41
5 мая 2017, 14:31
Seat выпустит маленький кроссовер
В Интернете появились первые фотографии компактного кроссовера Seat, который поступит в продажу на европейский авторынок уже до конца текущего года. Новинка займет место на ступень ниже Ateca.
Вседорожник под названием Arona позаимствует у старшего «брата» силовую линейку. В нее войдут бензиновый литровый мотор и 1,6-литровый турбодизель. В самом дорогом варианте исполнения под капотом окажется 1,5-литровый двигатель с наддувом мощностью 150 сил. В качестве трансмиссий предусмотрены 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
В основу новинки ляжет модульная платформа MQВ, на которой также базируется хэтчбек Ibiza. А вот внешность вседорожника будет напоминать родственного Ateca. Премьера испанского компактного SUV состоится на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.
В основу новинки ляжет модульная платформа MQВ, на которой также базируется хэтчбек Ibiza. А вот внешность вседорожника будет напоминать родственного Ateca. Премьера испанского компактного SUV состоится на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.
Читайте по теме
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
SEAT в России: испанцы не сдаются
02.09.2014, 15:17
SEAT Ibiza отмечает 30-летний юбилей
24.04.2014, 16:07
Автоновинки 2014-го. Часть II
05.01.2014, 11:35
Первому «СЕАТу» исполнилось 60 лет
13.11.2013, 14:37
SEAT: творить доброе никогда не поздно
06.10.2013, 08:42
Читайте по теме
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
SEAT в России: испанцы не сдаются
02.09.2014, 15:17
SEAT Ibiza отмечает 30-летний юбилей
24.04.2014, 16:07
Автоновинки 2014-го. Часть II
05.01.2014, 11:35
Первому «СЕАТу» исполнилось 60 лет
13.11.2013, 14:37
SEAT: творить доброе никогда не поздно
06.10.2013, 08:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное