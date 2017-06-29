29 июня 2017, 07:30
Семьи погибших автоинспекторов посетили остров Валаам
Валаамский монастырь и УГИБДД МВД России организовали акцию памяти сотрудников дорожной полиции, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня на учете отдела по работе с личным составом в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоит 31 семья сотрудников.
По благословлению епископа Троицкого Панкратия, игумена Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, члены семей погибших сотрудников и ветераны Госавтоинспекции посетили остров Валаам со специальной экскурсией.
Гости познакомились с историей и жизненным укладом острова, побывали в Центральной усадьбе, где приняли участие в молебне. Затем они посетили Никольский скит и Игуменское кладбище, в храме которого прошла специальная панихида по автоинспекторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Участники мероприятия поблагодарили организаторов за такую встречу и экскурсионную программу, отметив ее положительный психологический заряд.
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23.06.2017, 20:12
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22.06.2017, 08:02
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень помогает в подготовке, кстати. Гораздо спокойнее на экзамен идти теперь. Спасибо;)
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
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