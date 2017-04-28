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28 апреля 2017, 10:05
Серийный Aston Martin DBX выйдет на рынок в 2020 году
Стали известны подробности о первом в истории Aston Martin кроссовере. Новинка, построенная по мотивам концепта DBX, будет выпущена в 2019 году, а еще через год поступит в продажу на мировой авторынок.
Все технические характеристики модели пока что держатся в строгом секрете. Производитель лишь сообщил, что вседорожник будет выпускаться в 5-дверном исполнении, а наладят сборку на новом предприятии в Сейнт Атане (Уэльс).
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Что касается «начинки», то в стандартном варианте кроссовер получит обычный бензиновый или дизельный ДВС. Примечательно, что прототип кроссовера оснащался четырьмя электромоторами, расположенными в колесах. Не исключено, что британцы используют эту наработку при создании гибридной модификации.
Изначально предполагалось, что Aston Martin DBX построят на базе Mercedes-Benz, поскольку компании заключили соглашение о сотрудничестве. Правда, чуть позже британский автопроизводитель опроверг эту информацию.
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