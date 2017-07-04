4 июля 2017, 17:37
Seat Arona подняли в небо
Испанский кроссовер Seat Arona подняли на вертолете в небо на высоту около 300 метров. Необычная промо-акция призвана привлечь внимание аудитории к новой модели, выход которой запланирован на осень текущего года.
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Чуть позже на рынок выйдет «заряженная» версия Cupra с 200-сильным мотором объемом 2 литра. Для модификации FR предусмотрены 4 варианта работы шасси и двигателя (Normal, Sport, Eco и Individual).
В список оснащения Arona войдут адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ, помощь при парковке, беспроводная зарядка для смартфона. В салоне будет установлен мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном. Официальный дебют вседорожника состоится на автосалоне во Франкфурте.
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Комментарии пользователей
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