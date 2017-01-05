5 января 2017, 10:47

Шире кошельки. Машина – снова роскошь

Наступивший год, по оптимистичным прогнозам, должен принести некоторую стабильность авторынку. Продажи, если и не рванут вверх, то хотя бы перестанут падать так сильно, как в предыдущие годы. Тем не менее, личный автомобиль вновь переходит в ранг роскоши. Причина - грядущие изменения, о которых наш рассказ.
Шире кошельки. Машина – снова роскошь

«Эра-Глонасс» сделает машины дороже

Покупка автомобиля с 2017 года влетит всем нам в копеечку. К ослабшему с конца 2014 года рублю, в результате которого ценники на транспортные средства постоянно ползут вверх, добавилось обязательное наличие системы «Эра-Глонасс». План распространения тревожной кнопки начался еще с прошлого года: она стала обязательной только для тех новых легковых и легких коммерческих автомобилей, которые впервые проходят сертификацию и получают одобрение типа транспортного средства. С этого же года «Эра» должна будет заработать на всех новых автомобилях, и без нее нельзя будет получить техпаспорт на любые авто.

Ранее мы писали
Со следующего года на российский авторынок, возможно, будет поступать заметно меньше машин, чем сегодня. Причиной ...
Читать далее
С одной стороны, новшество можно назвать благим, поскольку обязательный комплекс сообщает службам экстренного реагирования о ДТП и передает точные координаты. Время прибытия спецслужб на место аварии, по прогнозам специалистов, должно сократиться на 30%. По прогнозам Минтранса, в 2016 году будет выпущено 300 тыс. автомобилей с «Эра-Глонасс», в 2017 году — до 1,5 млн, а с 2018 года — по 2,5 млн ежегодно. Однако многие автопроизводители отказались сертифицировать машины для российского рынка, поскольку установка тревожной кнопки обходится им недешево. Кроме того, инженеры должны будут разбить несколько экземпляров авто, чтобы протестировать работу «Эры». В итоге, расходы заложат в конечную стоимость автомобилей – подорожание может достигнуть, по разным оценкам, от 10 до 25%. Увы, но право выбора покупателям не предоставят.

Бензин в цене не удержат

Как известно, с 1 апреля 2016 года в России повысились ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Стоимость бензина увеличилась на 2 рубля за литр (до 10 130 рублей за тонну), а солярки — на 1 рубль за литр (до 5 293 руб./т). В цене каждого литра бензина заложен акциз в размере 7,19 рубля – это на 1,85 рубля больше, чем сейчас. Автолюбители такую правительственную «заботу» о пополнении бюджета ощутили на себе мгновенно: топливо стало расти в цене как на дрожжах. И хотя Минфин обещал, что бензин и дизель подорожают всего на 5%, по факту процент увеличился почти в 2 раза.

Депутаты Госдумы неоднократно возвращались к идее отмены транспортного налога в России, компенсируя это увеличенными акцизами на горюче-смазочные материалы. В итоге цены увеличили, а от оброка граждан не освободили. Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович обещал, что цены на бензин удержат, мол, он будет расти умеренным темпом, однако в ближайшие 5 лет российские власти намерены только увеличивать акцизы. Таким меры властями объясняются якобы необходимостью пополнения бюджета, предусмотренного на ремонт и строительство дорог.

 
5
фото
  
 

Новые штрафы за нарушение ПДД

Поговаривают, что в этом году автомобилистов ждет повышение штрафов за нарушение Правил дорожного движения. При этом не только за грубые нарушения, но и такие, как непристегнутый ремень. Официальная информация пока не подтверждена, зато с 2017 года появятся санкции за опасное вождение и оставленного ребенка в машине, возраст которого не достиг 7 лет. В первом случае выложить придется 5 000 рублей, во втором – 500 рублей. Правда, защитники интересов несовершеннолетних выступают и вовсе за то, чтобы горе-родителей за такой проступок лишали водительского удостоверения или даже назначали им исправительные работы.

