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18 апреля 2017, 13:31
Седан Mercedes-Benz A-Class показали на видео
Завтра, 19 апреля, в рамках Шанхайского автосалона запланирована премьера концепта Mercedes A Sedan. Компания уже объявила о новинке, опубликовав за сутки до официальной презентации видео.
Характеристики авто держатся в секрете. Известно, что седан будет оснащен решеткой радиатора в стиле Mercedes-AMG GTR и светодиодной оптикой. Автомобиль построят на переднеприводной архитектуре MFA, которая даст возможность установить 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Вероятно, на этой же базе в перспективе появится гибридный силовой агрегат.
Покупатель может выбрать как стандартную модификацию кузова, так и удлиненную. Последняя, в большей степени, предназначена для реализации в Китае. На европейский рынок новая модель поступит в начале следующего года.
Предлагаем оценить тизер, который появился на канале Mercedes-Benz в Youtube.
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
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