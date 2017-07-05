Scania тестирует систему автономного управления
Повсеместное использование автономных автобусов начнется еще не скоро. Тем не менее, Scania уже сейчас ускоряет разработку этих технологий. Первый автобус с автономным управлением уже проходит испытания под контролем специалистов из научно-исследовательского отдела в Сёдертелье. В систему управления навигацией автобуса заранее загружается расписание, и транспортное средство автоматически двигается по маршруту, самостоятельно осуществляет посадку и высадку пассажиров.
По мнению специалистов Scania, главной трудностью при внедрении подобных решений в эксплуатацию станут развозные операции в городских условиях. Самоуправляемые автобусы особенно эффективны для перевозок в ночное время, когда их перемещению не будут мешать другие транспортные средства.
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