Ранее мы писали
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в правилах дорожного движения ...
Читать далее

Розовые и электронные страховки подорожают

Все помнят о том, что с прошлого года автомобилистам начали выдавать страховки на розовых бланках. Фон бланка стал сложным – на нем изображены графические фигуры и введена цветовая растяжка между желтым, розовым и сиреневым цветами. Для 2-слойных бланков отрывная часть выполнена в фиолетовом цвете. Изменен шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков – на просвет по центру видны изображения автомобиля, вертикально по бокам - логотип РСА. Для дополнительной защиты от подделок в полис встроена металлизированная нить иного размера, которая будет располагаться в другой части полиса. На ней видна надпись «ОСАГО». Все это якобы должно ударить по мошенникам, подделывающим страховки, но и, как следствие, по кошельку автовладельцев.

 
5
фото
  
Злостным нарушителям придется еще больше выкладывать за «автогражданку». Минфин в этом году планирует ввести повышающие коэффициенты для тех, кто систематически нарушает ПДД. Так, при количестве нарушений от 5 до 9 раз, применят коэффициент 1,86; от 10 до 14 – 2,06; от 15 до 19 – 2,26; от 20 до 24 нарушений –2,45; от 25 до 29 –2,65; от 30 до 34 – 2,85; более 35 нарушений – коэффициент 3,04. В конечном итоге самые злостные нарушители ПДД будут платить за ОСАГО в 3 раза больше, чем в конце 2016-го.

Помимо этого полис приобретет электронный вид. С этого года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом. Клиенту по электронной почте направляется страховой полис. С помощью личного кабинета автовладельца в страховку могут внести необходимые изменения. Также водитель может распечатать е-полис и возить его вместо традиционного бланка.

Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто» « Введение электронного полиса – необходимая мера, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в крупных городах все идет в сторону электронного документооборота, и рано или поздно это дошло бы и до ОСАГО. Вообще, в обозримом будущем информацию об этом занесут в удостоверение водителя. А чтобы избежать хакерских атак и подделок, необходимо проверять полис после покупки по базе РСА. Если в базе конкретного номера не обнаружено, это повод обратиться в страховую компанию и к регулятору. Не нужно бояться этих перемен, просто стоит быть бдительнее. Уверен, что через 2-3 года электронные ОСАГО и вовсе вытеснят бумажные бланки »
Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»

Кстати, электронных документов у автовладельца станет больше уже совсем скоро. С лета прошлого года начался переходный период по замене бумажных паспортов транспортных средств на электронные. В этом году приводить ПТС к такому виду будут не только в России, но и во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Конечно, заставить водителей сделать это не смогут, но специалисты рекомендуют воспользоваться новшеством ради собственной безопасности.

Николай Степанов, региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК) « Важно, чтобы у владельца автомобиля была возможность в любой момент проверить правильность данных, хранящихся в базе. В тоже время технологии защиты данных развиваются. И на примере финансовой среды демонстрируют, что подделать бумажные деньги намного проще, чем фальсифицировать данные при безналичных переводах. Тоже самое будет и с ПТС - при наличии должной защиты подделать информацию в электронном паспорте  должно быть гораздо сложнее, чем в бумажном »
Николай Степанов, региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК)

Суммируя новшества, можно сказать, что с 2017 года покупка и содержание личного легкового автомобиля для многих окажутся неподъемными. Автопроизводителям и дилерам остается уповать на государственную поддержку, хоть как-то компенсирующую автовладельцам многочисленные затраты. В противном случае авторынок так и не выберется из упадка. А пока что специалисты предлагают водителям вспомнить старые-добрые способы экономии: использовать неоригинальные расходники вместо фирменных запчастей, ездить спокойно, дабы сократить расход топлива, наконец, в некоторых случаях сделать выбор в пользу общественного транспорта.

