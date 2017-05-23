Сборка Chevrolet Niva приостановлена
На заводе «GM-АвтоВАЗ» остановлены конвейеры из-за нехватки комплектующих от поставщика ООО «Завод Автокомпонент». Когда именно сборка внеждорожников Chevrolet Niva возобновится, не сообщается.
Весной этого года в дилерских центра Lada наблюдался дефицит на фургоны Largus. Причиной этого, по данным «Ведомостей», также стала нехватка комплектующих из-за сбоев поставок. Однако представитель «АвтоВАЗа» объяснил дефицит автомобилей ростом спроса.
Что касается Chevrolet Niva, то уже в этом месяце дилеры начнут продажи обновленной версии внедорожника. Сборка модели началась в апреле этого года на заводе в Тольятти. Автомобиль получил систему автоматического включения ближнего света, обновленную комбинацию приборов с регулируемой подсветкой, а также USB-розетку для питания мобильных устройств. Стоимость внедорожника начинается от 588 000 рублей, а за топовую версию попросят 732 500 рублей.
Что касается Chevrolet Niva, то уже в этом месяце дилеры начнут продажи обновленной версии внедорожника. Сборка модели началась в апреле этого года на заводе в Тольятти. Автомобиль получил систему автоматического включения ближнего света, обновленную комбинацию приборов с регулируемой подсветкой, а также USB-розетку для питания мобильных устройств. Стоимость внедорожника начинается от 588 000 рублей, а за топовую версию попросят 732 500 рублей.
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От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
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