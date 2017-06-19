19 июня 2017, 17:49

Scania принимает заказы на новые моторы и кабины

Европейское подразделение Scania начало прием заказов на поставку новых 5-цилиндровых двигателей для грузовиков, а также первых вариантов модернизированной кабины G. Помимо этого, сейчас европейские заказчики в сегментах магистральных перевозок и лесной промышленности могут получить ряд услуг и опций для улучшения экономичности и производительности.
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В прошлом году производитель приступил к самому большому за всю свою историю выводу техники на рынок, объединяющими факторами стали подключаемые услуги, продукты для магистральных операций и концепция экологической и социальной ответственности. В настоящий момент компания разрабатывает все больше вариантов и решений, параллельно поддерживая высокие объемы производства.

До сих пор Scania только в Европе представила лишь небольшую часть всех запланированных инноваций. Сейчас производитель предлагает более широкий спектр спецификаций грузовиков, но это не означает, что компания снизила свои целевые показатели по мере продвижения новой продукции. Марка уделяет большое внимание проработке вопроса прибыльности своих клиентов.

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Отзывы по теме
Форум Scania R
Как вам "Скамейка", якобы без пробега по РФ с пробегом 1000000 км и годом 2004. Если кто знает, подскажите пожалуйста. А то колеблюсь, цена хорошая 1.5 млн.
Игорь
Отзыв о Scania P 2010 года
Скажу кратко: Машина для России.
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Scania принимает заказы на новые моторы и кабины
В прошлом году производитель приступил к самому большому за всю свою историю выводу техники на рынок, объединяющими факторами стали подключаемые услуги, продукты для магистральных операций и концепция экологической и социальной ответственности. В настоящий момент компания разрабатывает все больше вариантов и решений, параллельно поддерживая высокие объемы производства. До сих пор Scania только в Европе представила лишь небольшую часть всех запланированных инноваций. Сейчас производитель предлагает более широкий спектр спецификаций грузовиков, но это не означает, что компания снизила свои целевые показатели по мере продвижения новой продукции. Марка уделяет большое внимание проработке вопроса прибыльности своих клиентов.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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