ростом стоимости иностранных валют по отношению к рублю, и наличие автопарка, который можно продолжать эксплуатировать и перепродавать на вторичном рынке, станут теми факторами, которые продолжат негативно влиять на продажи новых автомобилей в России. Поэтому дилерам придется самостоятельно искать пути решения своих финансовых проблем.{{person_22_Есть ожидание, что продолжится укрупнение дилерских групп, и конкуренты станут партнерами. Тенденция «слияние-поглощение» еще более усилится в 2017-м. Дело в том, что бизнес-модель дилерского бизнеса предопределена производителем, поэтому в рамках корпоративных стандартов единственный способ удержаться на плату – «резать косты», то есть оптимизировать и сокращать расходы. Совершенно очевидно, что в условиях взросления рынка более и более значимыми становятся такие направления, как сервис и продажи автомобилей с пробегом.}}По мнению экспертов авторынка, в этом году покупатели массового сегмента либо переориентируются с новых машин на аналогичные варианты с пробегом, либо будут приобретать авто по выгодному кредиту с низкой процентной ставкой. Учитывая потребительские способности, которые пока еще не слишком сильны, на плаву останутся те дилеры, которые смогут предложить клиентам более комфортные сделки по этим направлениям.
2017-02-01
Автор: Арина Милая
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