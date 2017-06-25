25 июня 2017, 22:21

Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»

Когда в 1994-м авторитетные автомобильные журналисты Европы, входившие в жюри международного конкурса «Автомобиль года», отдали свои голоса Ford Mondeo, они словно предрекли ему большое будущее. По крайней мере, на европейском континенте.
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Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего» Ford Mondeo

Трудно сказать, чем руководствовались фордовцы, называя свое новое детище Mondeo. Существует предположение, что в основе названия лежит корень «mond», как бы намекая на мировое признание, которое должна получить со временем эта модель. Определенный интерес представляет и версия испанского происхождения. Так, слово «mondeo» очень похоже на испанское «mondedo», которое в некоторых диалектах вполне допустимо читать и писать как «mondeo». В переводе с испанского mondedo означает «лишенный чего-либо» или, иначе, «ничего лишнего».

На голову выше Sierra

Mondeo дебютировал в январе 1993 года с 3 типами кузовов и в 5 последовательно более комфортных и дорогих комплектациях: CL, CLX, GLX, GT и Ghia. Переднеприводный автомобиль с зализанными, почти «японскими» формами кузова и особенно передней светооптики сильно напоминал Mazda 626.

Ford Mondeo
Выпускается с 1993 г.
Новый от 1 300 000 до 1 982 000 Р
Объявлений: 591
Отзывов: 13
Скромный облик Mondeo, типичный для начала 90-х, 14-дюймовые колеса со стандартными дисками, прикрытыми декоративными колпаками, тем не менее, был высоко оценен рядовыми потребителями. Производство автомобиля развернули на заводе Ford в бельгийском Генке. В США на платформе Mondeo с февраля 1994 года начали выпускать Ford Contour Mystique с несколько измененными наружными панелями кузова и оптикой.

Mondeo оказался удачливее своего предшественника Sierra. Владельцев не разочаровали в новичке ни уровень комфорта, ни безопасность. Открыв дверь и заглянув в салон Mondeo, потенциальный покупатель обнаруживал весьма просторный салон. Заднее сиденье складывалось по частям, стало быть, перевозить в салоне можно и длинногабаритные предметы. Содержимое багажника (Wagon) можно было спрятать от посторонних глаз легко натягивающейся шторкой.

Дизайн обивки передних дверей весьма оригинален, однако ручка опускания стекла водительской двери расположена не слишком удобно: при ее вращении рука неизбежно задевает за подушку сиденья. Наклон рулевой колонки можно регулировать; в сердцевине рулевого колеса спряталась надувная подушка безопасности. Второй аэрбег расположился над перчаточным ящичком - напротив переднего пассажира. Он почти не уменьшил объем бардачка.

 
5
фото
  

Ford Mondeo 1.6 MT
1.6 л, 90 / 66 при 5500 л.с
механика 5
0-100 - 13.5 с, 180 км/ч
4481 x 1750 x 1369 мм
передний
АИ-95, 7.1 л на 100 км
Все характеристики
Водителю и переднему пассажиру в Mondeo намного просторнее, чем в Sierra, за счет более компактного, поперечного размещения двигателя в моторном отсеке и увеличенного переднего свеса. Передняя панель с четкими алгоритмами переключения света фар эргономична. Водитель ростом под 190 см может с комфортом разместиться в водительском кресле благодаря 4 регулировкам сиденья и изменяемой по длине и высоте рулевой колонке. Хотя спинки заднего ряда сидений расположены невысоко, а стекла оборудованы электрообогревом, задний обзор оставляет желать лучшего по причине небольших размеров зеркала заднего вида и сильно вздернутой кормы.

Встречались откровенно дешевые модификации Mondeo - без второй надувной подушки и даже без ABS, которую серийно начали устанавливать лишь осенью 1993 года. Некоторые владельцы Mondeo отмечали не всегда четкую и плавную работу АБС, а также неприятную отдачу при нажатии на педаль тормоза. В качестве опций предлагались круиз-контроль, кондиционер, противобуксовочная система, подголовники задних сидений, боковые подушки безопасности, бортовой компьютер, люк в крыше, кожаный салон, отделка приборной панели рулевого колеса ценными породами дерева (Ghia), а также омыватели и регулятор наклона фар, а в исполнении GT - спортивная подвеска. В связи с конструктивной недоработкой в одном из рабочих режимов часто ломался резистор отопителя. Вина - повышенные нагрузки, когда дождевая вода через салонный фильтр попадала на электромотор печки. Замена же резистора - удовольствие не из дешевых.

