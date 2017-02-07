7 февраля 2017, 18:11

Hyundai Solaris встанет на конвейер 15 февраля

В ходе официальной презентации обновленного Hyundai Solaris исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Андрей Калицев озвучил дату старта серийного производства модели. Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приступит к сборке новинки 15 февраля.
Андрей Калицев отметил, что производство хэтчбеков Solaris в России не планируется. По его словам, все потребности хэтчбека реализованы в новом кроссовере Creta, в то время как Solaris более популярен в 4-дверном варианте исполнения.
 
Что касается объемов производства, то Solaris поровну разделит производственный конвейер с моделью Creta, локализованной в Санкт-Петербурге. Solaris получит тираж не менее 50 000 ед. в год.
 
Напомним, что российская премьера обновленного Hyundai Solaris состоялась 6 февраля в Москве.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris 1.6 МТ
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.0
Загородный цикл4.8
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
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Hyundai Solaris встанет на конвейер 15 февраля
Андрей Калицев отметил, что производство хэтчбеков Solaris в России не планируется. По его словам, все потребности хэтчбека реализованы в новом кроссовере Creta, в то время как Solaris более популярен в 4-дверном варианте исполнения. Что касается объемов производства, то Solaris поровну разделит производственный конвейер с моделью Creta, локализованной в Санкт-Петербурге. Solaris получит тираж не менее 50 000 ед. в год. Напомним, что российская премьера обновленного Hyundai Solaris состоялась 6 февраля в Москве.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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