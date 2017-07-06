6 июля 2017, 16:07

Серийный Mercedes-Benz X-Class дебютирует 18 июля

Mercedes-Benz распространил официальный тизер своего первого в истории пикапа под названием X-Class. Автомобиль будет представлен официально 18 июля, а в продажу на европейский авторынок доберется до конца года.
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Немецкие инженеры планируют укомплектовать X-Class дизельным силовым агрегатом, который будет взаимодействовать с автоматической трансмиссией. Речь идет, в частности, о 2,3-литровом моторе мощностью 160 л. с. Более дорогие модификации получат дизельные и бензиновые моторы V6. Также на выбор покупателям предложат как заднепридные, так и полноприводные версии.

Cборку X-Class наладят на заводе компании в Барселоне (Испания). Со следующего года автомобиль также пропишется на конвейере предприятия Renault в Кордове (Аргентина). Эти версии и будут продаваться в большинстве европейских стран.

Немецкая новинка будет построена на агрегатах Nissan Navara и Renault Alaskan, позаимствовав у них раму лестничного типа и подвеску. Грузоподъемность автомобиля составит около 1,1 тонны.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Форум Mercedes-Benz Atego
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Buk
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Серийный Mercedes-Benz X-Class дебютирует 18 июля
Немецкие инженеры планируют укомплектовать X-Class дизельным силовым агрегатом, который будет взаимодействовать с автоматической трансмиссией. Речь идет, в частности, о 2,3-литровом моторе мощностью 160 л. с. Более дорогие модификации получат дизельные и бензиновые моторы V6. Также на выбор покупателям предложат как заднепридные, так и полноприводные версии.Cборку X-Class наладят на заводе компании в Барселоне (Испания). Со следующего года автомобиль также пропишется на конвейере предприятия Renault в Кордове (Аргентина). Эти версии и будут продаваться в большинстве европейских стран.Немецкая новинка будет построена на агрегатах Nissan Navara и Renault Alaskan, позаимствовав у них раму лестничного типа и подвеску. Грузоподъемность автомобиля составит около 1,1 тонны.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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