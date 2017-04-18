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18 апреля 2017, 15:57

Seat Arona сделали похожим на Ateca

Ирландское подразделение Seat отчиталось о результатах работы над новым кроссовером Arona, который хотят презентовать на Франкфуртском автосалоне. Тизер новинки появился в сети.
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Знатоки марки сразу же отметили очевидное сходство с моделью Ateca. По словам производителя, в скором времени появятся новые видеофрагменты, где новинку можно будет рассмотреть отчетливее.
 
Как заявлялось ранее, Arona создана на основе платформы MQB от Voljswagen, которая ранее применена в основе модели Ibiza последнего поколения.
 
Скорее всего, авто получит 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. Также машину могут укомплектовать литровым или 1,6-литровыми моторами. В топовой версии появится робот с двойным сцеплением. Привод – только передний.
 
На европейском авторынке модель должна появиться в ноябре текущего года.
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Комментарии
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Отзывы по теме
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Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
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Konrad
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Seat Arona сделали похожим на Ateca
Знатоки марки сразу же отметили очевидное сходство с моделью Ateca. По словам производителя, в скором времени появятся новые видеофрагменты, где новинку можно будет рассмотреть отчетливее. Как заявлялось ранее, Arona создана на основе платформы MQB от Voljswagen, которая ранее применена в основе модели Ibiza последнего поколения. Скорее всего, авто получит 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. Также машину могут укомплектовать литровым или 1,6-литровыми моторами. В топовой версии появится робот с двойным сцеплением. Привод – только передний. На европейском авторынке модель должна появиться в ноябре текущего года.
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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