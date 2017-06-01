1 июня 2017, 13:33

Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?

В 2016 году в России было реализовано более 35 млн шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей. Таким образом, отечественный шинный рынок демонстрирует стабильные результаты, причем, несмотря на 12-процентное падение продаж новых автомобилей.
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  Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех? Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех? Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех? Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех? Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
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В текущем году эксперты прогнозируют рост продаж новых легковых автомобилей на 5% относительно 2016-го. Параллельно ожидается рост рынка автомобилей с пробегом – до отметки  5,81 млн ед. против 5,23 млн в прошлом году. Эти драйверы, что не удивительно, являются основными для роста рынка легковых шин: если в прошлом году было реализовано 26,7 млн шт. (-6%, по сравнению с результатами 2015-го), то в 2017-м, согласно прогнозам, может быть  реализовано 28,6 млн шин (или +7%).

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При этом трендом рынка легковых шин остается смещение потребительского спроса от дорогого премиального сегмента к массовому, среднеценовому (доля сегмента составляет 65% от общего объема продаж). Таковы данные, озвученные в ходе прошедшего вчера в офисе АО «Кордиант» круглого стола, посвященного итогам и перспективам развития шинного рынка.

Лидером на розничном рынке в прошлом году стал отечественный бренд Cordiant, занявший долю  8,7%. Далее следуют Nordman (8,1%), Bridgestone (7,8%) и Nokian (7,1%). Далее следуют: Yokohama (6,9%), «Кама» (5,5%), Dunlop (4,9%), Michelin (4,7%), Matador (4,5%) и «Кама-Евро» (4,4%). 

Доля импорта легковых шин в 2016 году сократились на 8%: на текущий момент максимальную долю по импорту в ассортименте имеют производители, которые не смогли локализовать производство и, соответственно, выпускают продукцию, не разработанную специально для суровых российских условий эксплуатации.

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Есть информация и по продажам в сегменте грузового автотранспорта/шин. В частности, озвучено, что рынок грузовых ЦМК шин в прошлом году показал рост в размере 13%. При этом Cordiant и здесь стал лидером по динамике роста производства (+56%), а шины Cordiant Professional заняли 2 место с долей 19,9% и 1 место - по приросту доли.

Эксперты прогнозируют на 2017 год рост рынка ЦМК шин - общая емкость составит 3,64 млн шт. Этому будет способствовать увеличение продаж грузовиков (возможно, в 2017-м будет продано 60 тыс. грузовиков). При этом потребительский спрос продолжит смещаться в среднеценовой сегмент. Это неизбежно приведет к обострению конкуренции среди шинопроизводителей.

Вследствие антидемпинговых пошлин в сегменте грузовых ЦМК шин продолжилось падение импорта китайской продукции. В целом же, импорт сократился на 4%. Реальные продажи показываю, что потребитель делает выбор в пользу шин, созданных для эксплуатации в России с соответствующей спецификой.

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Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
В текущем году эксперты прогнозируют рост продаж новых легковых автомобилей на 5% относительно 2016-го. Параллельно ожидается рост рынка автомобилей с пробегом – до отметки  5,81 млн ед. против 5,23 млн в прошлом году. Эти драйверы, что не удивительно, являются основными для роста рынка легковых шин: если в прошлом году было реализовано 26,7 млн шт. (-6%, по сравнению с результатами 2015-го), то в 2017-м, согласно прогнозам, может быть  реализовано 28,6 млн шин (или +7%).{{material_118583}} При этом трендом рынка легковых шин остается смещение потребительского спроса от дорогого премиального сегмента к массовому, среднеценовому (доля сегмента составляет 65% от общего объема продаж). Таковы данные, озвученные в ходе прошедшего вчера в офисе АО «Кордиант» круглого стола, посвященного итогам и перспективам развития шинного рынка.Лидером на розничном рынке в прошлом году стал отечественный бренд Cordiant, занявший долю  8,7%. Далее следуют Nordman (8,1%), Bridgestone (7,8%) и Nokian (7,1%). Далее следуют: Yokohama (6,9%), «Кама» (5,5%), Dunlop (4,9%), Michelin (4,7%), Matador (4,5%) и «Кама-Евро» (4,4%).  Доля импорта легковых шин в 2016 году сократились на 8%: на текущий момент максимальную долю по импорту в ассортименте имеют производители, которые не смогли локализовать производство и, соответственно, выпускают продукцию, не разработанную специально для суровых российских условий эксплуатации.{{material_113701}} Есть информация и по продажам в сегменте грузового автотранспорта/шин. В частности, озвучено, что рынок грузовых ЦМК шин в прошлом году показал рост в размере 13%. При этом Cordiant и здесь стал лидером по динамике роста производства (+56%), а шины Cordiant Professional заняли 2 место с долей 19,9% и 1 место - по приросту доли.Эксперты прогнозируют на 2017 год рост рынка ЦМК шин - общая емкость составит 3,64 млн шт. Этому будет способствовать увеличение продаж грузовиков (возможно, в 2017-м будет продано 60 тыс. грузовиков). При этом потребительский спрос продолжит смещаться в среднеценовой сегмент. Это неизбежно приведет к обострению конкуренции среди шинопроизводителей.Вследствие антидемпинговых пошлин в сегменте грузовых ЦМК шин продолжилось падение импорта китайской продукции. В целом же, импорт сократился на 4%. Реальные продажи показываю, что потребитель делает выбор в пользу шин, созданных для эксплуатации в России с соответствующей спецификой.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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