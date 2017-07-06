Серийный Mercedes-Benz X-Class дебютирует 18 июля
Немецкие инженеры планируют укомплектовать X-Class дизельным силовым агрегатом, который будет взаимодействовать с автоматической трансмиссией. Речь идет, в частности, о 2,3-литровом моторе мощностью 160 л. с. Более дорогие модификации получат дизельные и бензиновые моторы V6. Также на выбор покупателям предложат как заднепридные, так и полноприводные версии.
Cборку X-Class наладят на заводе компании в Барселоне (Испания). Со следующего года автомобиль также пропишется на конвейере предприятия Renault в Кордове (Аргентина). Эти версии и будут продаваться в большинстве европейских стран.
Немецкая новинка будет построена на агрегатах Nissan Navara и Renault Alaskan, позаимствовав у них раму лестничного типа и подвеску. Грузоподъемность автомобиля составит около 1,1 тонны.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное