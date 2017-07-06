6 июля 2017, 18:29
Шведы продемонстрировали грузовик-беспилотник
Шведская компания Einride представила общественности первый прототип автономного грузовика без кабины T-pod. Грузовой транспорт без водителя имеет возможность дистанционного управления.
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«Тяжеловес», масса которого составляет 20 тонн, способен преодолеть расстояние 200 км без подзарядки. Перед инженерами поставлена новая задача - в данный момент ведутся разработки зарядных станций. Представители компании делают смелые прогнозы, что к 2020 году по шведским дорогам между городами Гётеборг и Хельсингборг будут передвигаться не менее 200 беспилотников.
Примечательно, что автономное передвижение возможно только по загородным трассам. В рамках городского режима на дорогах общего пользования потребуется участие водителя. В кабине предусмотрены два посадочных места, что принципиально отличает T-pod от других беспилотных транспортных средств.
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05.07.2017, 09:34
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Мы вот недавно в Сочи на машине приехали, отличный был путь, интересный. у нас два водителя, мы менялись и не устали.
А что надежностью, за 55 тыс много чего ломалось, много чего менять пришлось? Как с запчастями?
| Кому: Victor77 Ну так и надо. Прям сразу же застраховать. Мало ли что
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