6 июля 2017, 18:29

Шведы продемонстрировали грузовик-беспилотник

Шведская компания Einride представила общественности первый прототип автономного грузовика без кабины T-pod. Грузовой транспорт без водителя имеет возможность дистанционного управления.
^

Ранее мы писали
Исследовательский институт Toyota объявил о создании нового поколения беспилотника на базе Lexus LS. Перед ...
Читать далее
Рынок легкового беспилотного транспорта находится в зачаточном состоянии, имеющиеся разработки обладают статусом экспериментальных концептов. Не удивительно, что новшества с опозданием затрагивают отрасль грузового машиностроения - управление таким транспортом на порядок сложнее, нежели легковым. Но шведы решили изменить эту ситуацию и показали первый грузовик-беспилотник.

«Тяжеловес», масса которого составляет 20 тонн, способен преодолеть расстояние 200 км без подзарядки. Перед инженерами поставлена новая задача - в данный момент ведутся разработки зарядных станций. Представители компании делают смелые прогнозы, что к 2020 году по шведским дорогам между городами Гётеборг и Хельсингборг будут передвигаться не менее 200 беспилотников.

Примечательно, что автономное передвижение возможно только по загородным трассам. В рамках городского режима на дорогах общего пользования потребуется участие водителя. В кабине предусмотрены два посадочных места, что принципиально отличает T-pod от других беспилотных транспортных средств.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Путешествие к Черному морю
Мы вот недавно в Сочи на машине приехали, отличный был путь, интересный. у нас два водителя, мы менялись и не устали.
Victor77
Отзывы про Хавейл.
А что надежностью, за 55 тыс много чего ломалось, много чего менять пришлось? Как с запчастями?
vischniackov
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Victor77 Ну так и надо. Прям сразу же застраховать. Мало ли что
katyak
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как сделать перевозку детей безопасной?
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Шведы продемонстрировали грузовик-беспилотник
{{material_118355}}Рынок легкового беспилотного транспорта находится в зачаточном состоянии, имеющиеся разработки обладают статусом экспериментальных концептов. Не удивительно, что новшества с опозданием затрагивают отрасль грузового машиностроения - управление таким транспортом на порядок сложнее, нежели легковым. Но шведы решили изменить эту ситуацию и показали первый грузовик-беспилотник.«Тяжеловес», масса которого составляет 20 тонн, способен преодолеть расстояние 200 км без подзарядки. Перед инженерами поставлена новая задача - в данный момент ведутся разработки зарядных станций. Представители компании делают смелые прогнозы, что к 2020 году по шведским дорогам между городами Гётеборг и Хельсингборг будут передвигаться не менее 200 беспилотников. Примечательно, что автономное передвижение возможно только по загородным трассам. В рамках городского режима на дорогах общего пользования потребуется участие водителя. В кабине предусмотрены два посадочных места, что принципиально отличает T-pod от других беспилотных транспортных средств.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Липецк Йошкар-Ола Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG