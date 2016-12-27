Седан Tata готовят к премьере

Индийская компания создала субкомпактный седан на основе концепта Kite 5. Он представлен прошлой зимой. Товарная версия новинки поступит к дилерам в первом полугодии 2017-го.
Все модели бренда объединяют простота конструкции и бюджетность. Правда, сколько будет стоить новый небольшой седан, пока не сообщается. За месяц новый хэтчбек Tiago набрал более 20 000 заказов.
Предварительные размеры – 3 995 × 1 647 х 1 535 мм. Колесная база 2 450 мм (на 50 мм длиннее, чем у Tiago).
В линейку двигателей войдут бензиновый агрегат мощностью 85 л.с. и дизельный мотор в 70 л.с. Оба компонуются с 5-ступенчатой «механикой». Автоматическая коробка передач может появиться в следующем году.
Все модели бренда объединяют простота конструкции и бюджетность. Правда, сколько будет стоить новый небольшой седан, пока не сообщается. За месяц новый хэтчбек Tiago набрал более 20 000 заказов. Предварительные размеры – 3 995 × 1 647 х 1 535 мм. Колесная база 2 450 мм (на 50 мм длиннее, чем у Tiago). В линейку двигателей войдут бензиновый агрегат мощностью 85 л.с. и дизельный мотор в 70 л.с. Оба компонуются с 5-ступенчатой «механикой». Автоматическая коробка передач может появиться в следующем году.
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