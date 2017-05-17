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17 мая 2017, 21:39
Съезд с Западного скоростного диаметра временно закрыт
Речь идет о съезде на Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга (север) в сторону Приморского шоссе. На время закрытия данного съезда действует маршрут объезда.
Причина закрытия – проведение в мае 2017 года на Южном и Северном участках ЗСД плановых работ по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, восстановлению и ремонту дорожного обустройства.
Сроки проведения работ - с 22 часов 19 мая до 14 часов 21 мая 2017 год. Схема объезда на время закрытия съезда с ЗСД на КАД (север) в сторону Приморского шоссе: необходимо осуществить съезд на КАД, затем съехать на Комендантский проспект, осуществить разворот и возвратиться на КАД в сторону Приморского шоссе.
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