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23 мая 2017, 13:31

Сборка Chevrolet Niva приостановлена

На заводе «GM-АвтоВАЗ» остановлены конвейеры из-за нехватки комплектующих от поставщика ООО «Завод Автокомпонент». Когда именно сборка внеждорожников Chevrolet Niva возобновится, не сообщается.
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Весной этого года в дилерских центра Lada наблюдался дефицит на фургоны Largus. Причиной этого, по данным «Ведомостей», также стала нехватка комплектующих из-за сбоев поставок. Однако представитель «АвтоВАЗа» объяснил дефицит автомобилей ростом спроса.

Что касается Chevrolet Niva, то уже в этом месяце дилеры начнут продажи обновленной версии внедорожника. Сборка модели началась в апреле этого года на заводе в Тольятти. Автомобиль получил систему автоматического включения ближнего света, обновленную комбинацию приборов с регулируемой подсветкой, а также USB-розетку для питания мобильных устройств. Стоимость внедорожника начинается от 588  000 рублей, а за топовую версию попросят 732  500 рублей.
Новости Шевроле Нива

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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Обновленной Chevrolet Niva отказали в госгарантии
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Олег
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
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Сборка Chevrolet Niva приостановлена
{{params_V2_55251}} Весной этого года в дилерских центра Lada наблюдался дефицит на фургоны Largus. Причиной этого, по данным «Ведомостей», также стала нехватка комплектующих из-за сбоев поставок. Однако представитель «АвтоВАЗа» объяснил дефицит автомобилей ростом спроса. Что касается Chevrolet Niva, то уже в этом месяце дилеры начнут продажи обновленной версии внедорожника. Сборка модели началась в апреле этого года на заводе в Тольятти. Автомобиль получил систему автоматического включения ближнего света, обновленную комбинацию приборов с регулируемой подсветкой, а также USB-розетку для питания мобильных устройств. Стоимость внедорожника начинается от 588  000 рублей, а за топовую версию попросят 732  500 рублей.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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