Seat готовит конкурента Porsche Macan

Автопроизводитель рассчитывает начать разработку бюджетного аналога кроссовера Porsche Macan. Ожидается, что новая модель будет выполнена в спортивной стилистике.
Глава Seat Лука де Мео заявил, что бренд стремится активизировать выпуск кроссоверов ввиду увеличения их популярности на рынках разных стран. При разработке новой модели инженеры и маркетологи будут ориентироваться на коллег, чья продукция доступна лишь определенной части покупателей.
Отметим, что сегодня в модельном ряду Seat значится только один кроссовер - Ateca. Осенью компания представит новый автомобиль в этом классе, которым станет Arona - его называют конкурентом Renault Captur и Nissan Juke.
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Глава Seat Лука де Мео заявил, что бренд стремится активизировать выпуск кроссоверов ввиду увеличения их популярности на рынках разных стран. При разработке новой модели инженеры и маркетологи будут ориентироваться на коллег, чья продукция доступна лишь определенной части покупателей. Отметим, что сегодня в модельном ряду Seat значится только один кроссовер - Ateca. Осенью компания представит новый автомобиль в этом классе, которым станет Arona - его называют конкурентом Renault Captur и Nissan Juke.
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