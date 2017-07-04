Шлиссельбургское шоссе ожидает реконструкция стоимостью более миллиарда
Как информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, начало работ запланировано на сентябрь 2017 года после проведения конкурсных процедур и получения разрешительной документации. Завершение капремонта запланировано на конец 2018-го.
Начальная цена контракта превышает 1,1 млрд рублей. Речь идет о дороге регионального значения, которая проходит по территории объекта культурного наследия федерального значения. По этой причине в ходе выполнения дорожных работ на объекте предусмотрено ведение археологического наблюдения. При этом проезжая часть будет выполняться в виде булыжного мощения, сохраняя исторический облик.
В соответствии с проектной документацией планируется заменить дорожную конструкцию, устроить новые тротуары (со стороны жилой застройки шириной 2,25 метра для обеспечения движения маломобильных групп населения, с противоположной – 1,5 метра) и парковочные места. Строителям предстоит укрепить берега, заменить водопропускные трубы и ливневую канализацию, переустроить инженерные сети.
Справка: дорога по Шлиссельбургскому шоссе существовала еще в XVIII веке, служила для доставки товаров купечеством Санкт-Петербурга и проходила по берегу Невы, повторяя все повороты реки и пересекая устья ее многочисленных южных притоков. Из-за обилия болотных мест была труднопроходимой. Сохранившееся на несколько километров булыжное мощение в Усть-Ижоре является одним из немногих уцелевших участков старинного Шлиссельбургского тракта.
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