В августе 1996-го был проведен рестайлинг модели. Поменяли форму наружных кузовных панелей и бамперов, а блок-фары и задние блок-фонари стали вытянуто-каплевидными, что придало стильности автомобилю.

На двигатели обижаться не приходится

1,6-литровый 4-цилиндровый Zetec - самый слабый в гамме моторов Mondeo. Если движок подержанного автомобиля хорошо сохранился, его почти неслышно, и о том, что он работает, свидетельствует лишь стрелка тахометра. Работу силового агрегата на сервисе проверяют, поставив на него кружку с водой. Понятно, что в идеале она не должна выплескиваться...

После включения 1-й передачи Mondeo уверенно трогается с места - поехать можно, даже не поднимая обороты выше 1500 об/мин. Однако с этим двигателем взять резкий старт вряд ли удастся - 90 л.с. для этого недостаточно. Как и всякий длинноходный, двигатель не любит высоких оборотов; в то же время «на низах» проявляет тяговитость. На разгоне требуется быстрое переключение на повышенные передачи. А вот при обгоне «выстрелить» не всегда получается, так как для этого требуются пониженная (порой даже на 2 ступени) передача и обороты двигателя не меньше 5000. Только при таких условиях сравнительно тяжелый (около 1200 кг) Mondeo становится прытким. Постоянно выдерживать подобные нагрузки «сердце» автомобиля вряд ли способно. 1,6-литровый вариант - степенный, семейный авто, предназначенный для перемещения из одной точки в другую, так сказать, всей семьей и с домашним скарбом.

 
6
фото
  
Первоначально Mondeo оборудовали 1,6-, 1,8- и 2-литровыми 16-клапанными бензиновыми двигателями Zetec мощностью 90, 115 и 130 л. с., а также 90-сильным 1,8-литровым турбодизелем. В конце 1993-го прошла презентация полноприводной версии с 2-литровым мотором, однако начало ее серийного производства перенесли на март 1995-го. В августе 1994-го покупателям был предложен 2,5-литровый 24-клапанный Duratec V6 мощностью 170 л. с. - как с механической 5-ступенчатой КПП, так и с 4-диапазонным «автоматом».

Ford Mondeo 2.5 AT
2.5 л, 170 / 125 при 6250 л.с
автомат 4
0-100 - 8.3 с, 224 км/ч
4556 x 1751 x 1424 мм
передний
АИ-95
Все характеристики
Лучший выбор «первого» Mondeo - с двигателем 2 литра. Он помощнее, и ресурс у него больше. Однако 2-литровые версии автомобиля у нас были не так распространены, как с моторами 1,6 и 1,8 л Zetec. Отзывы механиков и, собственно, автовладельцев об этих двигателях лестные. При надлежащем уходе и обслуживании агрегаты безаварийно проходили не одну сотню тысяч км. Первоочередное внимание стоит уделять своевременной замене ремня ГРМ. Несмотря на то, что завод-изготовитель рекомендует производить ее через 120 тыс. км, в российских условиях этот пробег должен быть сокращен до 50-70 тыс. км. Только тогда можно не беспокоиться, что разрыв изношенного ремня повлечет за собой дорогостоящую переборку двигателя. Кстати, процедура замены ремня ГРМ в идеале должна производиться с одновременной заменой 3  роликов.

Из наиболее часто встречавшихся «болячек» Zetec следует отметить течь переднего и заднего сальников двигателя, проявлявшуюся, как правило, при больших пробегах; зашкаливание стрелки датчика температуры жидкости; износ керамического кольца глушителя (в тот момент, когда автомобиль начинает двигаться, слышится характерный щелчок), а также пробивание и, как следствие, течь датчика давления масла. Задний сальник меняется вместе со съемом сцепления. Если оно забуксовало, то снимается весь его пакет, сальник первичного вала КПП, а уж потом - коленвала. При установке нового сальника на долгое время о нем можно будет просто забыть. Как говорят на СТО, сцепление Mondeo практически на протяжении всего срока своей службы работало без особых огрехов. Выжимной подшипник начинал визжать не раньше, чем через 100 тыс. км, с корзиной вообще проблем не бывало. Иногда, при резком трогании с места, мог пострадать диск сцепления - у него лопались демпферные пружины.

