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17 мая 2017, 21:39

Съезд с Западного скоростного диаметра временно закрыт

Речь идет о съезде на Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга (север) в сторону Приморского шоссе. На время закрытия данного съезда действует маршрут объезда.
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Причина закрытия – проведение в мае 2017 года на Южном и Северном участках ЗСД плановых работ по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, восстановлению и ремонту дорожного обустройства.

Сроки проведения работ - с 22 часов 19 мая до 14 часов 21 мая 2017 год. Схема объезда на время закрытия съезда с ЗСД на КАД (север) в сторону Приморского шоссе: необходимо осуществить съезд на КАД, затем съехать на Комендантский проспект, осуществить разворот и  возвратиться на КАД в сторону Приморского шоссе.

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Съезд с Западного скоростного диаметра временно закрыт
Причина закрытия – проведение в мае 2017 года на Южном и Северном участках ЗСД плановых работ по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, восстановлению и ремонту дорожного обустройства. Сроки проведения работ - с 22 часов 19 мая до 14 часов 21 мая 2017 год. Схема объезда на время закрытия съезда с ЗСД на КАД (север) в сторону Приморского шоссе: необходимо осуществить съезд на КАД, затем съехать на Комендантский проспект, осуществить разворот и  возвратиться на КАД в сторону Приморского шоссе.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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