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26 апреля 2017, 12:18

Седан BMW 1-Series получил российский патент

На рынке в скором времени может появиться новая модель от BMW, предназначенная исключительно для России. В Роспатенте компания оформила документ на модель 1-Series Sedan.
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Отдельные эксперты считают, что на этот шаг бренд пошел из юридических соображений, чтобы защитить свои права на товарный знак. Изначально 1-Series Sedan должна была стать новинкой для китайского рынка, где ее продажи уже стартовали.
 
В основе модели находится новая модельная платформа, предусматривающая применение переднего привода. Не исключено, что компактный седан в будущем обзаведется и европейской спецификацией.
 
Напомним, что на Шанхайской автовыставке BMW представил новую модификацию M4 CS. В общей сложности планируется создать около 3 000 экземпляров данной версии.
 
Лимитированный тираж новинки получил 460-сильный мотор, новую подвеску и спойлер из углеродного волокна. Ожидается, что продажи модели в Европе начнутся к концу лета нынешнего года, стоимость автомобиля озвучат ближе к старту продаж.
 
Отметим также, что недавно выпущено новое поколение BMW 1-Series, сейчас оно проходит испытания. Отличием от представленной сейчас генерации является выделяющаяся другая форма кузова, новые задние осветители и ходовые огни. Инженеры расширили задние двери, что может свидетельствовать об увеличении колесной базы. Предположительно, и для пассажиров заднего ряда стало больше места.
 
Инсайдеры предполагают, что в качестве базовой конструкции производитель выбрал платформу UKL, применимую в минивэнах 2-Series Active Tourer и Gran Tourer с полным приводом.
 
В линейку двигателей компактного автомобиля будут входить бензиновые и дизельные агрегаты, вполне вероятно, появится и гибридная версия модели.
Новинки и концепт кары БМВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Седан BMW 1-Series получил российский патент
Отдельные эксперты считают, что на этот шаг бренд пошел из юридических соображений, чтобы защитить свои права на товарный знак. Изначально 1-Series Sedan должна была стать новинкой для китайского рынка, где ее продажи уже стартовали. В основе модели находится новая модельная платформа, предусматривающая применение переднего привода. Не исключено, что компактный седан в будущем обзаведется и европейской спецификацией. Напомним, что на Шанхайской автовыставке BMW представил новую модификацию M4 CS. В общей сложности планируется создать около 3 000 экземпляров данной версии. Лимитированный тираж новинки получил 460-сильный мотор, новую подвеску и спойлер из углеродного волокна. Ожидается, что продажи модели в Европе начнутся к концу лета нынешнего года, стоимость автомобиля озвучат ближе к старту продаж. Отметим также, что недавно выпущено новое поколение BMW 1-Series, сейчас оно проходит испытания. Отличием от представленной сейчас генерации является выделяющаяся другая форма кузова, новые задние осветители и ходовые огни. Инженеры расширили задние двери, что может свидетельствовать об увеличении колесной базы. Предположительно, и для пассажиров заднего ряда стало больше места. Инсайдеры предполагают, что в качестве базовой конструкции производитель выбрал платформу UKL, применимую в минивэнах 2-Series Active Tourer и Gran Tourer с полным приводом. В линейку двигателей компактного автомобиля будут входить бензиновые и дизельные агрегаты, вполне вероятно, появится и гибридная версия модели.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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