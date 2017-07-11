11 июля 2017, 12:24

Scania установит на заводе крышу из солнечных батарей

На производстве Scania в нидерландском городе Зволле установят крышу из солнечных батарей. Этот проект поможет компании добиться поставленной цели по нейтрализации выбросов оксидов углерода к 2020 году.
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Вся поверхность крыши площадью 55 000 кв.м будет состоять из 22 000 солнечных панелей общей мощностью 6 МВт. Крыша на солнечных батареях — один из нескольких проектов, которые Scania реализует в Зволле. В сентябре 2016 года Scania Нидерланды начала сотрудничать с местной гражданской программой Blauwvinger Energie и колледжем Windesheim.

Сотрудничество позволит установить три ветровых вышки, две из которых будут находиться на территории завода Scania. Установки обладают мощностью от двух до трех МВт каждая, а высота оси и диаметр ротора (вектора, характеризующего вращательное движение в данной точке векторного поля) составляют 100 м.

К 2020 году предприятие в Зволле станет первым заводом Scania в мире, добившимся энергетической нейтральности. Компания в целом намерена сократить свое влияние на окружающую среду на всех этапах производства.

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Комментарии
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Форум Scania R
Как вам "Скамейка", якобы без пробега по РФ с пробегом 1000000 км и годом 2004. Если кто знает, подскажите пожалуйста. А то колеблюсь, цена хорошая 1.5 млн.
Игорь
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Скажу кратко: Машина для России.
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Scania установит на заводе крышу из солнечных батарей
{{material_119934}}Вся поверхность крыши площадью 55 000 кв.м будет состоять из 22 000 солнечных панелей общей мощностью 6 МВт. Крыша на солнечных батареях — один из нескольких проектов, которые Scania реализует в Зволле. В сентябре 2016 года Scania Нидерланды начала сотрудничать с местной гражданской программой Blauwvinger Energie и колледжем Windesheim.Сотрудничество позволит установить три ветровых вышки, две из которых будут находиться на территории завода Scania. Установки обладают мощностью от двух до трех МВт каждая, а высота оси и диаметр ротора (вектора, характеризующего вращательное движение в данной точке векторного поля) составляют 100 м.К 2020 году предприятие в Зволле станет первым заводом Scania в мире, добившимся энергетической нейтральности. Компания в целом намерена сократить свое влияние на окружающую среду на всех этапах производства.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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