Двигатели Zetec требовательны к качеству применяемых масла и топлива. От применения минерального и полусинтетического «засахаривались» гидротолкатели, и в двигателе появлялся грохот. Система электронного впрыска готова пропускать через себя только высокооктановые сорта Аи-95. АКПП встречалась преимущественно на 2,5-литровых версиях Mondeo. Служила она в среднем 80-100 тыс. км. А при чрезмерно агрессивной манере вождения еще и часто выходила из строя - ломалась ось дифференциала. Ручная коробка передач выглядела предпочтительнее. При бережном к отношении способна была верой и правдой прослужить далеко за 100 тыс. км. Несмотря на заводские предписания о замене масла через каждые 120 тыс. км, автомеханики рекомендовали заезжать на СТО через 60-80 тыс. км.

Поворотливый и надежный при остановках

Управляемость Mondeo на более-менее сносных дорогах хорошая - автомобиль уверенно преодолевает небольшие неровности асфальта и твердого грунта. Крен в поворотах минимален, а четкое рулевое управление с ГУР, плавно изменяющим мощность для поддержания обратной связи автомобиля с дорогой, позволяет точно выдерживать траекторию движения даже на крутых виражах. При больших пробегах (150 тыс. км и выше), в связи с естественным износом наблюдалась течь сальников рулевой рейки. Рейка менялась не по частям, а полностью, что  гарантировало ее долгую службу. Рулевые наконечники, в зависимости от состояния и от желания владельца машины, можно было менять хоть при каждом ТО.

 
6
фото
  
ABS срабатывает, как правило, только в нужные моменты. Это в немалой степени говорит и об информативности педали тормоза. Отмечается долгий срок службы задних барабанных тормозов (80-100 тыс. км) и передних дисковых (50 тыс. км). Менять колодки приходится, в основном, не по причине износа, а оттого, что их начинало «вести». Mondeo - автомобиль тяжелый, тормозить приходилось быстро и с усилием, в результате чего со временем начинает прыгать педаль. Задние тормозные колодки оборудованы самоподводящимся механизмом, в котором из-за нашей влажности нередко происходит «закисание» трещотки, раздвигающей колодки. По сигналу встречающегося в некоторых модификациях датчика износа тормозных колодок их необходимо менять. Причем делать это рекомендуется со всем крепежным комплектом (пружинки, «солдатики» и пр.), который обходится дороже самих колодок.

Стойки не выдерживают нагрузки

Подвеска Mondeo - энергоемкая, способная неплохо справляться с дорожными неровностями. Особенно это касается подвески модификаций, подвергшихся рестайлингу. Заднюю сделали подруливающей благодаря специальной конструкции Quadralink, что только улучшило показатели управляемости. Спереди - классический McPherson. С каждой стороны имеется по рычагу, присутствуют стойки стабилизатора, рулевые наконечники, сайлент-блоки. Характерной «болезнью» Mondeo первых годов выпуска являлись слабые сайлент-блоки передних рычагов, особенно задние (служили 50-60 тыс. км). В рестайлинговой версии автомобиля была усилена конструкция сайлент-блоков, увеличены в 1,5 раза их размеры.

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Стойки стабилизаторов нельзя назвать особо надежными. Толщиной с человеческий палец (как на Escort), они не выдерживали тряску тяжелого автомобиля и, естественно, выходили из строя довольно часто. Слабое место автомобиля – «третья точка двигателя». Силовой агрегат этой модели имел 4 опоры. Одна находилась спереди, справа у брызговика, вторая - спереди у радиатора, третья - под воздушным фильтром, а последняя - в районе кулисы. Именно она не выдерживала нагрузок и чаще других выходила из строя.

Задняя подвеска несколько надежнее передней. Это независимая многорычажная схема, включающая в себя стабилизатор поперечной устойчивости, реактивные тяги и 4 нижних рычага. Из всей этой конструкции наибольшие проблемы доставляли стойки и втулки стабилизатора. Отечественные дороги не позволяли им ходить более 60-80 тыс. км. При этом мало того, что изнашивалась сама втулка, так она еще со временем «сжирала» стабилизатор. Он имел 2  типоразмера - 16 и 18 мм. На сервисе практиковали замену одного типоразмера на другой - в частности, вместо 18-миллиметрового варианта они устанавливают 16-миллиметровый, чтобы зажим был сильнее.

Иван Братуха
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Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
Трудно сказать, чем руководствовались фордовцы, называя свое новое детище Mondeo. Существует предположение, что в основе названия лежит корень «mond», как бы намекая на мировое признание, которое должна получить со временем эта модель. Определенный интерес представляет и версия испанского происхождения. Так, слово «mondeo» очень похоже на испанское «mondedo», которое в некоторых диалектах вполне допустимо читать и писать как «mondeo». В переводе с испанского mondedo означает «лишенный чего-либо» или, иначе, «ничего лишнего».На голову выше SierraMondeo дебютировал в январе 1993 года с 3 типами кузовов и в 5 последовательно более комфортных и дорогих комплектациях: CL, CLX, GLX, GT и Ghia. Переднеприводный автомобиль с зализанными, почти «японскими» формами кузова и особенно передней светооптики сильно напоминал Mazda 626. {{model_426}} Скромный облик Mondeo, типичный для начала 90-х, 14-дюймовые колеса со стандартными дисками, прикрытыми декоративными колпаками, тем не менее, был высоко оценен рядовыми потребителями. Производство автомобиля развернули на заводе Ford в бельгийском Генке. В США на платформе Mondeo с февраля 1994 года начали выпускать Ford Contour Mystique с несколько измененными наружными панелями кузова и оптикой.Mondeo оказался удачливее своего предшественника Sierra. Владельцев не разочаровали в новичке ни уровень комфорта, ни безопасность. Открыв дверь и заглянув в салон Mondeo, потенциальный покупатель обнаруживал весьма просторный салон. Заднее сиденье складывалось по частям, стало быть, перевозить в салоне можно и длинногабаритные предметы. Содержимое багажника (Wagon) можно было спрятать от посторонних глаз легко натягивающейся шторкой.Дизайн обивки передних дверей весьма оригинален, однако ручка опускания стекла водительской двери расположена не слишком удобно: при ее вращении рука неизбежно задевает за подушку сиденья. Наклон рулевой колонки можно регулировать; в сердцевине рулевого колеса спряталась надувная подушка безопасности. Второй аэрбег расположился над перчаточным ящичком - напротив переднего пассажира. Он почти не уменьшил объем бардачка.{{gallery_882}} {{params_39599}} Водителю и переднему пассажиру в Mondeo намного просторнее, чем в Sierra, за счет более компактного, поперечного размещения двигателя в моторном отсеке и увеличенного переднего свеса. Передняя панель с четкими алгоритмами переключения света фар эргономична. Водитель ростом под 190 см может с комфортом разместиться в водительском кресле благодаря 4 регулировкам сиденья и изменяемой по длине и высоте рулевой колонке. Хотя спинки заднего ряда сидений расположены невысоко, а стекла оборудованы электрообогревом, задний обзор оставляет желать лучшего по причине небольших размеров зеркала заднего вида и сильно вздернутой кормы.Встречались откровенно дешевые модификации Mondeo - без второй надувной подушки и даже без ABS, которую серийно начали устанавливать лишь осенью 1993 года. Некоторые владельцы Mondeo отмечали не всегда четкую и плавную работу АБС, а также неприятную отдачу при нажатии на педаль тормоза. В качестве опций предлагались круиз-контроль, кондиционер, противобуксовочная система, подголовники задних сидений, боковые подушки безопасности, бортовой компьютер, люк в крыше, кожаный салон, отделка приборной панели рулевого колеса ценными породами дерева (Ghia), а также омыватели и регулятор наклона фар, а в исполнении GT - спортивная подвеска. В связи с конструктивной недоработкой в одном из рабочих режимов часто ломался резистор отопителя. Вина - повышенные нагрузки, когда дождевая вода через салонный фильтр попадала на электромотор печки. Замена же резистора - удовольствие не из дешевых.В августе 1996-го был проведен рестайлинг модели. Поменяли форму наружных кузовных панелей и бамперов, а блок-фары и задние блок-фонари стали вытянуто-каплевидными, что придало стильности автомобилю. На двигатели обижаться не приходится1,6-литровый 4-цилиндровый Zetec - самый слабый в гамме моторов Mondeo. Если движок подержанного автомобиля хорошо сохранился, его почти неслышно, и о том, что он работает, свидетельствует лишь стрелка тахометра. Работу силового агрегата на сервисе проверяют, поставив на него кружку с водой. Понятно, что в идеале она не должна выплескиваться...После включения 1-й передачи Mondeo уверенно трогается с места - поехать можно, даже не поднимая обороты выше 1500 об/мин. Однако с этим двигателем взять резкий старт вряд ли удастся - 90 л.с. для этого недостаточно. Как и всякий длинноходный, двигатель не любит высоких оборотов; в то же время «на низах» проявляет тяговитость. На разгоне требуется быстрое переключение на повышенные передачи. А вот при обгоне «выстрелить» не всегда получается, так как для этого требуются пониженная (порой даже на 2 ступени) передача и обороты двигателя не меньше 5000. Только при таких условиях сравнительно тяжелый (около 1200 кг) Mondeo становится прытким. Постоянно выдерживать подобные нагрузки «сердце» автомобиля вряд ли способно. 1,6-литровый вариант - степенный, семейный авто, предназначенный для перемещения из одной точки в другую, так сказать, всей семьей и с домашним скарбом.{{gallery_883}} Первоначально Mondeo оборудовали 1,6-, 1,8- и 2-литровыми 16-клапанными бензиновыми двигателями Zetec мощностью 90, 115 и 130 л. с., а также 90-сильным 1,8-литровым турбодизелем. В конце 1993-го прошла презентация полноприводной версии с 2-литровым мотором, однако начало ее серийного производства перенесли на март 1995-го. В августе 1994-го покупателям был предложен 2,5-литровый 24-клапанный Duratec V6 мощностью 170 л. с. - как с механической 5-ступенчатой КПП, так и с 4-диапазонным «автоматом».{{params_39597}} Лучший выбор «первого» Mondeo - с двигателем 2 литра. Он помощнее, и ресурс у него больше. Однако 2-литровые версии автомобиля у нас были не так распространены, как с моторами 1,6 и 1,8 л Zetec. Отзывы механиков и, собственно, автовладельцев об этих двигателях лестные. При надлежащем уходе и обслуживании агрегаты безаварийно проходили не одну сотню тысяч км. Первоочередное внимание стоит уделять своевременной замене ремня ГРМ. Несмотря на то, что завод-изготовитель рекомендует производить ее через 120 тыс. км, в российских условиях этот пробег должен быть сокращен до 50-70 тыс. км. Только тогда можно не беспокоиться, что разрыв изношенного ремня повлечет за собой дорогостоящую переборку двигателя. Кстати, процедура замены ремня ГРМ в идеале должна производиться с одновременной заменой 3  роликов.Из наиболее часто встречавшихся «болячек» Zetec следует отметить течь переднего и заднего сальников двигателя, проявлявшуюся, как правило, при больших пробегах; зашкаливание стрелки датчика температуры жидкости; износ керамического кольца глушителя (в тот момент, когда автомобиль начинает двигаться, слышится характерный щелчок), а также пробивание и, как следствие, течь датчика давления масла. Задний сальник меняется вместе со съемом сцепления. Если оно забуксовало, то снимается весь его пакет, сальник первичного вала КПП, а уж потом - коленвала. При установке нового сальника на долгое время о нем можно будет просто забыть. Как говорят на СТО, сцепление Mondeo практически на протяжении всего срока своей службы работало без особых огрехов. Выжимной подшипник начинал визжать не раньше, чем через 100 тыс. км, с корзиной вообще проблем не бывало. Иногда, при резком трогании с места, мог пострадать диск сцепления - у него лопались демпферные пружины.Двигатели Zetec требовательны к качеству применяемых масла и топлива. От применения минерального и полусинтетического «засахаривались» гидротолкатели, и в двигателе появлялся грохот. Система электронного впрыска готова пропускать через себя только высокооктановые сорта Аи-95. АКПП встречалась преимущественно на 2,5-литровых версиях Mondeo. Служила она в среднем 80-100 тыс. км. А при чрезмерно агрессивной манере вождения еще и часто выходила из строя - ломалась ось дифференциала. Ручная коробка передач выглядела предпочтительнее. При бережном к отношении способна была верой и правдой прослужить далеко за 100 тыс. км. Несмотря на заводские предписания о замене масла через каждые 120 тыс. км, автомеханики рекомендовали заезжать на СТО через 60-80 тыс. км.Поворотливый и надежный при остановкахУправляемость Mondeo на более-менее сносных дорогах хорошая - автомобиль уверенно преодолевает небольшие неровности асфальта и твердого грунта. Крен в поворотах минимален, а четкое рулевое управление с ГУР, плавно изменяющим мощность для поддержания обратной связи автомобиля с дорогой, позволяет точно выдерживать траекторию движения даже на крутых виражах. При больших пробегах (150 тыс. км и выше), в связи с естественным износом наблюдалась течь сальников рулевой рейки. Рейка менялась не по частям, а полностью, что  гарантировало ее долгую службу. Рулевые наконечники, в зависимости от состояния и от желания владельца машины, можно было менять хоть при каждом ТО.{{gallery_884}} ABS срабатывает, как правило, только в нужные моменты. Это в немалой степени говорит и об информативности педали тормоза. Отмечается долгий срок службы задних барабанных тормозов (80-100 тыс. км) и передних дисковых (50 тыс. км). Менять колодки приходится, в основном, не по причине износа, а оттого, что их начинало «вести». Mondeo - автомобиль тяжелый, тормозить приходилось быстро и с усилием, в результате чего со временем начинает прыгать педаль. Задние тормозные колодки оборудованы самоподводящимся механизмом, в котором из-за нашей влажности нередко происходит «закисание» трещотки, раздвигающей колодки. По сигналу встречающегося в некоторых модификациях датчика износа тормозных колодок их необходимо менять. Причем делать это рекомендуется со всем крепежным комплектом (пружинки, «солдатики» и пр.), который обходится дороже самих колодок. Стойки не выдерживают нагрузкиПодвеска Mondeo - энергоемкая, способная неплохо справляться с дорожными неровностями. Особенно это касается подвески модификаций, подвергшихся рестайлингу. Заднюю сделали подруливающей благодаря специальной конструкции Quadralink, что только улучшило показатели управляемости. Спереди - классический McPherson. С каждой стороны имеется по рычагу, присутствуют стойки стабилизатора, рулевые наконечники, сайлент-блоки. Характерной «болезнью» Mondeo первых годов выпуска являлись слабые сайлент-блоки передних рычагов, особенно задние (служили 50-60 тыс. км). В рестайлинговой версии автомобиля была усилена конструкция сайлент-блоков, увеличены в 1,5 раза их размеры. {{material_107324}} Стойки стабилизаторов нельзя назвать особо надежными. Толщиной с человеческий палец (как на Escort), они не выдерживали тряску тяжелого автомобиля и, естественно, выходили из строя довольно часто. Слабое место автомобиля – «третья точка двигателя». Силовой агрегат этой модели имел 4 опоры. Одна находилась спереди, справа у брызговика, вторая - спереди у радиатора, третья - под воздушным фильтром, а последняя - в районе кулисы. Именно она не выдерживала нагрузок и чаще других выходила из строя.Задняя подвеска несколько надежнее передней. Это независимая многорычажная схема, включающая в себя стабилизатор поперечной устойчивости, реактивные тяги и 4 нижних рычага. Из всей этой конструкции наибольшие проблемы доставляли стойки и втулки стабилизатора. Отечественные дороги не позволяли им ходить более 60-80 тыс. км. При этом мало того, что изнашивалась сама втулка, так она еще со временем «сжирала» стабилизатор. Он имел 2  типоразмера - 16 и 18 мм. На сервисе практиковали замену одного типоразмера на другой - в частности, вместо 18-миллиметрового варианта они устанавливают 16-миллиметровый, чтобы зажим был сильнее.
2017-06-25
Автор: Иван Братуха
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