Плюсы и минусы
Электронные документы - это удобно и быстро.Пока мало кто понимает, как будет работать тревожная кнопка.
Агрессивных водителей давно пора наказывать рублем.Содержание машины очень дорогое, похоже, пересядем на коней.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Арина Милая

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Тормозные колодки. Отзывы.
Как-то пришли в негодность задние тормозные дисковые колодки. Вообще, изначально в сервисе настаивали заменить тормозные диски, но сразу понял, что пытаются что-то свое навязать. Да и замена дисков подороже выйдет. Так вот раньше стояли колодки брембо. Захотелось попробовать хваленые EGT (несколько раз ...
Игорек
Диски
Какие диски подходит на т2 размером 14 заранее спосибо
Маке
Не горят габаритные огни, приборная панель, регуляторы обдува, регулировка обогрева сиденья
Почему когда включаю зажигание загораются габориты а когда включаю их и фары они тухнут?
Леха
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
«Эра-Глонасс» сделает машины дорожеПокупка автомобиля с 2017 года влетит всем нам в копеечку. К ослабшему с конца 2014 года рублю, в результате которого ценники на транспортные средства постоянно ползут вверх, добавилось обязательное наличие системы «Эра-Глонасс». План распространения тревожной кнопки начался еще с прошлого года: она стала обязательной только для тех новых легковых и легких коммерческих автомобилей, которые впервые проходят сертификацию и получают одобрение типа транспортного средства. С этого же года «Эра» должна будет заработать на всех новых автомобилях, и без нее нельзя будет получить техпаспорт на любые авто. {{material_114425}} С одной стороны, новшество можно назвать благим, поскольку обязательный комплекс сообщает службам экстренного реагирования о ДТП и передает точные координаты. Время прибытия спецслужб на место аварии, по прогнозам специалистов, должно сократиться на 30%. По прогнозам Минтранса, в 2016 году будет выпущено 300 тыс. автомобилей с «Эра-Глонасс», в 2017 году — до 1,5 млн, а с 2018 года — по 2,5 млн ежегодно. Однако многие автопроизводители отказались сертифицировать машины для российского рынка, поскольку установка тревожной кнопки обходится им недешево. Кроме того, инженеры должны будут разбить несколько экземпляров авто, чтобы протестировать работу «Эры». В итоге, расходы заложат в конечную стоимость автомобилей – подорожание может достигнуть, по разным оценкам, от 10 до 25%. Увы, но право выбора покупателям не предоставят. Бензин в цене не удержатКак известно, с 1 апреля 2016 года в России повысились ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Стоимость бензина увеличилась на 2 рубля за литр (до 10 130 рублей за тонну), а солярки — на 1 рубль за литр (до 5 293 руб./т). В цене каждого литра бензина заложен акциз в размере 7,19 рубля – это на 1,85 рубля больше, чем сейчас. Автолюбители такую правительственную «заботу» о пополнении бюджета ощутили на себе мгновенно: топливо стало расти в цене как на дрожжах. И хотя Минфин обещал, что бензин и дизель подорожают всего на 5%, по факту процент увеличился почти в 2 раза.Депутаты Госдумы неоднократно возвращались к идее отмены транспортного налога в России, компенсируя это увеличенными акцизами на горюче-смазочные материалы. В итоге цены увеличили, а от оброка граждан не освободили. Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович обещал, что цены на бензин удержат, мол, он будет расти умеренным темпом, однако в ближайшие 5 лет российские власти намерены только увеличивать акцизы. Таким меры властями объясняются якобы необходимостью пополнения бюджета, предусмотренного на ремонт и строительство дорог. {{gallery_104}} Новые штрафы за нарушение ПДДПоговаривают, что в этом году автомобилистов ждет повышение штрафов за нарушение Правил дорожного движения. При этом не только за грубые нарушения, но и такие, как непристегнутый ремень. Официальная информация пока не подтверждена, зато с 2017 года появятся санкции за опасное вождение и оставленного ребенка в машине, возраст которого не достиг 7 лет. В первом случае выложить придется 5 000 рублей, во втором – 500 