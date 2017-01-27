27 января 2017, 15:22

Seat анонсировал новую генерацию Ibiza

Хэтчбек сменит поколение уже на следующей неделе. Ibiza станет первой моделью концерна Volkswagen, построенной на базе новой платформы MQB A Zero, специально разработанной для компактных моделей.
В будущем на этой же основе разработают такие компакты, как, например, Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Необходимо отметить, что новая платформа позволила увеличить габариты хэтчбека.
 
Что касается моторной гаммы, то ее составят из современных малообъемных моторов концерна Volkswagen, включая как бензиновые, так и дизельные. Предполагается, что базовая версия будет оснащаться 3-цилиндровым турбомотором объемом 1 литр.
 
Добавим, что 2 года назад испанская компания покинула российский рынок.

Комплектации и технические характеристики

Seat Ibiza ST 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин105
Объем двигателя1422
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл4.1
Загородный цикл3.5
Смешанный цикл3.7
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Seat Ibiza
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Marinaki
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Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
Ирина
SEAT Ibiza: Альтернатива
Хотя машинка действительно стОящая !! ) )
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Seat анонсировал новую генерацию Ibiza
В будущем на этой же основе разработают такие компакты, как, например, Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Необходимо отметить, что новая платформа позволила увеличить габариты хэтчбека. Что касается моторной гаммы, то ее составят из современных малообъемных моторов концерна Volkswagen, включая как бензиновые, так и дизельные. Предполагается, что базовая версия будет оснащаться 3-цилиндровым турбомотором объемом 1 литр. Добавим, что 2 года назад испанская компания покинула российский рынок.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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