Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
В текущем году эксперты прогнозируют рост продаж новых легковых автомобилей на 5% относительно 2016-го. Параллельно ожидается рост рынка автомобилей с пробегом – до отметки 5,81 млн ед. против 5,23 млн в прошлом году. Эти драйверы, что не удивительно, являются основными для роста рынка легковых шин: если в прошлом году было реализовано 26,7 млн шт. (-6%, по сравнению с результатами 2015-го), то в 2017-м, согласно прогнозам, может быть реализовано 28,6 млн шин (или +7%).
Лидером на розничном рынке в прошлом году стал отечественный бренд Cordiant, занявший долю 8,7%. Далее следуют Nordman (8,1%), Bridgestone (7,8%) и Nokian (7,1%). Далее следуют: Yokohama (6,9%), «Кама» (5,5%), Dunlop (4,9%), Michelin (4,7%), Matador (4,5%) и «Кама-Евро» (4,4%).
Доля импорта легковых шин в 2016 году сократились на 8%: на текущий момент максимальную долю по импорту в ассортименте имеют производители, которые не смогли локализовать производство и, соответственно, выпускают продукцию, не разработанную специально для суровых российских условий эксплуатации.
Эксперты прогнозируют на 2017 год рост рынка ЦМК шин - общая емкость составит 3,64 млн шт. Этому будет способствовать увеличение продаж грузовиков (возможно, в 2017-м будет продано 60 тыс. грузовиков). При этом потребительский спрос продолжит смещаться в среднеценовой сегмент. Это неизбежно приведет к обострению конкуренции среди шинопроизводителей.
Вследствие антидемпинговых пошлин в сегменте грузовых ЦМК шин продолжилось падение импорта китайской продукции. В целом же, импорт сократился на 4%. Реальные продажи показываю, что потребитель делает выбор в пользу шин, созданных для эксплуатации в России с соответствующей спецификой.
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