20 июня 2017, 19:25

Shell подготовила для реализации на своих российских АЗС новое топливо

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell объявила о начале реализации в России нового топлива V-Power и о скором появлении на АЗС страны дизельного топлива V-Power Diesel.
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Shell подготовила для реализации на своих российских АЗС новое топливо

Нефтетрейдер акцентирует внимание на том, что новый бензин V-Power содержит на 25% больше модификаторов трения, в сравнении с предыдущей формулой. Эти модификаторы влияют на сокращение трения между контактирующими деталями в двигателе, а соответственно и на повышение топливной экономичности.

Во время стендовых испытаний зафиксировано сокращение среднего расхода топлива на 7%, а в режиме холостого хода - на 17%, по сравнению со стандартным бензином АИ-95. Параллельно были проведены дорожно-эксплуатационные испытания, в рамках которых было продемонстрировано сокращение расхода топлива на 7%.

Уменьшение трения между деталями двигателя также сказалось на улучшении его динамических характеристик — прирост крутящего момента составил 5,2%, по сравнению со стандартным автомобильным бензином АИ-95.

Первым регионом, где обладатели дизельных автомобилей смогут оценить качество нового топлива V-Power Diesel, станет Северо-западный федеральный округ. А произойдет это в IV квартале текущего года.

Насколько правдивы заверения Shell относительно своих новых продуктов, нам, естественно, неведомо. Заметим: пока…

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Shell подготовила для реализации на своих российских АЗС новое топливо
Нефтетрейдер акцентирует внимание на том, что новый бензин V-Power содержит на 25% больше модификаторов трения, в сравнении с предыдущей формулой. Эти модификаторы влияют на сокращение трения между контактирующими деталями в двигателе, а соответственно и на повышение топливной экономичности. Во время стендовых испытаний зафиксировано сокращение среднего расхода топлива на 7%, а в режиме холостого хода - на 17%, по сравнению со стандартным бензином АИ-95. Параллельно были проведены дорожно-эксплуатационные испытания, в рамках которых было продемонстрировано сокращение расхода топлива на 7%.Уменьшение трения между деталями двигателя также сказалось на улучшении его динамических характеристик — прирост крутящего момента составил 5,2%, по сравнению со стандартным автомобильным бензином АИ-95. Первым регионом, где обладатели дизельных автомобилей смогут оценить качество нового топлива V-Power Diesel, станет Северо-западный федеральный округ. А произойдет это в IV квартале текущего года.Насколько правдивы заверения Shell относительно своих новых продуктов, нам, естественно, неведомо. Заметим: пока…
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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