4 июля 2017, 17:37

Seat Arona подняли в небо

Испанский кроссовер Seat Arona подняли на вертолете в небо на высоту около 300 метров. Необычная промо-акция призвана привлечь внимание аудитории к новой модели, выход которой запланирован на осень текущего года.
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Seat Arona подняли в небо Seat

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Под капотом новинки расположены литровые бензиновые моторы c отдачей 95 и 115 л.с., в паре с которыми будут идти 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Также авто будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем, генерирующим 150 л.с. Одновременно покупателям будут доступны дизельные 1,6-литровые агрегаты 95 и 115 л.с.

Чуть позже на рынок выйдет «заряженная» версия Cupra с 200-сильным мотором объемом 2 литра. Для модификации FR предусмотрены 4 варианта работы шасси и двигателя (Normal, Sport, Eco и Individual).

В список оснащения Arona войдут адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ, помощь при парковке, беспроводная зарядка для смартфона. В салоне будет установлен мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном. Официальный дебют вседорожника состоится на автосалоне во Франкфурте.

Новинки и концепт кары Сеат

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Seat Arona подняли в небо
{{material_119859}} Под капотом новинки расположены литровые бензиновые моторы c отдачей 95 и 115 л.с., в паре с которыми будут идти 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Также авто будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем, генерирующим 150 л.с. Одновременно покупателям будут доступны дизельные 1,6-литровые агрегаты 95 и 115 л.с.Чуть позже на рынок выйдет «заряженная» версия Cupra с 200-сильным мотором объемом 2 литра. Для модификации FR предусмотрены 4 варианта работы шасси и двигателя (Normal, Sport, Eco и Individual).В список оснащения Arona войдут адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ, помощь при парковке, беспроводная зарядка для смартфона. В салоне будет установлен мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном. Официальный дебют вседорожника состоится на автосалоне во Франкфурте.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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