рублей. Правда, защитники интересов несовершеннолетних выступают и вовсе за то, чтобы горе-родителей за такой проступок лишали водительского удостоверения или даже назначали им исправительные работы. {{material_114847}} Розовые и электронные страховки подорожаютВсе помнят о том, что с прошлого года автомобилистам начали выдавать страховки на розовых бланках. Фон бланка стал сложным – на нем изображены графические фигуры и введена цветовая растяжка между желтым, розовым и сиреневым цветами. Для 2-слойных бланков отрывная часть выполнена в фиолетовом цвете. Изменен шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков – на просвет по центру видны изображения автомобиля, вертикально по бокам - логотип РСА. Для дополнительной защиты от подделок в полис встроена металлизированная нить иного размера, которая будет располагаться в другой части полиса. На ней видна надпись «ОСАГО». Все это якобы должно ударить по мошенникам, подделывающим страховки, но и, как следствие, по кошельку автовладельцев. {{gallery_205}} Злостным нарушителям придется еще больше выкладывать за «автогражданку». Минфин в этом году планирует ввести повышающие коэффициенты для тех, кто систематически нарушает ПДД. Так, при количестве нарушений от 5 до 9 раз, применят коэффициент 1,86; от 10 до 14 – 2,06; от 15 до 19 – 2,26; от 20 до 24 нарушений –2,45; от 25 до 29 –2,65; от 30 до 34 – 2,85; более 35 нарушений – коэффициент 3,04. В конечном итоге самые злостные нарушители ПДД будут платить за ОСАГО в 3 раза больше, чем в конце 2016-го.Помимо этого полис приобретет электронный вид. С этого года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом. Клиенту по электронной почте направляется страховой полис. С помощью личного кабинета автовладельца в страховку могут внести необходимые изменения. Также водитель может распечатать е-полис и возить его вместо традиционного бланка.{{person_3_Введение электронного полиса – необходимая мера, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в крупных городах все идет в сторону электронного документооборота, и рано или поздно это дошло бы и до ОСАГО. Вообще, в обозримом будущем информацию об этом занесут в удостоверение водителя. А чтобы избежать хакерских атак и подделок, необходимо проверять полис после покупки по базе РСА. Если в базе конкретного номера не обнаружено, это повод обратиться в страховую компанию и к регулятору. Не нужно бояться этих перемен, просто стоит быть бдительнее. Уверен, что через 2-3 года электронные ОСАГО и вовсе вытеснят бумажные бланки}}Кстати, электронных документов у автовладельца станет больше уже совсем скоро. С лета прошлого года начался переходный период по замене бумажных паспортов транспортных средств на электронные. В этом году приводить ПТС к такому виду будут не только в России, но и во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Конечно, заставить водителей сделать это не смогут, но специалисты рекомендуют воспользоваться новшеством ради собственной безопасности.{{person_4_Важно, чтобы у владельца автомобиля была возможность в любой момент проверить правильность данных, хранящихся в базе. В тоже время технологии защиты данных развиваются. И на примере финансовой среды демонстрируют, что подделать бумажные деньги намного проще, чем фальсифицировать данные при безналичных переводах. Тоже самое будет и с ПТС - при наличии должной защиты подделать информацию в электронном паспорте  должно быть гораздо сложнее, чем в бумажном}} Суммируя новшества, можно сказать, что с 2017 года покупка и содержание личного легкового автомобиля для многих окажутся неподъемными. Автопроизводителям и дилерам остается уповать на государственную поддержку, хоть как-то компенсирующую автовладельцам многочисленные затраты. В противном случае авторынок так и не выберется из упадка. А пока что специалисты предлагают водителям вспомнить старые-добрые способы экономии: использовать неоригинальные расходники вместо фирменных запчастей, ездить спокойно, дабы сократить расход топлива, наконец, в некоторых случаях сделать выбор в пользу общественного транспорта.
2017-01-05
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG