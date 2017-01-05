Шире кошельки. Машина – снова роскошь
«Эра-Глонасс» сделает машины дороже
Покупка автомобиля с 2017 года влетит всем нам в копеечку. К ослабшему с конца 2014 года рублю, в результате которого ценники на транспортные средства постоянно ползут вверх, добавилось обязательное наличие системы «Эра-Глонасс». План распространения тревожной кнопки начался еще с прошлого года: она стала обязательной только для тех новых легковых и легких коммерческих автомобилей, которые впервые проходят сертификацию и получают одобрение типа транспортного средства. С этого же года «Эра» должна будет заработать на всех новых автомобилях, и без нее нельзя будет получить техпаспорт на любые авто.
Бензин в цене не удержат
Как известно, с 1 апреля 2016 года в России повысились ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Стоимость бензина увеличилась на 2 рубля за литр (до 10 130 рублей за тонну), а солярки — на 1 рубль за литр (до 5 293 руб./т). В цене каждого литра бензина заложен акциз в размере 7,19 рубля – это на 1,85 рубля больше, чем сейчас. Автолюбители такую правительственную «заботу» о пополнении бюджета ощутили на себе мгновенно: топливо стало расти в цене как на дрожжах. И хотя Минфин обещал, что бензин и дизель подорожают всего на 5%, по факту процент увеличился почти в 2 раза.
Депутаты Госдумы неоднократно возвращались к идее отмены транспортного налога в России, компенсируя это увеличенными акцизами на горюче-смазочные материалы. В итоге цены увеличили, а от оброка граждан не освободили. Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович обещал, что цены на бензин удержат, мол, он будет расти умеренным темпом, однако в ближайшие 5 лет российские власти намерены только увеличивать акцизы. Таким меры властями объясняются якобы необходимостью пополнения бюджета, предусмотренного на ремонт и строительство дорог.
Новые штрафы за нарушение ПДД
Поговаривают, что в этом году автомобилистов ждет повышение штрафов за нарушение Правил дорожного движения. При этом не только за грубые нарушения, но и такие, как непристегнутый ремень. Официальная информация пока не подтверждена, зато с 2017 года появятся санкции за опасное вождение и оставленного ребенка в машине, возраст которого не достиг 7 лет. В первом случае выложить придется 5 000 рублей, во втором – 500 рублей. Правда, защитники интересов несовершеннолетних выступают и вовсе за то, чтобы горе-родителей за такой проступок лишали водительского удостоверения или даже назначали им исправительные работы.
Розовые и электронные страховки подорожают
Все помнят о том, что с прошлого года автомобилистам начали выдавать страховки на розовых бланках. Фон бланка стал сложным – на нем изображены графические фигуры и введена цветовая растяжка между желтым, розовым и сиреневым цветами. Для 2-слойных бланков отрывная часть выполнена в фиолетовом цвете. Изменен шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков – на просвет по центру видны изображения автомобиля, вертикально по бокам - логотип РСА. Для дополнительной защиты от подделок в полис встроена металлизированная нить иного размера, которая будет располагаться в другой части полиса. На ней видна надпись «ОСАГО». Все это якобы должно ударить по мошенникам, подделывающим страховки, но и, как следствие, по кошельку автовладельцев.
Помимо этого полис приобретет электронный вид. С этого года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом. Клиенту по электронной почте направляется страховой полис. С помощью личного кабинета автовладельца в страховку могут внести необходимые изменения. Также водитель может распечатать е-полис и возить его вместо традиционного бланка.
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Введение электронного полиса – необходимая мера, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в крупных городах все идет в сторону электронного документооборота, и рано или поздно это дошло бы и до ОСАГО. Вообще, в обозримом будущем информацию об этом занесут в удостоверение водителя. А чтобы избежать хакерских атак и подделок, необходимо проверять полис после покупки по базе РСА. Если в базе конкретного номера не обнаружено, это повод обратиться в страховую компанию и к регулятору. Не нужно бояться этих перемен, просто стоит быть бдительнее. Уверен, что через 2-3 года электронные ОСАГО и вовсе вытеснят бумажные бланки
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Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
Кстати, электронных документов у автовладельца станет больше уже совсем скоро. С лета прошлого года начался переходный период по замене бумажных паспортов транспортных средств на электронные. В этом году приводить ПТС к такому виду будут не только в России, но и во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Конечно, заставить водителей сделать это не смогут, но специалисты рекомендуют воспользоваться новшеством ради собственной безопасности.
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Важно, чтобы у владельца автомобиля была возможность в любой момент проверить правильность данных, хранящихся в базе. В тоже время технологии защиты данных развиваются. И на примере финансовой среды демонстрируют, что подделать бумажные деньги намного проще, чем фальсифицировать данные при безналичных переводах. Тоже самое будет и с ПТС - при наличии должной защиты подделать информацию в электронном паспорте должно быть гораздо сложнее, чем в бумажном
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Николай Степанов, региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК)
Суммируя новшества, можно сказать, что с 2017 года покупка и содержание личного легкового автомобиля для многих окажутся неподъемными. Автопроизводителям и дилерам остается уповать на государственную поддержку, хоть как-то компенсирующую автовладельцам многочисленные затраты. В противном случае авторынок так и не выберется из упадка. А пока что специалисты предлагают водителям вспомнить старые-добрые способы экономии: использовать неоригинальные расходники вместо фирменных запчастей, ездить спокойно, дабы сократить расход топлива, наконец, в некоторых случаях сделать выбор в пользу общественного транспорта.
|Электронные документы - это удобно и быстро.
|Пока мало кто понимает, как будет работать тревожная кнопка.
|Агрессивных водителей давно пора наказывать рублем.
|Содержание машины очень дорогое, похоже, пересядем на коней.
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