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5 мая 2017, 14:31

Seat выпустит маленький кроссовер

В Интернете появились первые фотографии компактного кроссовера Seat, который поступит в продажу на европейский авторынок уже до конца текущего года. Новинка займет место на ступень ниже Ateca.
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Seat выпустит маленький кроссовер Seat, Seat
Вседорожник под названием Arona позаимствует у старшего «брата» силовую линейку. В нее войдут бензиновый литровый мотор и 1,6-литровый турбодизель. В самом дорогом варианте исполнения под капотом окажется 1,5-литровый двигатель с наддувом мощностью 150 сил. В качестве трансмиссий предусмотрены 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

В основу новинки ляжет модульная платформа MQВ, на которой также базируется хэтчбек Ibiza. А вот внешность вседорожника будет напоминать родственного Ateca. Премьера испанского компактного SUV состоится на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.
Новинки и концепт кары Сеат

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Seat выпустит маленький кроссовер
Вседорожник под названием Arona позаимствует у старшего «брата» силовую линейку. В нее войдут бензиновый литровый мотор и 1,6-литровый турбодизель. В самом дорогом варианте исполнения под капотом окажется 1,5-литровый двигатель с наддувом мощностью 150 сил. В качестве трансмиссий предусмотрены 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.В основу новинки ляжет модульная платформа MQВ, на которой также базируется хэтчбек Ibiza. А вот внешность вседорожника будет напоминать родственного Ateca. Премьера испанского компактного SUV состоится на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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