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5 мая 2017, 16:02

Система ЭРА-ГЛОНАСС помогла 200 000 россиян

Такое число вызовов система приняла с начала 2016 года по сегодняшний день. Почти 2/3 тревожных сигналов – 133 600 - касалось ДТП и других инцидентов, касающихся дорожного движения.
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Треть вызовов передана по линии скорой медицинской помощи и других экстренных служб.
 
Из всех вызовов на 1 001 ДТП, информация по которым зафиксирована ЭРА-ГЛОНАСС, вызваны службы экстренной помощи, 668 вызовов осуществлено в так называемом ручном режиме (проще говоря, человек нажал кнопку системы в автомобиле), 333 совершено автоматически.
 
Так, например, показательный случай произошел 3 мая, когда Lada Vesta столкнулась с автобусом в пригороде Тамбова. В этой ситуации система сработала автоматически.
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Согласно имеющимся сведениям, больше всего вызовов случается в середине и конце недели (около 980 – 1 100 раз), в воскресенье - меньше всего (примерно 800 вызовов).
 
По словам экспертов, система экстренного реагирования будет востребованнее по мере роста автопарка. Сейчас на территории России 460 400 транспортных средств оснащены устройствами ЭРА-ГЛОНАСС. Предполагается, что к концу года этот показатель достигнет 1 000 000 автомобилей.
 
Напомним, что с 1 января 2017 года в России действует требование, согласно которому пассажирские и грузовые автомобили, впервые выпускаемые в обращение в России, должны быть оснащены системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Авто на вторичном рынке оборудуются механизмом в особом порядке.

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Система ЭРА-ГЛОНАСС помогла 200 000 россиян
Треть вызовов передана по линии скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Из всех вызовов на 1 001 ДТП, информация по которым зафиксирована ЭРА-ГЛОНАСС, вызваны службы экстренной помощи, 668 вызовов осуществлено в так называемом ручном режиме (проще говоря, человек нажал кнопку системы в автомобиле), 333 совершено автоматически. Так, например, показательный случай произошел 3 мая, когда Lada Vesta столкнулась с автобусом в пригороде Тамбова. В этой ситуации система сработала автоматически.{{material_117887}}Согласно имеющимся сведениям, больше всего вызовов случается в середине и конце недели (около 980 – 1 100 раз), в воскресенье - меньше всего (примерно 800 вызовов). По словам экспертов, система экстренного реагирования будет востребованнее по мере роста автопарка. Сейчас на территории России 460 400 транспортных средств оснащены устройствами ЭРА-ГЛОНАСС. Предполагается, что к концу года этот показатель достигнет 1 000 000 автомобилей. Напомним, что с 1 января 2017 года в России действует требование, согласно которому пассажирские и грузовые автомобили, впервые выпускаемые в обращение в России, должны быть оснащены системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Авто на вторичном рынке оборудуются механизмом в особом порядке.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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