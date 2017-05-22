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22 мая 2017, 17:31

Себастьен Бурдэ попал в аварию. Видео

Во время квалификации гонки «500 миль Индианаполиса» известный французский гонщик Себастьен Бурдэ попал в аварию. На момент столкновения с ограждением его болид двигался со скоростью 370 км/ч.
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Спортсмен не смог справиться с управление, в результате чего машина перевернулась и загорелась. Спасателям потребовалось около 10 минут, что бы извлечь Себастьена Бурдэ из автомобиля.

Гонщик был экстренно госпитализирован, однако врачи констатируют тяжелое состояние пилота, он получил множественные переломы костей таза и бедра. Французу была проведена успешная операция, но остаток сезона Себастьен Бурдэ пропустит.

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Себастьен Бурдэ попал в аварию. Видео
Спортсмен не смог справиться с управление, в результате чего машина перевернулась и загорелась. Спасателям потребовалось около 10 минут, что бы извлечь Себастьена Бурдэ из автомобиля. Гонщик был экстренно госпитализирован, однако врачи констатируют тяжелое состояние пилота, он получил множественные переломы костей таза и бедра. Французу была проведена успешная операция, но остаток сезона Себастьен Бурдэ пропустит.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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