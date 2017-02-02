2 февраля 2017, 13:06

Seat готовит конкурента Porsche Macan

Автопроизводитель рассчитывает начать разработку бюджетного аналога кроссовера Porsche Macan. Ожидается, что новая модель будет выполнена в спортивной стилистике.
Глава Seat Лука де Мео заявил, что бренд стремится активизировать выпуск кроссоверов ввиду увеличения их популярности на рынках разных стран. При разработке новой модели инженеры и маркетологи будут ориентироваться на коллег, чья продукция доступна лишь определенной части покупателей.
 
Отметим, что сегодня в модельном ряду Seat значится только один кроссовер - Ateca. Осенью компания представит новый автомобиль в этом классе, которым станет Arona - его называют конкурентом Renault Captur и Nissan Juke.
Новинки и концепт кары Сеат

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Seat Автомудрость Seat АвтоПитер Seat Дизайн и тюнинг Seat Новинки и концепт кары Seat Новости и акции автосалонов Seat Автосалоны и дилеры марки Seat Аренда и прокат авто марки Seat Автоклубы и форумы автозавчастей марки Seat Автосервисы и магазины автозапчастей марки Seat
Главные материалы
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Seat готовит конкурента Porsche Macan
Глава Seat Лука де Мео заявил, что бренд стремится активизировать выпуск кроссоверов ввиду увеличения их популярности на рынках разных стран. При разработке новой модели инженеры и маркетологи будут ориентироваться на коллег, чья продукция доступна лишь определенной части покупателей. Отметим, что сегодня в модельном ряду Seat значится только один кроссовер - Ateca. Осенью компания представит новый автомобиль в этом классе, которым станет Arona - его называют конкурентом Renault Captur и Nissan Juke.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG