Scania установит на заводе крышу из солнечных батарей
На производстве Scania в нидерландском городе Зволле установят крышу из солнечных батарей. Этот проект поможет компании добиться поставленной цели по нейтрализации выбросов оксидов углерода к 2020 году.
Ранее мы писали
Scania начала испытания грузовиков и автобусов с системами автономного управления. Транспортные средства передвигаются ...Читать далее
Сотрудничество позволит установить три ветровых вышки, две из которых будут находиться на территории завода Scania. Установки обладают мощностью от двух до трех МВт каждая, а высота оси и диаметр ротора (вектора, характеризующего вращательное движение в данной точке векторного поля) составляют 100 м.
К 2020 году предприятие в Зволле станет первым заводом Scania в мире, добившимся энергетической нейтральности. Компания в целом намерена сократить свое влияние на окружающую среду на всех этапах производства.
Читайте по теме
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
22.06.2017, 08:02
Первому автобусу Scania исполняется 105 лет
06.04.2016, 09:33
Scania напоминает, что ей в наступившем году стукнет 125 лет
21.01.2016, 13:40
На индийском заводе Scania царит гендерное равенство
27.05.2015, 17:48
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Читайте по теме
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
22.06.2017, 08:02
Первому автобусу Scania исполняется 105 лет
06.04.2016, 09:33
Scania напоминает, что ей в наступившем году стукнет 125 лет
21.01.2016, 13:40
На индийском заводе Scania царит гендерное равенство
27.05.2015, 17:48
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Как вам "Скамейка", якобы без пробега по РФ с пробегом 1000000 км и годом 2004. Если кто знает, подскажите пожалуйста. А то колеблюсь, цена хорошая 1.5 млн.
Скажу кратко: Машина для России.
Огромное спасибо Овчинникову Александру и Елене Дергачевой (менеджеру по кредитованию) , за профессионализм и очень грамотную работу! Покупал автомобиль Lifan X60, остался всем доволен, еще раз - СПАСИБО!
Интересные разделы
АвтоМосква Scania Автомудрость Scania АвтоПитер Scania Дизайн и тюнинг Scania Новинки и концепт кары Scania Новости и акции автосалонов Scania Автосалоны и дилеры марки Scania Аренда и прокат авто марки Scania Автоклубы и форумы автозавчастей марки Scania Автосервисы и магазины автозапчастей марки Scania
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное