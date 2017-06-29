29 июня 2017, 07:30

Семьи погибших автоинспекторов посетили остров Валаам

Валаамский монастырь и УГИБДД МВД России организовали акцию памяти сотрудников дорожной полиции, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня на учете отдела по работе с личным составом в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоит 31 семья сотрудников.
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По благословлению епископа Троицкого Панкратия, игумена Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, члены семей погибших сотрудников и ветераны Госавтоинспекции посетили остров Валаам со специальной экскурсией.

Гости познакомились с историей и жизненным укладом острова, побывали в Центральной усадьбе, где приняли участие в молебне. Затем они посетили Никольский скит и Игуменское кладбище, в храме которого прошла специальная панихида по автоинспекторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Участники мероприятия поблагодарили организаторов за такую встречу и экскурсионную программу, отметив ее положительный психологический заряд.

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DDKotAvto
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Семьи погибших автоинспекторов посетили остров Валаам
По благословлению епископа Троицкого Панкратия, игумена Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, члены семей погибших сотрудников и ветераны Госавтоинспекции посетили остров Валаам со специальной экскурсией. Гости познакомились с историей и жизненным укладом острова, побывали в Центральной усадьбе, где приняли участие в молебне. Затем они посетили Никольский скит и Игуменское кладбище, в храме которого прошла специальная панихида по автоинспекторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Участники мероприятия поблагодарили организаторов за такую встречу и экскурсионную программу, отметив ее положительный психологический заряд.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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