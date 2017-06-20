Shell подготовила для реализации на своих российских АЗС новое топливо
Нефтетрейдер акцентирует внимание на том, что новый бензин V-Power содержит на 25% больше модификаторов трения, в сравнении с предыдущей формулой. Эти модификаторы влияют на сокращение трения между контактирующими деталями в двигателе, а соответственно и на повышение топливной экономичности.
Во время стендовых испытаний зафиксировано сокращение среднего расхода топлива на 7%, а в режиме холостого хода - на 17%, по сравнению со стандартным бензином АИ-95. Параллельно были проведены дорожно-эксплуатационные испытания, в рамках которых было продемонстрировано сокращение расхода топлива на 7%.
Уменьшение трения между деталями двигателя также сказалось на улучшении его динамических характеристик — прирост крутящего момента составил 5,2%, по сравнению со стандартным автомобильным бензином АИ-95.
Первым регионом, где обладатели дизельных автомобилей смогут оценить качество нового топлива V-Power Diesel, станет Северо-западный федеральный округ. А произойдет это в IV квартале текущего года.
Насколько правдивы заверения Shell относительно своих новых продуктов, нам, естественно, неведомо. Заметим: пока…
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