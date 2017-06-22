22 июня 2017, 09:02

1-литровый Ford EcoBoost вновь стал «Международным двигателем года»

Компактный 3-цилиндровый агрегат остается лучшим в своем классе с момента выпуска 5 лет назад. К настоящему моменту 1-литровый EcoBoost является обладателем 10 премий «Международный двигатель года».
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1-литровый Ford EcoBoost вновь стал «Международным двигателем года» Ford

Он трижды признавался «Международным двигателем года» в общем зачете – результат, которого пока не достиг ни один другой двигатель, а также был назван «Лучшим новым двигателем» после выхода на рынок.

«Форды», оснащенные «Экобустами», - это седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Focus (1,5 л, 150 л.с., 240 Нм), седаны Mondeo (2 л, мощностью 199 или 240 л.с., 345 Нм), кроссоверы Kuga (объемом 1,5 л, 150 или 182 л.с., 240 Нм), внедорожники Explorer (EcoBoost V6 объемом 3,5 л, 340 л.с., 485 Нм). Все модели для отечественного рынка выпускаются на заводах СП Ford Sollers в РФ и адаптированы для местных условий.

3-цилиндровый EcoBoost назван «Лучшим двигателем объемом до 1 литра» жюри из 58 журналистов, представляющих 31 страну. В этом году в данной категории были заявлены 35 силовых агрегатов, на 9 больше чем в дебютном для 1-литрового EcoBoost 2012-м.

Выпуск 1-литрового EcoBoost с технологией деактивации цилиндров запланирован на начало 2018 года. На таком двигателе один из цилиндров автоматически отключается, когда не требуется полная мощность мотора, например, при движении накатом или на крейсерской скорости. Это решение дополнительно снизит эксплуатационные расходы владельцев автомобилей. Технология способна деактивировать цилиндр или запустить его снова всего за 14 миллисекунд, в 20 раз быстрее, чем моргает человек.

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1-литровый Ford EcoBoost вновь стал «Международным двигателем года»
Он трижды признавался «Международным двигателем года» в общем зачете – результат, которого пока не достиг ни один другой двигатель, а также был назван «Лучшим новым двигателем» после выхода на рынок.«Форды», оснащенные «Экобустами», - это седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Focus (1,5 л, 150 л.с., 240 Нм), седаны Mondeo (2 л, мощностью 199 или 240 л.с., 345 Нм), кроссоверы Kuga (объемом 1,5 л, 150 или 182 л.с., 240 Нм), внедорожники Explorer (EcoBoost V6 объемом 3,5 л, 340 л.с., 485 Нм). Все модели для отечественного рынка выпускаются на заводах СП Ford Sollers в РФ и адаптированы для местных условий.3-цилиндровый EcoBoost назван «Лучшим двигателем объемом до 1 литра» жюри из 58 журналистов, представляющих 31 страну. В этом году в данной категории были заявлены 35 силовых агрегатов, на 9 больше чем в дебютном для 1-литрового EcoBoost 2012-м. Выпуск 1-литрового EcoBoost с технологией деактивации цилиндров запланирован на начало 2018 года. На таком двигателе один из цилиндров автоматически отключается, когда не требуется полная мощность мотора, например, при движении накатом или на крейсерской скорости. Это решение дополнительно снизит эксплуатационные расходы владельцев автомобилей. Технология способна деактивировать цилиндр или запустить его снова всего за 14 миллисекунд, в 20 раз быстрее, чем моргает человек.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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