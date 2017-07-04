4 июля 2017, 09:29

Шлиссельбургское шоссе ожидает реконструкция стоимостью более миллиарда

В Санкт-Петербурге объявлен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту Шлиссельбургского шоссе - от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы.
^

Как информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, начало работ запланировано на сентябрь 2017 года после проведения конкурсных процедур и получения разрешительной документации. Завершение капремонта запланировано на конец 2018-го.

Начальная цена контракта превышает 1,1 млрд рублей. Речь идет о дороге регионального значения, которая проходит по территории объекта культурного наследия федерального значения. По этой причине в ходе выполнения дорожных работ на объекте предусмотрено ведение археологического наблюдения. При этом проезжая часть будет выполняться в виде булыжного мощения, сохраняя исторический облик.

В соответствии с проектной документацией планируется заменить дорожную конструкцию, устроить новые тротуары (со стороны жилой застройки шириной 2,25 метра для обеспечения движения маломобильных групп населения, с противоположной – 1,5 метра) и парковочные места. Строителям предстоит укрепить берега, заменить водопропускные трубы и ливневую канализацию, переустроить инженерные сети.

Справка: дорога по Шлиссельбургскому шоссе существовала еще в XVIII веке, служила для доставки товаров купечеством Санкт-Петербурга и проходила по берегу Невы, повторяя все повороты реки и пересекая устья ее многочисленных южных притоков. Из-за обилия болотных мест была труднопроходимой. Сохранившееся на несколько километров булыжное мощение в Усть-Ижоре является одним из немногих уцелевших участков старинного Шлиссельбургского тракта.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
Решил попробовать застраховаться в https:// www.vtbins.ru, почитал. что отзывы о компании неплохие.
Victor77
Услуги по перевозке дизтоплива
Организация "Конекс Ойл" занимается доставкой дизтоплива по Москве и Подмосковью. Мы предлагаем клиентам только высококачественное дизельное топливо по отличной цене от 28 рублей за литр. Крупным оптовикам предоставляются скидки. Мы занимаемся доставкой топлива от 500 литров, а при заказе от тысячи литров ...
galyavaks
Нева-Автоком (VW) | отзывы
Автосалон замечательный. Приехали с мужем на тест-драйв автомобиля Volkswagen Tiguan. Менеджер отдела продаж Олег Попов представил интересующие авто. Профессионально проконсультировал и сделал грамотно предложение покупки. Разьяснил все плюсы покупки имеено сейчас автомобиля, который в наличии. Под нашу ...
Людмила
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 43 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Шлиссельбургское шоссе ожидает реконструкция стоимостью более миллиарда
Как информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, начало работ запланировано на сентябрь 2017 года после проведения конкурсных процедур и получения разрешительной документации. Завершение капремонта запланировано на конец 2018-го.Начальная цена контракта превышает 1,1 млрд рублей. Речь идет о дороге регионального значения, которая проходит по территории объекта культурного наследия федерального значения. По этой причине в ходе выполнения дорожных работ на объекте предусмотрено ведение археологического наблюдения. При этом проезжая часть будет выполняться в виде булыжного мощения, сохраняя исторический облик.В соответствии с проектной документацией планируется заменить дорожную конструкцию, устроить новые тротуары (со стороны жилой застройки шириной 2,25 метра для обеспечения движения маломобильных групп населения, с противоположной – 1,5 метра) и парковочные места. Строителям предстоит укрепить берега, заменить водопропускные трубы и ливневую канализацию, переустроить инженерные сети.Справка: дорога по Шлиссельбургскому шоссе существовала еще в XVIII веке, служила для доставки товаров купечеством Санкт-Петербурга и проходила по берегу Невы, повторяя все повороты реки и пересекая устья ее многочисленных южных притоков. Из-за обилия болотных мест была труднопроходимой. Сохранившееся на несколько километров булыжное мощение в Усть-Ижоре является одним из немногих уцелевших участков старинного Шлиссельбургского тракта.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Московская область Республика Татарстан Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG