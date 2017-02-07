Hyundai Solaris встанет на конвейер 15 февраля

В ходе официальной презентации обновленного Hyundai Solaris исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Андрей Калицев озвучил дату старта серийного производства модели. Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приступит к сборке новинки 15 февраля.
Андрей Калицев отметил, что производство хэтчбеков Solaris в России не планируется. По его словам, все потребности хэтчбека реализованы в новом кроссовере Creta, в то время как Solaris более популярен в 4-дверном варианте исполнения.
Что касается объемов производства, то Solaris поровну разделит производственный конвейер с моделью Creta, локализованной в Санкт-Петербурге. Solaris получит тираж не менее 50 000 ед. в год.
Напомним, что российская премьера обновленного Hyundai Solaris состоялась 6 февраля в Москве.
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Андрей Калицев отметил, что производство хэтчбеков Solaris в России не планируется. По его словам, все потребности хэтчбека реализованы в новом кроссовере Creta, в то время как Solaris более популярен в 4-дверном варианте исполнения. Что касается объемов производства, то Solaris поровну разделит производственный конвейер с моделью Creta, локализованной в Санкт-Петербурге. Solaris получит тираж не менее 50 000 ед. в год. Напомним, что российская премьера обновленного Hyundai Solaris состоялась 6 февраля в Москве.
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