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22 мая 2017, 17:31
Себастьен Бурдэ попал в аварию. Видео
Во время квалификации гонки «500 миль Индианаполиса» известный французский гонщик Себастьен Бурдэ попал в аварию. На момент столкновения с ограждением его болид двигался со скоростью 370 км/ч.
Спортсмен не смог справиться с управление, в результате чего машина перевернулась и загорелась. Спасателям потребовалось около 10 минут, что бы извлечь Себастьена Бурдэ из автомобиля.
Гонщик был экстренно госпитализирован, однако врачи констатируют тяжелое состояние пилота, он получил множественные переломы костей таза и бедра. Французу была проведена успешная операция, но остаток сезона Себастьен Бурдэ пропустит.
Гонщик был экстренно госпитализирован, однако врачи констатируют тяжелое состояние пилота, он получил множественные переломы костей таза и бедра. Французу была проведена успешная операция, но остаток сезона Себастьен Бурдэ пропустит.
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ООО «ТЦН» (Тойота Центр Невский на Дальневосточном) незаконно удерживает автомобиль. Осторожно, могут не выдать автомобиль. подумайте прежде чем оставить автомобиль в Тойота Центр Невский.
На ТО когда ездил, это вот совсем недавно, цены те же самые, на такую как у меня дизель 1,36 млн.
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