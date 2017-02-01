Штрафы за отказ пропустить пешехода начали присылать автомобилистам в Москве
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Одна камера «Центра организации дорожного движения» столицы, направленная на эти санкции, начала работать в тестовом режиме. Подобные средства фиксации позволяют однозначно установить, нарушил ли водитель правила.
«Одна камера начала работать в тестовом режиме в конце прошлого года и уже было вынесено около 1 000 постановлений для водителей, - заявил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер. - Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов, ни одного обжалования не было».
Напомним, что за отказ пропустить пешехода, согласно ст. 12.18 КоАП, действует штраф в 1 500 рублей. По данным ГИБДД, в России на сегодняшний день действует 52 камеры для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам на «зебрах». В 2015 году комплексов такого типа было 34.
Давно уже знаком с Автомагазином, который на улице Пархоменко расположен. Не раз выручал, у нас небольшая автомойка, постоянно требуются расходники: быстросъемы, шланги для воды, переходники, штуцера, и все это в наличии у них есть. Да и вообще, сколько раз клиенты спрашивали что-то, из серии омывайку ...
Штрафы за отказ пропустить пешехода начали присылать автомобилистам в Москве
«Одна камера начала работать в тестовом режиме в конце прошлого года и уже было вынесено около 1 000 постановлений для водителей, - заявил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер. - Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов, ни одного обжалования не было». Напомним, что за отказ пропустить пешехода, согласно ст. 12.18 КоАП, действует штраф в 1 500 рублей. По данным ГИБДД, в России на сегодняшний день действует 52 камеры для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам на «зебрах». В 2015 году комплексов такого типа было 34.
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