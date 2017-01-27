Seat анонсировал новую генерацию Ibiza

Хэтчбек сменит поколение уже на следующей неделе. Ibiza станет первой моделью концерна Volkswagen, построенной на базе новой платформы MQB A Zero, специально разработанной для компактных моделей.
В будущем на этой же основе разработают такие компакты, как, например, Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Необходимо отметить, что новая платформа позволила увеличить габариты хэтчбека.
Что касается моторной гаммы, то ее составят из современных малообъемных моторов концерна Volkswagen, включая как бензиновые, так и дизельные. Предполагается, что базовая версия будет оснащаться 3-цилиндровым турбомотором объемом 1 литр.
Добавим, что 2 года назад испанская компания покинула российский рынок.
В будущем на этой же основе разработают такие компакты, как, например, Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Необходимо отметить, что новая платформа позволила увеличить габариты хэтчбека. Что касается моторной гаммы, то ее составят из современных малообъемных моторов концерна Volkswagen, включая как бензиновые, так и дизельные. Предполагается, что базовая версия будет оснащаться 3-цилиндровым турбомотором объемом 1 литр. Добавим, что 2 года назад испанская компания покинула российский рынок.
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