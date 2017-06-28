28 июня 2017, 10:58

Seat обещает 6 новинок к 2020 году

Среди новинок СМИ перечисляют обновленный Leon, а также спортивный вариант кроссовера Ateca и другие автомобили, которые выходят под брендом Cupra. Не исключены и дальнейшие представления.
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Например, в 2018 году на рынке появится кроссовер, в основе которого лежат наработки от Skoda Kodiaq. 2019 год для бренда станет годом выпуска электромобиля с запасом хода на 500 км.
 
27 июня стало известно, что модель Arona впервые показали публике. Кроссовер официально презентуют осенью 2017 года.
 
Новинка базируется на модульной архитектуре MQB A0, которая ранее была положена в основу свежей генерации Ibiza и Volkswagen Polo. Модель Arona позиционируется как конкурент для Nissan Juke.
 
Под капотом новинки расположены литровые бензиновые моторы отдачей 95 и 115 л.с., в паре с которыми будут идти 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Также авто будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем, генерирующим 150 л.с. Одновременно покупателям будут доступны дизельные 1,6-литровые агрегаты 95 и 115 л.с.
 
Автомобиль отличается от конкурента довольно просторным салоном с багажником объемом 400 литров (у Juke он, например, составляет 250 литров). Модель будет предлагаться в различных вариантах цветового оформления внешнего и внутреннего дизайна. Дизайн кроссовера, к слову, выполнен в стилистике более крупной модели Seat Ateca.
 
 В обозримой перспективе ожидается появление «заряженной» версии Cupra с 200-сильным мотором 2.0. Для модификации FR предусмотрены 4 варианта работы шасси и двигателя (Normal, Sport, Eco и Individual).
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Seat обещает 6 новинок к 2020 году
Например, в 2018 году на рынке появится кроссовер, в основе которого лежат наработки от Skoda Kodiaq. 2019 год для бренда станет годом выпуска электромобиля с запасом хода на 500 км. 27 июня стало известно, что модель Arona впервые показали публике. Кроссовер официально презентуют осенью 2017 года. Новинка базируется на модульной архитектуре MQB A0, которая ранее была положена в основу свежей генерации Ibiza и Volkswagen Polo. Модель Arona позиционируется как конкурент для Nissan Juke. Под капотом новинки расположены литровые бензиновые моторы отдачей 95 и 115 л.с., в паре с которыми будут идти 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Также авто будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем, генерирующим 150 л.с. Одновременно покупателям будут доступны дизельные 1,6-литровые агрегаты 95 и 115 л.с. Автомобиль отличается от конкурента довольно просторным салоном с багажником объемом 400 литров (у Juke он, например, составляет 250 литров). Модель будет предлагаться в различных вариантах цветового оформления внешнего и внутреннего дизайна. Дизайн кроссовера, к слову, выполнен в стилистике более крупной модели Seat Ateca.  В обозримой перспективе ожидается появление «заряженной» версии Cupra с 200-сильным мотором 2.0. Для модификации FR предусмотрены 4 варианта работы шасси и двигателя (Normal, Sport, Eco и Individual).
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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