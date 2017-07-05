5 июля 2017, 11:09

Scania тестирует систему автономного управления

Scania начала испытания грузовиков и автобусов с системами автономного управления. Транспортные средства передвигаются самостоятельно в реальных дорожных условиях.
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Мировые автопроизводители акцентируют внимание на создании систем автономного управления. Российские компании ...
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При подготовке к экспериментальным машинам специалисты компании недавно представили полностью автономную колонну из трех грузовиков, способных двигаться со скоростью 80 км/ч (средний скоростной режим в странах Европы) и интервалом в полсекунды (приблизительно 10 метров). Это позволяет уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Повсеместное использование автономных автобусов начнется еще не скоро. Тем не менее, Scania уже сейчас ускоряет разработку этих технологий. Первый автобус с автономным управлением уже проходит испытания под контролем специалистов из научно-исследовательского отдела в Сёдертелье. В систему управления навигацией автобуса заранее загружается расписание, и транспортное средство автоматически двигается по маршруту, самостоятельно осуществляет посадку и высадку пассажиров.

По мнению специалистов Scania, главной трудностью при внедрении подобных решений в эксплуатацию станут развозные операции в городских условиях. Самоуправляемые автобусы особенно эффективны для перевозок в ночное время, когда их перемещению не будут мешать другие транспортные средства.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Scania R
Как вам "Скамейка", якобы без пробега по РФ с пробегом 1000000 км и годом 2004. Если кто знает, подскажите пожалуйста. А то колеблюсь, цена хорошая 1.5 млн.
Игорь
Отзыв о Scania P 2010 года
Скажу кратко: Машина для России.
hard911-99-00
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Victor77 Ну так и надо. Прям сразу же застраховать. Мало ли что
katyak
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Scania тестирует систему автономного управления
{{material_119484}}При подготовке к экспериментальным машинам специалисты компании недавно представили полностью автономную колонну из трех грузовиков, способных двигаться со скоростью 80 км/ч (средний скоростной режим в странах Европы) и интервалом в полсекунды (приблизительно 10 метров). Это позволяет уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.Повсеместное использование автономных автобусов начнется еще не скоро. Тем не менее, Scania уже сейчас ускоряет разработку этих технологий. Первый автобус с автономным управлением уже проходит испытания под контролем специалистов из научно-исследовательского отдела в Сёдертелье. В систему управления навигацией автобуса заранее загружается расписание, и транспортное средство автоматически двигается по маршруту, самостоятельно осуществляет посадку и высадку пассажиров.По мнению специалистов Scania, главной трудностью при внедрении подобных решений в эксплуатацию станут развозные операции в городских условиях. Самоуправляемые автобусы особенно эффективны для перевозок в ночное время, когда их перемещению не будут мешать другие транспортные средства.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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